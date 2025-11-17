В ОАК сообщили о способности Су-57 сохранять управляемость на критических режимах

Tекст: Дарья Григоренко

«Основной упор нашего пилотажа сделан на фигуры сверхманевренности. У Су-57 два двигателя с управляемым вектором тяги, что позволяет выполнять маневры с выходом на околонулевые скорости, огромные критические углы атаки, выполнение штопорных вращений. Это может являться определенным преимуществом при ведении воздушного боя», – отметил Богдан в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

Пилот пояснил, что для летчика Су-57 это особенно важно, так как он может пилотировать самолет, не отвлекаясь на рутинные контрольные функции. Он также уточнил, что обычные истребители требуют постоянного контроля режима полета, чтобы не допустить потери управляемости, в отличие от Су-57.

На выставке пилот планирует продемонстрировать новую шоу-программу. По словам Богдана, большинство самолетов выполняют классические элементы пилотажа, такие как петли и бочки, однако на Су-57 делается акцент на устойчивости, управляемости и маневренности на больших и критических углах атаки, что становится возможным благодаря управляемому вектору тяги.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что в ходе международной выставки Dubai Airshow 2025 будут проходить переговоры о возможных поставках российского многофункционального истребителя Су-57 зарубежным заказчикам, для которых запланированы демонстрационные полеты этой модели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine (MWM) сообщала, что пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха.