Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
ООН обязала Францию объяснить проведение ОИ-2030 без публичных дебатов
Европейская экономическая комиссия ООН затребовала от Франции объяснения, почему решение о зимней Олимпиаде 2030 года приняли без общественных обсуждений, сообщает France Press.
Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) обязала французское правительство предоставить обоснование по вопросу организации Олимпиады 2030 года без публичных дебатов, передает РИА «Новости».
Комитет ООН по соблюдению Орхусской конвенции предварительно признал приемлемыми две жалобы, поданные НКО JOP 2030, а также France Nature Environnement, Лигой прав человека и одиннадцатью депутатами парламента от партии «Непокорившаяся Франция». Жалобы связаны с отсутствием прозрачного обсуждения решения на фоне протестов части общества.
Официальный представитель UNECE Жан Родригес сообщил, что Франция должна в течение пяти месяцев с момента письменного уведомления предоставить дополнительные аргументы. «У стороны, против которой подана жалоба, а именно Франции, будет пять месяцев с даты письменного уведомления, чтобы представить дополнительные аргументы», – сказал Родригес. После получения французского ответа комитет рассмотрит оба запроса по существу.
В мае во Франции были поданы судебные иски, направленные на отмену проведения Олимпиады 2030 года. В иске, поданном гражданами в административный суд Лиона, содержится просьба о приостановке действия олимпийского контракта, предусматривающего создание олимпийской деревни в Бриансоне и ледового катка в Ницце. Истцы считают, что подготовительные работы опасны для экологии и сопряжены с неоправданными расходами.
Противники олимпиады требуют ввести мораторий на специальные законы в ее поддержку и организовать общественные дебаты по этому вопросу. Агентство отмечает, что этот случай впервые за всю историю Игр характеризуется оспариванием решения о проведении Олимпиады гражданами страны-хозяйки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет (МОК) делегировал Франции право на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. МОК отметил, что решение является условным из-за отсутствия государственных гарантий. Франция пока не представила необходимые документы для окончательного утверждения.