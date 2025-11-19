Глава «Цифрового мира» Корнеев: Летающее такси в России можно запустить за год

Tекст: Алексей Дегтярев

Запуск летающего такси в России может стать реальностью за 12 месяцев при соответствующей доработке законодательства, сказал Корнеев, передает ТАСС.

Он отметил, что запуск аэротакси возможен «в любой момент», как это уже делают в Китае и Эмиратах, но нужно доработать нормативно-правовую базу.

В качестве примера задержек он привел Францию, где реализация проекта аэротакси не состоялась из-за бюрократических проволочек. Эксперт подчеркнул, что современные аэротакси, по сути, повторяют функционал вертолета, и массовым такой формат не станет, так как «более 86% потребителей услуг такси ориентируются на его цену».

По словам Корнеева, стоимость воздушного такси, даже если оно будет беспилотным и курсировать по коротким маршрутам, останется в несколько раз выше обычных автотакси.

В апреле китайская компания EHang объявила о планах по запуску авиаэкскурсии на электрических беспилотниках в Гуанчжоу и Хэфэе. Билеты планировалось предлагать по доступной цене массовому потребителю.