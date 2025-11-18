План «Ковер» введен в Пензенской области

Эксперт объяснил желание Японии примириться с Китаем

Политолог Кистанов: Угроза китайских санкций заставляет Токио пойти на мировую с Пекином

Tекст: Анастасия Куликова

«Разгоревшийся дипломатический конфликт между Пекином и Токио стал едва ли не самым масштабным за последние годы», – отметил Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

Собеседник напомнил похожий по накалу взрыв напряженности между странами: это произошло в 2012 году, когда японское правительство выкупило у частного владельца спорные острова, известные как Дяоюйдао в Китае и Сенкаку в Японии. Сумма сделки составила около 26 млн долларов.

Тогда Пекин ограничивал экспорт редкоземельных металлов в Японию, что сильно ударило по японской электронике, автомобильной промышленности, указал Кистанов. «Нынешний кризис в отношениях сопровождается лишь резкими заявлениями, и Поднебесная пока не прибегает к серьезным экономическим мерам. Среди прочего Китай призвал своих граждан не ездить в Японию», – добавил эксперт.

Но если китайские граждане выполнят просьбу своего правительства, то это станет ощутимым ударом по японской туристической индустрии, уточнил аналитик. «Токио полагается на туриндустрию как на отрасль, которая может вывести страну из нынешнего, довольно непростого экономического положения. Примечательно в этой связи, что каждый четвертый турист в Японии – это китаец. Другими словами, последствия очевидны», – пояснил Кистанов.

По его мнению, это в определенной степени повлияло на решение японской стороны направить в Пекин дипломата для урегулирования ситуации. «Я думаю, что примирение все-таки произойдет, будет найден компромисс. Дело в том, что ни Китай, ни Япония сейчас не заинтересованы в том, чтобы портить между собой отношения всерьез и надолго. Во-первых, они экономические партнеры. Во-вторых, конфронтация играет против них в условиях торговой политики Дональда Трампа», – пояснил спикер.

По его прогнозам, японская делегация попытается убедить китайцев в том, что заявление Санаэ Такаити не является отходом от базовой позиции, изложенной в двустороннем коммюнике 1972 года. «То есть стоит ожидать словесной эквилибристики, но, повторю, она, вероятно, приведет к снижению напряженности», – рассуждает Кистанов.

Что касается самой Такаити, то в начале своих полномочий премьера она проявила себя как несдержанный политик. «Она считается «ястребом» и продолжит проводить жесткий курс во внешней политике. Так, за короткий срок у власти премьер отметилась заявлением – помимо Тайваня – о необходимости пересмотреть неядерные принципы (отказ от владения ядерным оружием и его производства, запрет на ввоз ядерного оружия на территорию Японии)», – напомнил эксперт.

«Такаити проявила себя и на российском направлении. Сев в кресло премьер-министра, она тут же приняла участие в саммите стран так называемой коалиции желающих. Посмотрите на карту: где Япония, а где Украина… Тем не менее она тут тоже успела отличиться», – заключил Кистанов.

Ранее Япония направила в Китай главу Бюро по делам Азии и Океании в МИД Масааки Канаи. Ему поручено урегулировать обостряющийся дипломатический конфликт, вызванный недавними высказываниями японского премьера Санаэ Такаити по поводу Тайваня, сообщает Kyodo.

По данным агентства, ожидается, что Канаи проведет встречу с китайской стороной 18 ноября, на которой заявит, что Такаити подтвердила приверженность Японии позиции, зафиксированной в совместном коммюнике 1972 года. В нем правительство в Пекине признавалось единственной законной властью в Китае, что привело к прекращению официальных дипломатических отношений с Тайванем.

Напомним, Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

Произошедшее вызвало сильнейшее негодование в Пекине. Так, недовольство выразил генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь. В частности, в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) он написал, что у КНР нет другого выхода, кроме как «перерубить шею», которая «набросилась» на Поднебесную.

В ответ главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара назвал пост «крайне неуместным» и потребовал его удалить. В итоге сообщение было убрано со страницы дипломата, а позже официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать произошедшее, назвав заявление Сюэ Цзяня «личным высказыванием».

Позже, напоминает The New York Times, Такаити попыталась смягчить свою позицию, пояснив, что слова о возможном применении сил самообороны исходили из наихудшего сценария для региона. Однако Китай подобные заявления не удовлетворили: Пекин продолжил выражать обеспокоенность, что, по мнению издания, означает окончательный переход республики к дипломатии «воина-волка».

Более того, власти Китая предостерегли граждан от поездок в Японию. Акции японских туристических и розничных торговых компаний после этого резко упали: косметической компании Shiseido – на 9%, группы универмагов Takashimaya – более чем на 5%, а Fast Retailing (владельца Uniqlo) – более чем на 4%, передает «Коммерсант».

Как отмечает Bloomberg, Китай предупредил о «полной готовности Пекина к серьезным контрмерам», включая возможное введение санкций, приостановку экономических, дипломатических и военных связей, а также ограничение торговли. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем объясняется столь жесткая реакция Китая на слова главы японского правительства и к чему может привести эта эскалация.