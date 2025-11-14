МВД пресекло работу выдававших аккаунты мошенникам телеграм-каналов

В МВД пресекли работу телеграм-каналов, обеспечивавших мошенников аккаунтами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Деятельность двух телеграм-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более 1 000 аккаунтов для афер, была пресечена сотрудниками УБК МВД совместно с полицией Астраханской области, ЛНР и центра безопасности Max, передает ТАСС.

В ходе операции задержали двух администраторов сервисов. Им всего 16 и 18 лет. По данным МВД, арендованные аккаунты применялись мошенниками в мессенджерах для обмана граждан России.

В ведомстве отмечают, что задержанные молодые люди курировали работу каналов и выдавали аккаунты в аренду злоумышленникам. Сейчас обвиняемые дают показания, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники МВД ликвидировали крупный телеграм-бот, который распространял личные данные россиян и ежемесячно приносил организаторам миллионы рублей дохода.

В МВД отмечают рост числа краж денег через фейковый телеграм-бот, копирующий интерфейс портала «Госуслуги».

Преступники также используют Telegram-ботов для обмана граждан при обмене рублей на иностранную валюту под видом выгодного курса.