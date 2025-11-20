Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Победителями проекта «ТопБЛОГ» стали 30 креативных блогеров
Финал ключевого трека проекта «ТопБЛОГ» прошел в мастерской «Сенеж», где были определены 30 победителей среди креативных блогеров страны.
Финал трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» прошел в Мастерской управления «Сенеж», где определили 30 лучших блогеров юбилейного сезона, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа собрала команды из блогеров и представителей федеральных министерств, которые работали над реальными кейсами госведомств, разрабатывали медиапроекты по стратегическим темам и презентовали их руководству ведомств.
Трек стал первым в России опытом долговременного сотрудничества блогеров с государственными органами. За год к участию подали более 8 500 заявок из всех регионов страны, в программу прошли 700 человек, а в итоговых командах федеральных министерств работало 150 участников. Это подтверждает высокий общественный запрос на актуальное и содержательное медиасообщество, ориентированное на освещение важных государственных и социальных тем.
Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков поздравил финалистов, отметив: «Уверен, мы продолжим развивать этот проект, чтобы родной контент звучал в каждом уголке страны. Это только начало!». Он подчеркнул, что блогеры и представители госсектора смогли выстроить современный язык доверия между обществом и государством, а трек доказал эффективность креативного контента в государственной коммуникации.
Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин считает, что участие федеральных ведомств позволило определить новый формат совместной работы: компетенции авторов и задачи министерств усилили друг друга, а результаты блогеров задали высокую планку профессионализма в медиасфере. Представители федеральных министерств также выделили плюсы проекта: развитие новых форматов коммуникации, популяризация науки, формирование современного облика агропромышленного комплекса, адекватное продвижение медицины и туризма и активный вклад в цифровое культурное пространство.
Участники прошли полную оценку медианавыков, включая медиаграмотность, креативность, умение работать в команде и с аудиторией. Лучшие 30 блогеров признаны победителями пятого, юбилейного сезона проекта «ТопБЛОГ». Финал продолжился образовательными модулями и дискуссиями с лидерами индустрии, а итоговое шоу стало демонстрацией идей, раскрывающих исторические и культурные смыслы страны в новых медиформатах.
Проект «ТопБЛОГ» реализуется на президентской платформе «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К участию приглашаются авторы контента любого возраста и региона – достаточно оставить заявку на сайте проекта.