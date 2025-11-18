  • Новость часаВ ВСУ заявили о максимальных потерях во время ротации
    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов
    В Раде потребовали отставки Ермака и правительства Украины
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику
    Стало известно имя высокопоставленного чиновника, которого хотели взорвать на кладбище
    Украина повредила две ТЭC в ДНР
    Названы потери ВСУ с начала спецоперации
    Британия и США решили отказаться от российского ядерного топлива
    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», но никто и не ставит на быстрый результат. Но в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    18 ноября 2025, 09:26 • Новости дня

    Стубб заявил о необходимости согласия Бельгии по активам России

    Стубб: Решения ЕС по активам России должны учитывать интересы Бельгии

    Tекст: Вера Басилая

    Решения по судьбе 210 млрд евро российских активов, замороженных в Евросоюзе, должны учитывать интересы Бельгии, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью бельгийской газете Le Soir отметил, что любое решение Евросоюза относительно замороженных активов России должно устраивать Бельгию, передает ТАСС.

    Стубб также выразил несогласие с теми, кто оказывает давление на бельгийские власти по этому вопросу.

    Большая часть из 210 млрд евро замороженных суверенных активов России на территории Евросоюза сосредоточена на платформе Euroclear, базирующейся в Бельгии.

    Ранее власти Франции допустили, что кредит на сумму 140 млрд евро, предоставленный на Украине и обеспеченный замороженными российскими активами, может не быть возвращен из-за юридических трудностей.

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что у бельгийского депозитария хранится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежит Центробанку России.

    Валери Урбан также предупредила о вероятности судебного иска для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    В Службе внешней разведки заявили, что в случае конфискации этих активов Бельгии придется нести серьезную ответственность.

    17 ноября 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) занимает лидирующее положение среди профсоюзных объединений и эффективно защищает интересы работников, взаимодействуя с властью и бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем организации Сергеем Черногаевым.

    Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

    «ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

    Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

    «ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

    Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

    В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.

    17 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

    Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    @ Bastien Ohier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Главные недоброжелатели России в Европе очевидны, это власти Британии и Франции, считает политолог Вадим Козюлин. По его мнению, именно они поборются в ноябре за первую строчку рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине о продаже 100 истребителей Rafale.

    «В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

    «В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

    Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

    «Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    17 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах
    Путин подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от обложения НДС операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах в слитках при заключении договоров банковского вклада.

    Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс России, передает ТАСС.

    Как отмечается, это решение направлено на выравнивание экономических условий и повышение интереса граждан к открытию вкладов в драгоценных металлах.

    Дополнительно, с целью устранения неопределенности при оформлении займов в драгоценных металлах, в статью 149 НК РФ внесено уточнение: при размещении драгоценных металлов, не зачисленных на вклады, операции банков также не будут облагаться НДС.

    Напомним, серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Газета ВЗГЛЯД писала, почему серебро дорожает быстрее золота и стоит ли хранить сбережения в украшениях.

    17 ноября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов Екатерине и Александру Стриженовым.

    Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации Стриженовой Екатерине Владимировне – артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», город Москва, Стриженову Александру Олеговичу – режиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему, город Москва», – сказано в документе.

    Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастамии Сташкевич.

    В июле Константин Богомолов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    В феврале Путин подписал указ о присвоении почетного звания заслуженной артистки России актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной.

    17 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    Росфинмониторинг внес экс-премьера Касьянова в перечень экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший председатель правительства России Михаил Касьянов и экономист Сергей Гуриев были включены в перечень террористов и экстремистов.

    Информация об этом размещена на сайте Росфинмониторинга.

    «Гуриев Сергей Маратович, 21.10.1971 г. р., г. Орджоникидзе Республики Северная Осетия; <…> Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область», – сообщается на сайте ведомства.

    На прошлой неделе Росфинмониторинг расширил список террористов и экстремистов, включив туда политолога Екатерину Шульман и сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина (оба признаны иноагентами в России).

    17 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    ЕК оценила финансовые потребности Киева до 2027 года

    Politico: ЕК оценила финансовые потребности Киева в 2026–2027 годах в 135,7 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза рассмотреть экспроприацию российских активов для покрытия финансовых потребностей Киева, пишет Politico.

    В опубликованном Politico письме указывается, что речь идет о сумме 135,7 млрд евро на 2026–2027 годы, если конфликт завершится к концу 2026 года, передает ТАСС.

    Из этой суммы 52,3 млрд евро предлагается направить на макрофинансовые нужды, а 83,4 млрд евро – на военные расходы. Как отмечается в документе, даже с учетом всей уже выделенной международной помощи, Украине «потребуется значительно больше ресурсов для стабилизации ситуации и поддержки экономики».

    Ранее Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины.

    Спикер российского МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на присвоение активов России.

    17 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила странам ЕС план экспроприации активов России

    Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов на сумму, необходимую до 2027 года, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины, передает ТАСС.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также указала на необходимость рассмотреть альтернативные варианты поддержки, основанные на займах. В качестве дополнительных опций она предложила гранты от государств ЕС и общий заем, привлеченный союзом.

    В письме ЕК отмечается, что нехватка финансовых средств у Киева в 2026–2027 годах будет «очень значительной». Фон дер Ляйен настаивает, что решение о форме поддержки должно быть принято на заседании саммита ЕС, который состоится 18–19 декабря.

    Дипломатический источник подтвердил, что, по оценке Еврокомиссии, внешние финансовые потребности Украины в указанный период превысят 70 млрд евро. По его словам, соответствующие доводы изложены в письме, направленном странам – членам ЕС.

    Ранее журнал Conversation сообщил, что Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    Власти Франции допустили, что кредит Украине в 140 млрд евро может не быть возвращен.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы ЕС по изъятию российских замороженных активов.

    Глава Euroclear Валери Урбен предупредила о возможности обращения в суд для блокировки передачи этих активов.

    17 ноября 2025, 18:10 • Новости дня
    Медведев заявил о продолжении СВО до достижения целей России

    Медведев: СВО не завершится, пока Россия не достигнет своих целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция будет продолжаться до полного достижения поставленных Россией целей, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе встречи с активистами «Молодой гвардии «Единой России».

    Кадры мероприятия опубликованы на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

    «Специальная военная операция продолжается. Она будет продолжена до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», – подчеркнул Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал победу в СВО и улучшение демографии ключевыми задачами России. Он поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО.

    В мае пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    17 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова оценила предложение ЕК разместить украинских военных в ЕС

    Захарова: В ЕК «накаркали» будущее Украины без армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усмотрела в словах еврокомиссара Андрюса Кубилюса предвестие утраты Украиной своей армии.

    Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил после завершения конфликта на Украине развернуть украинские батальоны в странах ЕС, граничащих с Россией, передает ТАСС.

    Захарова прокомментировала эту инициативу. «Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся», – сказала дипломат.

    Ранее Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    17 ноября 2025, 09:43 • Новости дня
    МИД назвал «Голубой поток» подтверждением взаимного доверия России и Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Проект «Голубой поток» заложил основу долгосрочного и надежного партнерства в сфере энергетики между Россией и Турцией, заявили в посольстве России в Анкаре по случаю 20-летия церемонии официального открытия газопровода.

    В посольстве России заявили, что проект «Голубой поток», заложивший основу для долгосрочного сотрудничества в энергетике между Россией и Турцией, подтвердил взаимное доверие между странами, что открывает новые горизонты для партнерства, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве отметили, что этот проект стал первым в мире глубоководным газопроводом такого масштаба, он символизирует надежность и технологические возможности совместной работы.

    Россия сегодня является крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Тем не менее эксперты фиксируют тенденцию к снижению доли российского газа в общем объеме турецкого импорта: за последние годы эта доля уменьшилась с примерно 50% до около 40%.

    Для поставок газа через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы используется проект «Турецкий поток», его проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров в год. Газопровод «Голубой поток» предназначен исключительно для поставок в Турцию, его проектная мощность – 16 млрд кубометров газа в год.

    17 ноября 2005 года состоялось торжественное открытие газопровода «Голубой поток», проложенного по дну Черного моря. В церемонии участвовали президент России Владимир Путин, тогда премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества России и Турции в энергетической сфере.

    Путин также отметил стабильные поставки газа по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» через Черное море.

    17 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин ужесточил наказание за диверсии и склонение к ним несовершеннолетних

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за диверсии.

    Документ вводит наказание вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность, передает ТАСС. Нововведения уже вступили в силу.

    Согласно закону, статья 281.1 Уголовного кодекса теперь содержит отдельное положение об ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. За такие действия грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей.

    Изменения коснулись и статьи 205.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за содействие террористической деятельности. Максимальное наказание также увеличено до пожизненного заключения, либо лишения свободы от десяти до 20 лет со штрафом не менее 500 тыс. и до 1 млн рублей.

    Возраст наступления уголовной ответственности за ряд тяжких преступлений, включая диверсию и терроризм, снижен до 14 лет. Также расширен перечень преступлений, при которых невозможно вынесение условного наказания – он дополнен участием в диверсионном сообществе.

    Поправки устанавливают требование отбыть не менее 75% назначенного срока осужденным за диверсии, содействие им, обучение диверсионным действиям и участие в таких сообществах до возможности условно-досрочного освобождения. Кроме того, установлено, что по этим статьям не может быть вынесено более мягкое наказание, чем предусмотрено Кодексом.

    Как отмечали авторы инициативы, число осужденных по статье 281 УК РФ в 2024 году выросло до 48 человек против 13 за 2019–2023 годы. Это, подчеркнули они, требует дополнительных мер для обеспечения национальной безопасности и защиты граждан России.

    На прошлой неделе Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к диверсионной деятельности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

    В октябре в Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет.

    17 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Встреча проходит на фоне заседания, завершающего председательство России в ШОС в 2024-2025 годах, передает ТАСС.

    На мероприятии особое внимание уделяется вопросам развития цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки, инноваций. Также главы правительств обсуждают меры по реализации Стратегии развития ШОС до 2035 года.

    На повестке дня – расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами-участницами. Среди ключевых тем – вопросы образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта и молодежных обменов.

    В настоящий момент членами ШОС являются Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Иран официально присоединился к ШОС в июле 2023 года после подписания меморандума в Самарканде в сентябре 2022 года.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили иранскую ядерную программу.

    17 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Глава МИД Индии прибыл в Россию для участия в заседании ШОС

    Глава МИД Индии Джайшанкар прибыл в Россию для участия в заседании ШОС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар прибыл в российскую столицу для участия в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    По прибытии в Москву министр иностранных дел был принят послом Индии и Алексеем Павловским, директором второго департамента Азии МИД России, отметили в Telegram-канале дипмиссии.

    У главы внешнеполитического ведомства Индии также пройдут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС. Стороны планируют обсудить предстоящие политические контакты и согласовать позиции по основным международным вопросам.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств ШОС.

    Сообщалось, что гава кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев совершит официальный визит в Москву, где примет участие в совете глав правительств стран ШОС.

    17 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин отметил значение изменений ученического договора в Трудовом кодексе

    Путин: Изменения в ТК об ученическом договоре важно для подготовки кадров России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые изменения в Трудовом кодексе, которые подготовила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), важны для процесса подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

    По его словам, новые нормы по ученическим договорам будут касаться примерно 400 тыс. человек, однако «это имеет значение для подготовки кадров», передает ТАСС.

    Ранее в июне зампред ФНПР Нина Кузьмина разъясняла, что сейчас ученический договор оформляется как дополнительный к основному трудовому контракту. Разработанный профсоюзами законопроект призван разрешить заключать трудовые соглашения с соискателями на потенциальное рабочее место с отложенной датой начала работы.

    Кузьмина объясняла, что такой подход даст возможность наставникам заранее работать с возможными сотрудниками.

    Ранее ФНПР предложила изменить Трудовой кодекс о платформенной занятости.

    Путин отметил эффективность ФНПР.

    17 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    ФНПР предложила изменить Трудовой кодекс о платформенной занятости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила поправки в Трудовой кодекс, которые коснутся регулирования платформенной занятости.

    Председатель ФНПР Сергей Черногаев озвучил эту инициативу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    По его словам, ранее был принят закон о платформенной экономике, однако вопросы трудовых отношений для работников этого сектора требуют отдельного урегулирования.

    Он отметил, что если предлагаемые изменения будут одобрены, они затронут порядка 9,5 млн человек.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил эффективность ФНПР.

