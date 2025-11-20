  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 65 украинских дронов
    Торговля с друзьями изменила экспортную модель России
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Названа вероятная причина отмены встречи Уиткоффа и Зеленского
    Путин призвал не допустить деления на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают»
    Путин задал вопрос о смысле жизни до 150 лет
    Лукьянов объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    20 ноября 2025, 07:56 • Новости дня

    Марочко сообщил об уничтожении более 80% техники ВСУ под Красным Лиманом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Вооруженных сил РФ с применением ударных беспилотников и артиллерии уничтожают или выводят из строя более 80% всей техники ВСУ, осуществляющей снабжение украинских подразделений по трассе Славянск – Красный Лиман на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения массово выводят из строя и уничтожают транспорт ВСУ на краснолиманском направлении с помощью ударных беспилотников и артиллерии, передает ТАСС. Марочко добавил, что уровень потерь техники, снабжающей украинские подразделения по указанному маршруту, превышает 80%. В результате интенсивного применения дронов и артиллерии большая часть транспортных средств вооруженных формирований Украины повреждена или полностью уничтожена. Марочко отметил, что ситуация вынудила украинское командование искать альтернативные маршруты для снабжения.

    Эксперт подчеркнул, что из-за особенностей местности и сезона новые маршруты снабжения лишь усложнили поставку боеприпасов и других грузов для ВСУ. По его словам, логистические задержки мешают снабжать подразделения в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России установило контроль над дорогой Северск – Красный Лиман. Вооруженные силы Украины пытались перебросить резервы в район Красного Лимана. Боевики 63-й бригады ВСУ совершили казнь мирных жителей в Красном Лимане на освобожденных территориях ДНР.

    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    19 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Поклонская дала два совета украинцам
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма Радведа (ранее Наталья) Поклонская дала два совета гражданам Украины, как изменить будущее их страны.

    Бывший прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в своем телеграм-канале рассказала о двух вариантах выхода из ситуации, в которой оказалась Украина. Она заявила, что Украине стоит либо прекратить боевые действия и капитулировать, либо гражданам начать борьбу против собственной власти.

    Поклонская подвергла резкой критике Владимира Зеленского, отметив: «Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, "Пир во время чумы"». Она подчеркнула, что, по ее мнению, Зеленский пришел к власти с обещаниями прекратить кровопролитие, однако топит страну в крови и одновременно извлекает личную выгоду.

    Поклонская добавила, что граждане Украины должны понимать последствия действий руководства страны. Она выразила убеждение, что только народ способен повлиять на дальнейшую судьбу государства и изменить текущую власть, которую экс-прокурор назвала нелегитимной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил, что мода на неоязычество за последние годы набирает обороты, комментируя смену имени экс-прокурора Крыма Поклонской с Натальи на Радведа.

    Религиовед Роман Лункин заявил, что переход экс-прокурора Крыма Поклонской к неоязычеству совпал с ростом интереса к дохристианским верованиям в патриотических кругах с начала спецоперации на Украине.

    Поклонская сообщила об угрозе для своей жизни после того, как журналист Сергей Мардан раскрыл ее личные данные в эфире.


    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    19 ноября 2025, 08:57 • Новости дня
    Опубликованы фото сбитых при попытке удара по Воронежу ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало фотографии сбитых ракет ATACMS, которыми Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по Воронежу.

    Минобороны России опубликовало в Telegram-канале фотографии фрагментов ракет ATACMS, которыми украинские военные пытались ударить по Воронежу.

    На снимках отчетливо видны фрагменты ракет с надписями на английском языке, что подтверждает их американское происхождение.

    Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS. Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    В небе над Воронежской областью системы ПВО уничтожили три беспилотника, обломки одного из них повредили крышу частного дома и автомобиль.

    19 ноября 2025, 23:21 • Новости дня
    Эксперт объяснил бессмысленность оценок утечек о новом мирном плане США для Киева

    Лукьянов: До сих пор разговоры о том, что Вашингтон скоро дожмет Зеленского, заканчивались ничем

    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Катерина Туманова

    В информационном пространстве вновь появились публикации о якобы готовящемся Вашингтоном «новом мирном плане» для Киева. Однако обсуждать эти вбросы сейчас не имеет большого смысла, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Подобные информационные волны, напоминает Лукьянов, ранее запускались неоднократно, но каждый раз заканчивались без реальных последствий. «Комментировать всплеск публикаций о новом мирном плане, который США якобы намерены навязать Киеву, довольно бессмысленно. Во-первых, потому что достоверность информации пока не проверяема. Во-вторых, даже если нечто подобное имеет место, это не в первый раз, когда начинается кампания утечек о «вот-вот прорыве», и Вашингтон скоро дожмет Зеленского. До сих пор все это заканчивалось ничем» – написал он в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    Эксперт указывает, что внутриполитическое положение украинского руководства действительно создает для США благоприятные условия для давления на Киев: на фронте ситуация складывается не в пользу Украины, а внутри страны разгорается громкий коррупционный скандал, связанный с окружением Владимира Зеленского. Лукьянов напомнил, что антикоррупционные структуры ив Киеве находятся под контролем Вашингтона, поэтому объем компрометирующих материалов может регулироваться в зависимости от политической необходимости. По словам аналитика, это означает, что США сейчас проще, чем когда-либо, выдвинуть Зеленскому предложения, от которых тому будет крайне сложно отказаться.

    «Но это общие рассуждения, пока никаких выводов сделать невозможно. Равно как и понять, насколько витающие в воздухе американские предложения не только существуют, но и согласованы с Москвой», – заключил Лукьянов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отменил переговоры с Владимиром Зеленским в Турции, поскольку украинский лидер отказался обсуждать американский план урегулирования.

    Ранее Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось.

    20 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    NBC News заявил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине
    @ Anna Rose Layden - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп на этой неделе одобрил план мирного урегулирования между Россией и Украиной из 28 пунктов, который высшие должностные лица администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель в консультации с российским послом Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

    По словам источника телеканала NBC News из американской администрации, в разработке плана участвовали специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

    «План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает то, чего Украина хочет и в чем нуждается для достижения прочного мира», – сказал источник.

    Чиновник не стал раскрывать детали плана, который, по его мнению, все еще находится на стадии обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

    Напомним, портал Axios впервые сообщил о существовании этого плана. Три американских чиновника сообщили NBC News, что рамки мирного соглашения все еще необходимо представить украинцам и что сроки доработки проекта плана совпали с визитом военной делегации в Украину.

    По словам двух американских чиновников, европейского чиновника и источника, близкого к украинскому правительству, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя целями для встреч с украинскими официальными лицами: обсудить военную стратегию и технологии и помочь возобновить мирный процесс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    19 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по западным областям Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России утром в среду ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по объектам ВПК и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам БПЛА дальнего действия в западных областях Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS.

    Кроме того, удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, перечислили в оборонном ведомстве.

    Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиабомб и 93 беспилотника.

    Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 396 беспилотников, 636 ЗРК, 26 106 танков и других бронемашин, 1615 боевых машин РСЗО, 31 398 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 101 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в среду сообщалось, что заседание Рады прервали из-за воздушной тревоги по всей Украине.

    Напомним, накануне ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    19 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска усилили наступление в Димитрове

    ВС России усилили наступление в Димитрове, сорвав попытки ВСУ вырваться из окружения

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 45 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа и артиллерийское орудие.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Родинского, Октябрьского, Нового Донбасса, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь автомобилей, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино и Павловки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанскими Хуторами, Вильчей и Колодезным.

    ВСУ при этом потеряли до 130 военнослужащих, машину пехоты, станцию РЭБ и семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Кучеровки, Петровки, Староверовки, Купянск-Узлового в Харьковской области и Александровки в ДНР.

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

    В течение последних суток были отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой в Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до десяти боевиков, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, две бронемашины «Казак», артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Николаевки, Славянска, Дружковки, Закотного, Платоновки, Константиновки, Диброва и Рай-Александровки в ДНР.

    При этом противник потерял до 195 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ,  склад боеприпасов и четыре склада горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ у Волчьего, Добропасово, Покровского, Герасимовки в Днепропетровской области, Равнополья, Яблоково и Доброполья в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, три бронемашины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку.

    Как сообщил ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами.


    19 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к восточным границам Гуляйполя

    Военнослужащие группировки войск «Восток» к восточным границам Гуляйполя

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие 127-й дивизии группировки «Восток» установили полный огневой контроль на трассе Гуляйполе – Малиновка, продолжая наступление в Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские военные продолжают наступление в районе Гуляйполя. По информации российских силовых структур, бойцы 127-й дивизии группировки войск «Восток» взяли под огневой контроль участок трассы Гуляйполе – Малиновка и сейчас продвигаются к восточным границам города, передает ТАСС.

    Военнослужащие из Приморья с начала ноября освободили более 90 квадратных километров территории в Запорожской области. За этот период российские силы установили контроль над шестью населенными пунктами региона.

    Ранее взятие Яблокова обеспечило продвижение российских войск к Гуляйполю.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Гуляйполя имеет стратегическое значение.

    19 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Участник СВО из Казахстана стал гражданином России

    Участник спецоперации на Украине из Казахстана получил гражданство России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Родившийся в Казахстане участник СВО Антон Сычев официально оформил российское гражданство при содействии ведомств и общественных организаций, сообщили в МВД.

    Уроженец Казахстана, участник спецоперации на Украине Антон Сычев стал гражданином России при содействии МВД, RT и проекта «Не один на один». Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Она отметила, что были определенные сложности с оформлением правового статуса, но сотрудники Миграционной службы МВД России помогли со всеми необходимыми документами.

    Сычеву вручили паспорт гражданина России в торжественной обстановке. По словам Волк, он решил поступить на службу в МВД России и уже прошел собеседование по приему на работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американец Дерек Хаффман поблагодарил Владимира Путина за получение российского гражданства.

    Американец Дэниэл Мартиндейл ранее получил российский паспорт за поддержку Вооруженных сил России в тылу ВСУ.

    Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян испытывают гордость за свое гражданство.

    19 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    Эксперт указал на роль США в атаке ракетами ATACMS по Воронежу.

    19 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    19 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    США пригрозили России санкциями, которые только и «ждут зеленого света»

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель президента США Дональда Трампа при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские усилия по разрешению украинского конфликта зашли в тупик, якобы из-за нежелания российского президента Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, поэтому на Западе ищут новые возможности для переговоров.

    По словам Уитакера, Европа должна быть готова, потому что Кремль «безрассуден и непредсказуем, он может предпринять шаги на территории НАТО», сказал он в интtрвью Bloomberg. Он указал на то, что усилия Трампа по обеспечению мира на Украине зашли в тупик, поскольку президент России Владимир Путин отверг уступки и попытки встретиться с Зеленским.

    «Мы продолжим искать возможности для переговоров», – сказал Уитакер. Посол США подчеркнул, что законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях в конгрессе «только ждет зеленого света».

    Уитакер добавил, что вскоре некоторые страны Европы станут экономически сильнее, что только поможет в усилиях США. Кроме того, он заявил, что европейским союзникам следует занять «более агрессивную» позицию по отношению к Москве и продвигать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп может усилить антироссийские санкции при условии, что сам будет принимать решение о их введении или отмене, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме. США ввели санкции против россиян и компаний за киберпреступность. Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции.

    19 ноября 2025, 13:59 • Новости дня
    В детском доме Воронежа рассказали о последствиях атаки ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Геронтологический центр и учреждение для детей, оставшихся без попечения в Воронеже, функционируют в обычном режиме после падения обломков сбитых ракет ATACMS, сообщили в администрациях организаций.

    В администрации геронтологического центра сообщили, что во время атаки всех подопечных своевременно отвели от окон, и среди пожилых людей никто не пострадал.

    Директор Светлана Синецкая отметила, что все подопечные спокойно отреагировали на ситуацию, были изолированы и не испугались происходящего. Проверку одного из корпусов персонал провел самостоятельно, состояние еще двух корпусов оценят специалисты МЧС, передает ТАСС.

    Вера Плужник, возглавляющая детский дом, рассказала, что после взрывов над Воронежем на территории учреждения нашли два металлических обломка. Территорию оградили лентой, а позднее фрагменты были изъяты сотрудниками МЧС. По ее словам, об инциденте уже доложили в региональное министерство.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска ракет ATACMS.

    19 ноября 2025, 21:46 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России зашли в Северск

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженным силам России удалось прорвать оборону под Северском и закрепиться на южных окраинах города, что подтверждается кадрами с российских беспилотников, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Как сообщил в Telegram-канале Коц, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли прорвать оборону украинских войск и войти в Северск с юга.

    Военкор сообщил, что о продвижении российских сил также заявляют представители украинской стороны, а в сети появились кадры объективного контроля от российских БПЛА, что, по оценке военкора, свидетельствует о присутствии российских расчетов в непосредственной близости к городу и их активной работе.

    Коц отметил, что взятие Северска позволит российским войскам выйти к границе Луганской и Донецкой народных республик на всем ее протяжении, а также организовать наступление на Красный Лиман и Славянск.

    В Telegram-канале «Иди и смотри» ранее сообщалось, что части ВС России закрепились на южных окраинах Северска и продолжают атаки на флангах украинской группировки в этом населенном пункте.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие заняли позиции Вооруженных сил Украины и выбили противника из лесополосы у Северска.

    Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины ставит подразделениям в этом районе боевые задачи, не соответствующие реальной обстановке и возможностям войск.

    Минобороны сообщило о контроле над дорогой Северск – Красный Лиман.

    19 ноября 2025, 09:08 • Новости дня
    Военные обнаружили два крупных склада с оружием ВСУ под Купянском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Запад» наносят огневое поражение ВСУ в лесных массивах на южной окраине Купянска, обнаружены два крупных склада, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

    Военнослужащие группировки «Запад» продолжают вести разведку и огневое воздействие на позиции ВСУ в лесных массивах на южных окраинах Купянска, сообщает ТАСС.

    «Ведем разведку и наносим огневое поражение противнику в лесных массивах на южной окраине города, пресекаем любое движение боевиков», – отметил Лаврик. По его словам, при зачистке подвальных помещений в районе Колонтаевка бойцы обнаружили два крупных склада с оружием и боеприпасами, оставленных ВСУ.

    В настоящее время инженерные подразделения проводят разминирование обнаруженных складов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным жителям в Купянске. Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки. Реактивная система залпового огня «Ураган» сорвала ротацию сил ВСУ на купянском направлении.

