День призывника и День РУБОП отмечают в России

Tекст: Антон Антонов

Всероссийский день призывника учрежден распоряжением президента России от 12 ноября 1992 года для повышения престижа воинской службы и военно-патриотического воспитания молодежи, передает РИА «Новости».

В этот день военные комиссариаты организовывают для призывников посещения воинских частей, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и других конфликтов, а также информационные встречи для родителей призывников.

Также в России отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Дата выбрана в память о приказе МВД СССР от 15 ноября 1988 года о создании Шестого управления и соответствующих отделов в регионах, пишет «Парламентская газета».

После распада СССР управление преобразовали в Главное управление по организованной преступности МВД России. Были созданы 15 региональных управлений. Затем в название подразделений включили букву «Б» («борьбе»): ГУОП стал ГУБОПом, а РУОПы – РУБОПами.

В 2001 году РУБОПы прекратили существование, а на основе некоторых создали Оперативно-розыскные бюро, остальные стали частью криминальной милиции под названием УБОП ГУВД. В 2008 году подразделения были реорганизованы в службу по борьбе с экстремизмом и оказанию государственной защиты.