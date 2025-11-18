  • Новость часаПВО сбила 18 украинских беспилотников над семью российскими регионами
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    18 ноября 2025, 23:21 • Новости дня

    Занданшатар на встрече с Путиным перешел на русский язык

    @ кадр из видео kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьером Монголии Гомбожавыном Занданшатаром в Кремле состоялся на русском языке, которым глава правительства Монголии свободно владеет, сообщают информационные агентства.

    Глава правительства Монголии начал ответное слово по-монгольски, но после приветствия перешел на русский язык. Во время беседы он сказал: «Высокоуважаемый Владимир Владимирович, мы очень рады встретиться с вами снова в Москве». Премьер передал Путину привет от президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха, передает ТАСС.

    Занданшатар представил нового сопредседателя российско-монгольской межправкомиссии от Улан-Батора – вице-премьера Хассуурийна Ганхуяга. Он отметил, что тот тоже «выпускник советской и российской школы» и отлично говорит по-русски.

    Сам Занданшатар окончил Иркутский институт народного хозяйства (Байкальский госуниверситет) в 1992 году по направлению экономики и финансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел встречу с Занданшатараном. Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества.

    18 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин: Ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа

    Путин: Новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя

    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия активно и последовательно развивает уникальный ледокольный флот, подчеркнул президент Владимир Путин.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой», – сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, «Сталинград» будет символом таланта и созидательной силы российского народа. Президент выразил уверенность, что судно будет достойно носить свое имя.

    «Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена», – сказал он.

    Путин также отметил, что Россия – единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов.

    Он добавил, что несмотря на текущие сложности, Россия продолжит наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение.

    Президент обратил внимание, что строительство атомных ледоколов в России ведется исключительно на основе отечественных технологий.

    Ранее Кремль анонсировал участие Путина в закладке атомного ледокола «Сталинград».

    В марте Путин заявил о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    18 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Путин: Россия – единственная страна, способная серийно строить атомные ледоколы
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия является единственным в мире государством, осуществляющим серийное производство атомных ледоколов. Это лидерство базируется на полном технологическом цикле внутри страны. Об этом в формате видеоконференции заявил президент России Владимир Путин, дав старт строительству ледокола «Сталинград».

    «Россия сегодня – единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов. И что принципиально – на базе собственных отечественных технологий», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин отметил, что страна активно пополняет уникальный ледокольный флот современной техникой, развивая кораблестроение и внедряя отечественные инновации. Особую благодарность президент выразил корабелам, ученым-атомщикам, инженерам и рабочим, участвующим в создании ледоколов.

    Ледокол «Сталинград» станет седьмым судном этой серии, сообщил российский лидер. Головной ледокол «Арктика» и три судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» уже эксплуатируются на трассах Северного морского пути. Строительство еще двух ледоколов – «Чукотка» и «Ленинград» – продолжается на Балтийском заводе, добавил президент.

    Путин подчеркнул, что России предстоит большой объем работы над дальнейшим развитием ледокольного флота и российского судостроения. Он выразил уверенность в том, что эти задачи будут выполняться ритмично, несмотря на сложности и вызовы.

    Во вторник президент России Владимир Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград». Он заявил, что ледокол «Сталинград» станет символом созидательной силы народа.


    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    18 ноября 2025, 01:58 • Новости дня
    Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина

    Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовятся к визиту президента России Владимира Путина на Каспийский саммит летом 2026 года, но Путин может посетить Иран также в другое время, сообщил замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.

    «Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это», – приводит слова Хатибзаде передает РИА «Новости».

    Хатибзаде также подчеркнул, что не исключается возможность отдельной поездки российского лидера, вне рамок международных мероприятий. Он отметил, что отношения между Ираном и Россией «глубокие и многослойные», а обмен визитами на высоком уровне не ограничивается только саммитами. По его совам, у двух стран «много причин для того, чтобы видеться в Тегеране и Москве на высочайшем уровне».

    В конце октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что визит Путина запланирован на лето 2026 года, когда пройдет Каспийский саммит.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва положительно оценивает инициативу провести VII Каспийский саммит 12 августа 2026 года в Тегеране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны. 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    18 ноября 2025, 13:47 • Новости дня
    Песков заявил о новой миссии желтой «Лады Калины» Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль «Лада Калина», на котором в 2010 году Владимир Путин проехал за рулем от Хабаровска до Читы, перевыполнил свою миссию, раз стал талисманом качественного строительства дорог, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что автомобиль «Лада Калина», на котором Владимир Путин в 2010 году проехал от Хабаровска до Читы, не только выполнил, но и перевыполнил свою миссию, передает ТАСС.

    Песков отметил, что машина стала своеобразным талисманом качественного строительства дорог, подчеркнув значимость этого символа для дорожников.

    Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что Путин подарил машину одному из рабочих после знаменитого автопробега. За прошедшие годы «Лада Калина» сменила множество владельцев, а затем ее вновь выкупили сибирские дорожники. По словам Никитина, автомобиль теперь ассоциируется с успехами строительства дорог в регионе.

    На вопрос журналистов о том, знает ли президент о нынешней судьбе машины, Песков ответил: «Нет, президент об этом не знает, но если эта машина является талисманом для качественных дорог, значит, она не только выполнила свою миссию, но и перевыполнила ее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2011 году премьер-министр России Владимир Путин получил приглашение от пенсионерки из Ростова-на-Дону в гости на «Ладе-Калине» и с палаткой.

    В августе 2010 года Путин провел тест-драйв автомобиля «Лада-Калина», проехав за четыре дня от Хабаровска до Читы 2165 километров. Он остался доволен автомобилем, но отметил, что около 500 километров дороги требуется капитальной реконструкции.

    18 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин объявил о скором запуске безвизового режима для граждан КНР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что скоро для граждан Китая начнет действовать безвизовый режим для поездок в Россию.

    Российский лидер отметил, что отечественные меры по отмене виз имеют зеркальный характер относительно недавних шагов Китая в отношении россиян, передает РИА «Новости».

    «С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики», – сказал Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

    В сентябре Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    18 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о необходимости поэтапного укрепления позиций страны в Арктике.

    По его словам, нужно последовательно усиливать позиции России в этом регионе и в полной мере использовать весь логистический потенциал, передает РИА «Новости».

    «Важно последовательно усилить позиции России, усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны», – сказал Путин в ходе церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград».

    Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял о готовности России защитить Арктику от угроз.

    18 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Со стороны России на переговорах присутствуют премьер Михаил Мишустин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и замглавы МИД Андрей Руденко, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин во вторник провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    Путин сообщил о росте расчетов России с ШОС в нацвалютах. Он назвал проведение заседания Совета глав правительств ШОС успешным.

    18 ноября 2025, 12:21 • Новости дня
    Путин назвал семью и воспитание детей приоритетами для России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В обращении к участникам первого Всероссийского съезда родительских комитетов президент России Владимир Путин отметил роль духовно-нравственных ценностей и патриотизма для будущего страны.

    Текст приветствия российского лидера к делегатам, организаторам и гостям форума опубликован на сайте Кремля.

    Глава государства в телеграмме отметил: «Вопросы укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения на основе непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности – наш безусловный приоритет».

    Путин выразил уверенность, что форум пройдет в созидательном ключе, станет площадкой для обсуждения важных тем и послужит совершенствованию образовательной системы страны.

    Съезд родительских комитетов начал работу в Москве 17 ноября и завершится 19 ноября. Среди участников – представители всероссийского родительского комитета, эксперты по вопросам воспитания, советники директоров школ по воспитательной работе, председатели комитетов из регионов и родители, прошедшие специальный отбор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более тысячи инициатив родительских сообществ получат денежные премии для реализации проектов.

    18 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин провел встречу с руководителями советов министров ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями советов министров государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Мероприятие состоялось в ротонде Екатерининского зала Сенатского дворца, а в число участников вошли премьер Михаил Мишустин, председатель Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, премьеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также главы МИД Индии и Пакистана и генсек ШОС Нурлан Ермекбаев, передает ТАСС.

    Ожидается, что после основной встречи пройдут двусторонние переговоры Путина с рядом гостей, в том числе с Ли Цяном. Заседание Совета глав правительств ШОС ранее состоялось на базе Национального центра «Россия», где председательствовал премьер Мишустин.

    Ранее премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сотрудничества с Россией в ШОС.

    18 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин сообщил о росте расчетов России с ШОС в нацвалютах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объем расчетов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах уже превышает 97%, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с делегациями ШОС в Кремле.

    «Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте расчетов в нацвалютах внутри БРИКС.

    В мае он сообщил, что почти вся торговля между Россией и Китаем идет в нацвалютах.

    18 ноября 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин назвал проведение заседания Совета глав правительств ШОС успешным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил руководителей делегаций ШОС с успешным проведением очередного заседания Совета глав правительств в Москве и отметил важность встречи.

    Глава государства сделал заявление на встрече с руководителями делегаций, пишет РИА «Новости». Путин подчеркнул, что делегации Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества успешно завершили запланированное заседание.

    «Сегодня вы успешно провели очередное заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», – отметил президент России. Подробности обсуждаемых вопросов и принятых решений не приводятся.

    Участники заседания обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между странами, входящими в ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот России и стран ШОС в 2024 году достиг 409 млрд долларов и продолжает расти.

    Владимир Путин провел встречу в Кремле с руководителями советов министров государств, входящих в ШОС.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что доля участников ШОС в мировом ВВП к концу текущего года вырастет до 35%.

    18 ноября 2025, 16:05 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота России со странами ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций совета глав правительств государств – членов ШОС объявил, что товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 млрд долларов и продолжает расти.

    По словам Путина, ключевую долю этого показателя формирует взаимодействие России с Китаем, однако сотрудничество с другими странами организации также демонстрирует устойчивую положительную динамику, передает РИА «Новости».

    «Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг 409 миллиардов долларов и продолжает расти. Конечно, львиная доля здесь принадлежит нашему взаимодействию с Китайской Народной Республикой, но все-таки и с другими государствами – участниками ШОС товарооборот растет», – сказал он.

    Напомним, Путин во вторник провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    Ранее премьер Госсовета Китая заявил о необходимости сотрудничества с Россией в ШОС.

    18 ноября 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин примет Ли Цяна, стоится обстоятельная беседа, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча пройдет в Москве, премьер Госсовета КНР находится в России для участия в заседании Совета глав правительств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Ранее Ли Цян на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным заявил, что Китаю и России следует углублять практическое сотрудничество в рамках ШОС.

    18 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД Индии в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в представительском кабинете в Кремле.

    Индийский министр находится в Москве для участия в заседании совета глав правительств стран ШОС, передает РИА «Новости».

    Последний раз Путин и Джайшанкар проводили переговоры в августе, когда индийский чиновник приехал на заседание российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

    Во встрече принимают участие министр экономического развития России Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы МИД Андрей Руденко и помощник президента Юрий Ушаков.

    Ранее Путин провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС.

    18 ноября 2025, 22:44 • Новости дня
    Встреча Путина с премьером Монголии Занданшатаром состоялась в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы правительства Монголии Гомбожавын Занданшатара, сообщают информационные агентства.

    Встреча состоялась в Представительском кабинете Сенатского дворца, передает ТАСС.

    «Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Москва уделяет особое внимание трехстороннему взаимодействию в формате Россия – Монголия – Китай. Путин сообщил, что обсудил с премьером госсовета КНР Ля Цяном возможность расширения сотрудничества в этом формате. Путин указал также, что рост товарооборота России и Монголии по итогам восьми месяцев 2025 года составил 7,9%.

    Заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству может пройти в Улан-Баторе до конца года, сообщил Путин.

    Занданшатар заявил, что монгольские власти готовы дать разрешение на открытие филиала российского банка, это поможет взаимным расчетам.

    Во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, министр природных ресурсов и сопредседатель российско-монгольской межправкомиссии Александр Козлов, министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко, глава РЖД Олег Белозеров.

    Эта встреча стала третьей среди серии двусторонних переговоров, которые российский лидер провел с иностранными делегациями после заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества, также прошедшего в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее провел встречу с руководителями советов министров стран ШОС, встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также у него состоялись переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьяном Джайшанкаром.

