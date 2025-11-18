Уголовное дело заведено о загрязнении реки Охта в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

В октябре 2025 года, по версии следствия, неустановленные лица допустили сброс загрязняющих веществ в реку в Красногвардейском районе, чем спровоцировали гибель водных обитателей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Произошедшее, по предварительным данным, связано с октябрьской аварией на Выборгском тоннельном коллекторе. После просадки дорожного полотна у дома 29/20 по Первому Муринскому проспекту неочищенные сточные воды попали в Муринский ручей и дальше – в Охту.

Сейчас продолжается расследование в рамках отдельного дела по халатности.

После аварии специалисты «Водоканала Петербурга» обследовали сеть, отключили поврежденные коммуникации и организовали эвакуацию жителей.

Сначала были проведены противоаварийные работы, к 5 ноября построена временная линия коллектора из четырех труб протяженностью 180 метров каждая, что позволило вернуть водоотведение в штатный режим.

Весной 2026 года «Водоканал» обязан выполнить работы по восстановлению популяции рыбы в Охте и Неве. Гидрологический институт провел исследования, рекомендовал способы восстановления, после чего началось наполнение Муринского ручья чистой водой.

В «Водоканале» заявили, что состояние воды в ручье и реке будет проверено после паводка для наблюдения за улучшением качества.

В 2021 году в Пензе возбудили уголовное дело по факту массовой гибели рыбы из-за загрязнения старицы реки Суры. В реку произошел «сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка», сообщали тогда в прокуратуре.