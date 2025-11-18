Стубб заявил о необходимости согласия Бельгии по активам России

Стубб: Решения ЕС по активам России должны учитывать интересы Бельгии

Tекст: Вера Басилая

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью бельгийской газете Le Soir отметил, что любое решение Евросоюза относительно замороженных активов России должно устраивать Бельгию, передает ТАСС.

Стубб также выразил несогласие с теми, кто оказывает давление на бельгийские власти по этому вопросу.

Большая часть из 210 млрд евро замороженных суверенных активов России на территории Евросоюза сосредоточена на платформе Euroclear, базирующейся в Бельгии.

Ранее власти Франции допустили, что кредит на сумму 140 млрд евро, предоставленный на Украине и обеспеченный замороженными российскими активами, может не быть возвращен из-за юридических трудностей.

Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что у бельгийского депозитария хранится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежит Центробанку России.

Валери Урбан также предупредила о вероятности судебного иска для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

В Службе внешней разведки заявили, что в случае конфискации этих активов Бельгии придется нести серьезную ответственность.