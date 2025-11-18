  • Новость часаПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    18 ноября 2025, 02:57

    План «Ковер» введен в Пензенской области

    Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» в Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензенской области действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

    «В Пензенской области введен план «Ковер». Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    До этого он проинформировал о введении в регионе режима «Беспилотная опасность». С целью обеспечить безопасность жителей также были введены временные ограничения работы мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на прибытие и вылет воздушных судов в аэропорту Гагарин в Саратове.

    17 ноября 2025, 14:17
    Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) занимает лидирующее положение среди профсоюзных объединений и эффективно защищает интересы работников, взаимодействуя с властью и бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем организации Сергеем Черногаевым.

    Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

    «ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

    Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

    «ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

    Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

    В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.

    17 ноября 2025, 08:14
    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске

    Пленный спецназовец ГУР рассказал о гибели десанта при высадке в Красноармейске

    Пленный раскрыл подробности высадки десанта ГУР в Красноармейске
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинского спецназа ГУР, высадившись на окраинах Красноармейска, по ошибке открыла огонь по позициям своих же военных, что привело к потерям среди сослуживцев, заявил участвовавший в попытке высадки десанта в Красноармейске пленный Руслан Шахун.

    Военнослужащий ГУР Украины Руслан Шахун сообщил, что в ходе высадки украинского спецназа у Красноармейска отсутствовала четкая задача, а бойцам было приказано двигаться после выхода из вертолета. Уже при продвижении по городу украинские военные по ошибке открыли огонь по собственным блокпостам, не имея информации о расположении своих сил, передает ТАСС.

    По словам Шахуна, в первые минуты после десантирования большая часть его группы получила ранения или была уничтожена, а связь с ними потерялась.

    «По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих», – заявил Шахун.

    Сам Шахун получил ранение от удара дрона и лишился пальцев, а после этого долгое время скрывался в развалинах на окраине Красноармейска. Военнослужащие 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обнаружили его спустя более двух недель. В Министерстве обороны России также уточнили, что раненый попал в плен после попытки спрятаться от дронов, запутавшись в колючей проволоке. Шахун отметил, что, исчерпав силы, стал звать на помощь, после чего был спасен, ему оказали первую медицинскую помощь.

    Ранее Киев предпринял попытки десантирования спецназа для деблокирования окруженных в Красноармейске формирований ВСУ, которые закончились уничтожением или тяжелыми ранениями для украинских военных.

    Высадка двух отрядов бойцов на открытой местности на виду у вражеских дронов названа безграмотным решением украинским журналистом Юрием Бутусовым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское «дерзкое контрнаступление» обернулось позором для сил спецопераций ГУР.

    17 ноября 2025, 21:05
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    17 ноября 2025, 10:59
    Том Круз впервые получил «Оскар» за 40-летнюю карьеру

    Том Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

    Том Круз впервые получил «Оскар» за 40-летнюю карьеру
    @ Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский актер Том Круз впервые удостоен почетной премии «Оскар» за более чем 40-летний вклад в мировое кино, статуэтку ему вручил режиссер Алехандро Иньярриту.

    Американский актер Том Круз удостоен почетной премии «Оскар» за выдающийся вклад в мировой кинематограф, передает ТАСС.

    Награда была вручена на специальной церемонии Американской академии киноискусств, которая отметила четырех артистов, «вклад которых был определяющим для целых поколений».

    Вместе с Крузом почетные статуэтки получили актриса и хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас, а также певица Долли Партон, которая отмечена наградой имени Джина Хершолта за гуманизм. Статуэтку Крузу вручил знаменитый режиссер Алехандро Иньярриту.

    Для Круза это первая премия «Оскар», хотя ранее он четырежды претендовал на нее. Во время церемонии актер подчеркнул: «Вне зависимости от того, откуда мы пришли, когда мы в кинотеатре, мы смеемся, сопереживаем, надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства. Вот почему кино так важно для меня. Я не занимаюсь фильмами, я ими живу».

    За более чем 40 лет в профессии Круз сыграл в десятках известных фильмов, включая культовый «Рискованный бизнес» 1983 года. Многие работы актера были отмечены премией «Золотой глобус», а сам Круз славится ролями в боевиках, где лично исполняет сложные трюки. В июне этого года его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году Американская киноакадемия ввела новые правила подтверждения просмотра фильмов для жюри премии «Оскар».

    Американский президент в прошлом году назвал церемонию «Оскар» «плохим политкорректным шоу» и обвинил киноакадемию в несправедливости.

    17 ноября 2025, 10:24
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнбергского процесса
    Лавров заявил о неусвоенных Мерцем уроках Нюрнбергского процесса
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости вернуть стране статус сильнейшей армии Европы свидетельствуют об игнорировании выводов Нюрнбергского процесса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что недавние заявления Мерца о необходимости вновь сделать Германию сильнейшей армией Европы наглядно демонстрируют отсутствие понимания исторических уроков. По мнению Лаврова, подобные высказывания вызывают обеспокоенность и свидетельствуют о смене политических настроений в стране, передает ТАСС.

    По его словам, все происходящее наблюдается в Германии лет десять. Глава МИД России отметил смену настроения немецких собеседников.

    «Смысл был такой: «Мы за все, что сделал Гитлер, давно рассчитались и расплатились. Мы больше никому ничего не должны», – заявил Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что решения Нюрнбергского трибунала определили отсутствие срока давности для преступлений против человечности, однако эти принципы нередко нарушаются.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала необходимость признания странами Западной Европы своей вины в поддержке неонацизма и пересмотра итогов Нюрнбергского процесса.

    17 ноября 2025, 18:52
    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне

    На Украине заявили о пожаре на борту турецкого судна в Одесской области после ночной атаки

    В Измаиле в ходе ночной атаки начался пожар на турецком судне
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В порту Измаил Одесской области произошел пожар на турецком судне в результате ночной атаки, пишут украинские СМИ.

    В результате атаки произошло возгорание оборудования, предназначенного для перекачки газа, пишет УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины, передает RT.

    Власти Украины сообщили, что оснований для эвакуации населения в районе порта нет.

    Ранее в госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в ночь на понедельник на объектах портовой и энергетической инфраструктуры Одесской области произошли возгорания.

    Накануне вечером произошел взрыв в Одессе. В нескольких областях Одесской области объявляли воздушную тревогу.

    17 ноября 2025, 19:15
    Рютте прокомментировал диверсию на железной дороге в Польше

    Глава НАТО Рютте ждет окончательных выводов следствия о диверсии на железной дороге в Польше

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс остается в тесном контакте с польскими властями после инцидента на железной дороге, соединяющей Польшу и Украину.

    В результате происшествия было повреждено железнодорожное полотно, причины которого сейчас выясняются. Во время пресс-конференции в Брюсселе Рютте подчеркнул: «Мы находимся в тесном контакте с властями Польши. Однако окончательные выводы об этом инциденте должно сделать следствие», передает ТАСС.

    Напомним, машинист поезда утром 17 ноября обнаружил разрыв путей на северо-востоке Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.

    17 ноября 2025, 09:26
    Женщина в Балашихе призналась в убийстве и расчленении малолетнего сына
    Женщина в Балашихе призналась в убийстве и расчленении малолетнего сына
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Балашихе в Подмосковье выясняются обстоятельства смерти ребенка, его тело нашли частично расчлененным, останки обнаружили в пруду, подозреваемой стала мать, сообщил Следственный комитет России.

    Во время допроса женщина написала явку с повинной и призналась в совершенном преступлении, однако не смогла объяснить его мотивы, сообщается в Telegram-канале СК.

    По данным следствия, мать совершила убийство, находясь вместе с ребенком в квартире в Балашихе. Затем части тела малыша выбросили в Гольяновский пруд в Москве.

    На месте происшествия следователи и криминалисты совместно с судебно-медицинским экспертом изъяли вещественные доказательства, включая ножи, их отправили на экспертизы.

    Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы по холодному оружию. В скором времени будет проведено психолого-психиатрическое исследование задержанной женщины. Допросы родственников и соседей уже проведены.

    Ранее уфимца обвинили в покушении на убийство собственной дочери, он выбросил девочку из окна.

    До этого СК завершил расследование дела об убийстве матерью трех детей в Канске.

    17 ноября 2025, 14:58
    Крупнейший завод кремния в России решил приостановить работу с 2026 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крупнейший в России завод по производству кремния, входящий в группу «Русала», приостановит работу с 1 января 2026 года на фоне мирового перепроизводства и увеличения импорта дешевого китайского кремния по демпинговым ценам, сообщили в пресс-службе компании.

    «Вследствие мирового перепроизводства кремния и роста импорта кремния по демпинговым ценам в Россию завод АО «Кремний» вынужденно приостанавливает производство с 1 января 2026 года. Завод «Кремний Урал» продолжит работать в неполную мощность», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

    Ранее «Русал» анонсировал снижение выпуска кремния на 35% – до 35 тыс. тонн в 2025 году. В прошлом году объем производства составлял 53,4 тыс. тонн.

    Производственная мощность завода «Кремний» достигает 34 тыс. тонн в год, а «Кремний Урал» – 27 тыс. тонн. Это единственные производители рафинированного кремния в России, при том что годовая емкость российского рынка составляет около 45 тыс. тонн.

    Компания уже уведомила правительство Иркутской области и администрацию Шелехова о предстоящей приостановке. «Русал» рассчитывает вместе с региональными и муниципальными властями найти решения для минимизации социальных последствий.

    Эксперты отмечают, что дешевый импорт из Китая спровоцировал резкое падение мировых цен на кремний. Особенно заметно это ощущается на рынках, где отсутствуют заградительные пошлины, включая страны Евросоюза и Евразийского экономического союза.

    Ранее президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл крупнейшее в России производство компонентов для солнечной энергетики завода «Энкор» в Калининградской области.

    17 ноября 2025, 08:07
    Стало известно о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Кимаковский сообщил о попытках бегства ВСУ из Гуляйполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения 144-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя предпринимают попытки покинуть позиции малыми группами из-за высокого уровня огневого воздействия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, группы 144-й бригады ВСУ стремятся покинуть свои позиции в районе Гуляйполя, передает ТАСС.

    Кимаковский подчеркнул ухудшение положения украинских военных из-за интенсивного огневого давления.

    Он добавил: «Ситуация для противника в районе Гуляйполя оставляет желать лучшего. Интенсивность огневого давления привела подразделения 144-й бригады ВСУ к попыткам к бегству». Кимаковский уточнил, что украинские военные отходят малыми группами, чтобы избежать значительных потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Эксперты отмечали, что взятие Яблокова обеспечило продвижение ВС России к Гуляйполю.

    ВСУ ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

    17 ноября 2025, 12:20
    Суд Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к казни

    Суд в Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к смертной казни

    Суд Бангладеш приговорил экс-премьера Шейх Хасину к казни
    @ Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина была приговорена к смертной казни после признания ее виновной по пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности.

    Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина приговорена к смертной казни за преступления против человечности, передает ТАСС.

    Такое решение вынес Международный трибунал по уголовным делам страны, прямую трансляцию заседания вел канал BTV.

    Ранее в понедельник суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения. Основанием для вынесения приговора стали действия экс-премьера при подавлении массовых беспорядков, произошедших в стране в 2024 году.

    Согласно данным трибунала, преступления, в которых обвиняли Хасину, квалифицировались как противоречащие основным международным конвенциям по правам человека. На данный момент стороны не комментировали возможность апелляции.


    17 ноября 2025, 12:13
    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»

    Депутат Рады Железняк: Ермак может фигурировать на «пленках Миндича» как Али-Баба

    Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»
    @ Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог фигурировать под псевдонимом Али-Баба на пленках дела о коррупции, главным обвиняемым которого является «кошелек» Владимира Зеленского Тимур Миндич, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По словам Железняка, Ермак может фигурировать на аудиозаписях дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом Али-Баба, передает ТАСС.

    По его словам, человек с этим прозвищем отдавал приказы о преследовании сотрудников НАБУ и САП – структур, расследующих данное дело.

    На видеозаписи с антикоррупционного форума Железняк рассказал, что глава САП Александр Клименко цитировал материалы дела, отмечая: на пленках слышно, как Али-Баба проводит совещания силовиков, обсуждая, как остановить НАБУ и «наказать» их.

    Кроме того, очень часто Ермака называют «Алла Борисовна» или «Примадонна», сокращая его имя и отчество – А.Б., отметил депутат.

    Железняк уверен, что про всю «эту движуху» Ермак отлично знал, доказывать больше ничего не надо. Он добавил, что Ермак должен быть уволен.

    Появление новых подробностей коррупционного дела вызвало волну вопросов среди оппозиционных депутатов и активистов о предполагаемой вовлеченности Зеленского и его окружения в эти схемы. При этом украинские правоохранители пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

    Украинские СМИ писали, что к фигурантам дела относятся предприниматель Тимур Миндич (Карлсон), бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов (Тенор), бизнесмен Александр Цукерман (Шугармен), а также предприниматели Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина. Последние трое, по информации СМИ, занимались отмыванием денег через так называемый бэк-офис.

    Ранее митингующие в Киеве потребовали отправки в отставку Ермака из-за коррупционного скандала.

    Украинские СМИ сообщили о вероятности требования Запада об отставке главы офиса президента Ермака и правительства Свириденко.

    Железняк заявил о снижении рейтинга Зеленского на 40% за неделю – до менее чем 20%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    17 ноября 2025, 12:12
    Эксперт объяснил желание Японии примириться с Китаем

    Политолог Кистанов: Угроза китайских санкций заставляет Токио пойти на мировую с Пекином

    Эксперт объяснил желание Японии примириться с Китаем
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ни Китай, ни Япония не заинтересованы в том, чтобы портить между собой отношения всерьез и надолго. Во-первых, страны – экономические партнеры. Во-вторых, конфронтация играет против них в условиях торговой политики Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Валерий Кистанов. Ранее МИД Японии направил дипломата в Китай для урегулирования скандала вокруг Тайваня.

    «Разгоревшийся дипломатический конфликт между Пекином и Токио стал едва ли не самым масштабным за последние годы», – отметил Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    Собеседник напомнил похожий по накалу взрыв напряженности между странами: это произошло в 2012 году, когда японское правительство выкупило у частного владельца спорные острова, известные как Дяоюйдао в Китае и Сенкаку в Японии. Сумма сделки составила около 26 млн долларов.

    Тогда Пекин ограничивал экспорт редкоземельных металлов в Японию, что сильно ударило по японской электронике, автомобильной промышленности, указал Кистанов. «Нынешний кризис в отношениях сопровождается лишь резкими заявлениями, и Поднебесная пока не прибегает к серьезным экономическим мерам. Среди прочего Китай призвал своих граждан не ездить в Японию», – добавил эксперт.

    Но если китайские граждане выполнят просьбу своего правительства, то это станет ощутимым ударом по японской туристической индустрии, уточнил аналитик. «Токио полагается на туриндустрию как на отрасль, которая может вывести страну из нынешнего, довольно непростого экономического положения. Примечательно в этой связи, что каждый четвертый турист в Японии – это китаец. Другими словами, последствия очевидны», – пояснил Кистанов.

    По его мнению, это в определенной степени повлияло на решение японской стороны направить в Пекин дипломата для урегулирования ситуации. «Я думаю, что примирение все-таки произойдет, будет найден компромисс. Дело в том, что ни Китай, ни Япония сейчас не заинтересованы в том, чтобы портить между собой отношения всерьез и надолго. Во-первых, они экономические партнеры. Во-вторых, конфронтация играет против них в условиях торговой политики Дональда Трампа», – пояснил спикер.

    По его прогнозам, японская делегация попытается убедить китайцев в том, что заявление Санаэ Такаити не является отходом от базовой позиции, изложенной в двустороннем коммюнике 1972 года. «То есть стоит ожидать словесной эквилибристики, но, повторю, она, вероятно, приведет к снижению напряженности», – рассуждает Кистанов.

    Что касается самой Такаити, то в начале своих полномочий премьера она проявила себя как несдержанный политик. «Она считается «ястребом» и продолжит проводить жесткий курс во внешней политике. Так, за короткий срок у власти премьер отметилась заявлением – помимо Тайваня – о необходимости пересмотреть неядерные принципы (отказ от владения ядерным оружием и его производства, запрет на ввоз ядерного оружия на территорию Японии)», – напомнил эксперт.

    «Такаити проявила себя и на российском направлении. Сев в кресло премьер-министра, она тут же приняла участие в саммите стран так называемой коалиции желающих. Посмотрите на карту: где Япония, а где Украина… Тем не менее она тут тоже успела отличиться», – заключил Кистанов.

    Ранее Япония направила в Китай главу Бюро по делам Азии и Океании в МИД Масааки Канаи. Ему поручено урегулировать обостряющийся дипломатический конфликт, вызванный недавними высказываниями японского премьера Санаэ Такаити по поводу Тайваня, сообщает Kyodo.

    По данным агентства, ожидается, что Канаи проведет встречу с китайской стороной 18 ноября, на которой заявит, что Такаити подтвердила приверженность Японии позиции, зафиксированной в совместном коммюнике 1972 года. В нем правительство в Пекине признавалось единственной законной властью в Китае, что привело к прекращению официальных дипломатических отношений с Тайванем.

    Напомним, Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

    Произошедшее вызвало сильнейшее негодование в Пекине. Так, недовольство выразил генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь. В частности, в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что у КНР нет другого выхода, кроме как «перерубить шею», которая «набросилась» на Поднебесную.

    В ответ главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара назвал пост «крайне неуместным» и потребовал его удалить. В итоге сообщение было убрано со страницы дипломата, а позже официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать произошедшее, назвав заявление Сюэ Цзяня «личным высказыванием».

    Позже, напоминает The New York Times, Такаити попыталась смягчить свою позицию, пояснив, что слова о возможном применении сил самообороны исходили из наихудшего сценария для региона. Однако Китай подобные заявления не удовлетворили: Пекин продолжил выражать обеспокоенность, что, по мнению издания, означает окончательный переход республики к дипломатии «воина-волка».

    Более того, власти Китая предостерегли граждан от поездок в Японию. Акции японских туристических и розничных торговых компаний после этого резко упали: косметической компании Shiseido – на 9%, группы универмагов Takashimaya – более чем на 5%, а Fast Retailing (владельца Uniqlo) – более чем на 4%, передает «Коммерсант».

    Как отмечает Bloomberg, Китай предупредил о «полной готовности Пекина к серьезным контрмерам», включая возможное введение санкций, приостановку экономических, дипломатических и военных связей, а также ограничение торговли. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем объясняется столь жесткая реакция Китая на слова главы японского правительства и к чему может привести эта эскалация.

    17 ноября 2025, 15:42
    Мантуров рассказал о помощи ИИ летчикам Су-57 в зоне СВО

    Мантуров заявил об активном применении ИИ на Су-57 в зоне СВО

    Мантуров рассказал о помощи ИИ летчикам Су-57 в зоне СВО
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время выставки Dubai Airshow 2025 представители России рассказали о ключевых технологиях искусственного интеллекта в работе истребителя Су-57.

    Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью работы истребителей Су-57 в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров на выставке Dubai Airshow 2025 отметил: «Я лишний раз сегодня задал вопрос нашему шеф-пилоту Су-57 относительно того, насколько эффективно применяется искусственный интеллект в работе пилота... Искусственный интеллект, конечно, сегодня является уже неотъемлемой его частью».

    По словам Мантурова, технологии искусственного интеллекта позволяют летчикам быстрее принимать решения и оперативно управлять и самолетом, и средствами поражения. Он также подчеркнул, что ИИ активно участвует во взаимодействии с пилотом даже в демонстрационных полетах на выставке в Дубае.

    Импортозамещенные российские вертолеты «Ансат» и Ка-32 востребованы на международном рынке, заявил Мантуров. «Это активно сегодня востребовано на рынке, особенно импортозамещенные версии, когда мы ни от кого не зависим, мы их можем в любые страны поставлять без каких-либо ограничений», – подчеркнул он.

    На выставке Ростех впервые за рубежом представил новую версию «Ансата» с российскими двигателями ВК-650В и обновленными системами, а Ка-32А11М показал улучшенную систему пожаротушения и способен перевозить до 4 тыс. литров воды и 400 литров пены.

    Россия получила заказы на производство космических двигателей для зарубежных покупателей. Мантуров отметил, что интерес к этому сегменту связан с большими возможностями российских разработок, в частности двигателей РД-171, РД-181 и РД-180, которые уже поставляются за границу. Россия продолжает работы по многоразовым ракетам и планирует развивать свою долю на глобальном космическом рынке, добавил первый вице-премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские самолеты МС-21 и SJ-100 были продемонстрированы на выставке Dubai Airshow 2025.

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян лично посетил российский павильон площадью почти 5 тыс. кв. метров на этом мероприятии.

    На международном авиасалоне в Дубае впервые показали многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, который участвует в летной программе. В рамках выставки будут проходить переговоры о возможных поставках Су-57 зарубежным заказчикам с демонстрационными полетами.


    17 ноября 2025, 20:02
    ЕК нашла деньги для Украины до окончания конфликта в 2026 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года, говорится в письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Евросоюза.

    Текст письма был опубликован украинскими СМИ. «Во время подготовки проекта вариантов финансирования Украины в 2026-27 годах Еврокомиссия исходит из того, что конфликт на Украине должна завершиться в конце 2026 года», – говорится в сообщении. Этот сценарий лег в основу расчетов по оказанию дальнейшей финансовой помощи киевскому режиму, передает «Комсомольская правда».

    В письме также подчеркивается, что даже при завершении конфликта к концу следующего года Украине грозит большой дефицит финансирования. По прогнозам Международного валютного фонда, несмотря на обещанную помощь со стороны Евросоюза и других партнеров, Киев столкнется с нехваткой средств, которую не удастся покрыть существующими источниками поддержки.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине. Небензя заявил, что нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта на Украине при условии достижения изначально поставленных целей.

    17 ноября 2025, 13:18
    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского

    Политолог Шеслер: Реальный уровень поддержки Зеленского заметно ниже 20%

    Эксперт объяснила крушение рейтинга Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крушение рейтинга Владимира Зеленского началось почти два года назад, когда украинцам стало очевидно, что коррупция в стране только растет, а власти не отвечают на запросы общества. Итоговый удар по Банковой был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского упал до 20%.

    «До 2024 года рейтинги Зеленского были на приемлемых для его команды уровнях. Конечно, говорить о 80%, приписываемых Банковой, не приходилось, но больше половины украинцев до последнего возлагали на него надежды в борьбе с коррупцией и запуске мирных переговоров», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    «Избирательные технологии партии «Слуга народа» частично основывались на одноименном сериале. Потому многие украинские обыватели в немалой степени ассоциировали на тот момент президента Украины с киногероем Василием Голобородько. Рейтинг Зеленского подогревался показным восхищением западных СМИ и лидеров ряда стран», – продолжила она.

    «Но в начале 2024 года все рухнуло. Во-первых, каждый новый коррупционный скандал подбирался все ближе к Банковой. Для многих стало очевидно, что коррупция на Украине при новой команде только разрослась, как и ощущение безнаказанности чиновников и олигархов», – пояснила собеседница.

    «Большая часть украинцев поняла, что команда Зеленского не отвечает на внутреннюю общественную повестку и неспособна вести внятную внешнеполитическую линию. Киев торпедировал мирные переговоры, что также не отражало запросы общества. Свой вклад внесли и скандалы с неадекватным поведением украинских дипломатов», – напомнила спикер.

    «Сильнейший удар по Банковой нанесла позиция президента США Дональда Трампа. Западные специалисты перестали «рисовать» Зеленского в образе «борца за демократию и свободный мир». В результате оказалась разрушена сама база его рейтингов», – детализировала эксперт.

    «На этом фоне на Банковой стали предпринимать отчаянные попытки фальсифицировать рейтинги. И с каждым разом они все меньше отражали истинную ситуацию. Итоговый удар был нанесен скандалом с Тимуром Миндичем, который подвел следователей уже вплотную к Зеленскому. Так что вполне может быть, что реальный уровень поддержки Зеленского сейчас заметно ниже 20%», – заключила Шеслер.

    Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Владимира Зеленского за последнюю неделю снизился примерно на 40% и сейчас составляет менее 20%. В своем заявлении нардеп сослался на данные трех закрытых социсследований, что были проведены после обнародования данных по уголовному делу против бизнесмена Тимура Миндича.

    «Это плохая тенденция, с политической точки зрения фатальная. Впервые антирейтинг президента значительно перевесил рейтинг доверия», – отметил он. По словам Железняка, ситуация усилила позиции политических оппонентов Зеленского и поставила под вопрос его прохождение на второй президентский срок, сообщает Telegram-канал издания «Страна».

    Коррупционный скандал разгорелся 10 ноября, когда Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Следствие считает Миндича координатором схемы отмывания денег. СМИ также называют его «кошельком Зеленского».

    Обвинения предъявлены самому Миндичу, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, директору по безопасности «Энергоатома» Дмитрию Басову. Также в рамках дела арестован экс-вице-премьер Алексей Чернышов, являющийся «кумом Зеленского». Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя скандал, заявил: «Коррупция – неотъемлемая часть современной экономики». По его словам, подобные случаи встречаются в демократических системах. Миндич же покинул Украину незадолго до начала следственных действий. Зеленский ввел трехлетние санкции против него, назвав в указе бизнесмена «гражданином Израиля».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп, а также рассказывала, кто манипулирует рейтингами потенциального кандидата на пост президента Украины – экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

    Центробанк похвалили за работу над ошибками

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

    В последние дни российские войска достигли значимых успехов в направлении к Гуляйполю, один за другим освобождая прилегающие к нему населенные пункты. Как ВСУ построили оборону на данном участке, каким образом ВС РФ удается ее преодолевать и что будет означать освобождение Гуляйполя со стратегической точки зрения? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

