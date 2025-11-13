  • Новость часаЗахарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    13 ноября 2025, 10:59 • Новости дня

    Путин прислал венок на прощание с ученым Толстым

    Tекст: Мария Иванова

    На церемонии прощания с академиком РАН Георгием Толстым, которая прошла в зале Двенадцати коллегий Петербургского университета, был выставлен венок от президента России с красными розами.

    Венок от президента России Владимира Путина с красными розами был прислан на прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым, передает ТАСС.

    Церемония прощания проходит в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Петербургского государственного университета.

    Венки также передали Конституционный суд, Министерство юстиции, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, правительство Петербурга и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доктор юридических наук и почетный профессор Петербургского государственного университета Юрий Толстой умер на 99-м году жизни. Юрий Толстой был преподавателем президента России Владимира Путина и замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева.

    12 ноября 2025, 11:43 • Новости дня
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Службе внешней разведки России сравнили возможные планы Армении отказаться от российского зерна и закупать его на Украине с «поцелуем Иуды».

    По данным СВР, во французском министерстве Европы и иностранных дел (на Кэ д'Орсе) недоумевают, отмечая, что Ереван политически мотивирован отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского.

    Как сообщается на сайте СВР, Армения традиционно закупала зерно в России, однако теперь, по данным СВР, власти страны хотят таким образом продемонстрировать солидарность с Украиной и ослабить связи с Москвой. При этом стоимость украинского зерна превышает российское более чем вдвое, и Ереван рассчитывает на компенсации от Евросоюза.

    В ЕС, как отмечают в СВР, рассматривают это предложение как своеобразную «акцию три в одном»: поддержка Армении, поддержка Киева и попытка вбить клин между Москвой и Ереваном. В завершение СВР заявляет, что предложение Армении не разовая инициатива: Евросоюзу придется компенсировать разницу в цене зерна на постоянной основе, что вызывает скепсис и опасения в Брюсселе.

    «Такой вот поцелуй Еревана», – отметили в СВР.

    Ранее Россия поставила партию зерна в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет.

    12 ноября 2025, 19:44 • Новости дня
    Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев прекратил мирные переговоры с Москвой, заявил замглавы министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица.

    По словам Кислицы, переговоры завершились «без ощутимого прогресса», передает ТАСС со ссылкой на Liga.net. «Поскольку мирные переговоры в этом году завершились без существенного прогресса, они были прекращены», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об открытости России к переговорам с Киевом.

    В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле.

    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    12 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» прокомментировал взрыв денег в руках ребенка в Красногорске

    Ветеран «Альфы» Филатов: Маскировать взрывчатку под деньги и подбрасывать на детскую площадку – подлость

    @ gsuskmosobl

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Создать самодельное взрывное устройство не просто, для этого необходимо обладать определенными знаниями, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов, комментируя взрыв денег сразу после того, как школьник поднял их у детской площадки. Он полагает, что мальчик оказался на месте инцидента случайно.

    В Красногорске девятилетний мальчик поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, после чего произошел взрыв. Школьнику оторвало два пальца на руке, врачи пытаются сохранить ему их. Предположительно, купюры били заминированы, поэтому сразу после поднятия взорвались. В МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.

    «На самом деле взрывчатку замаскировать можно под что угодно, тем более на детской площадке. Это могла быть и какая-то игрушка, и что угодно. Но под деньги маскировать, еще и подбрасывать на детскую площадку, очень подло. Они интересны всем категориям населения: и детям, и молодым, и пожилым. На месте ребенка мог оказаться кто угодно», – говорит Филатов.

    Он сомневается, что данный инцидент можно отнести к диверсии или теракту, связанному со специальной военной операцией. Это скорее похоже на местные разборки или спорные ситуации, поскольку проглядывается «странный бытовой почерк». Причем совершенно необязательно, что действия были направлены именно на этого мальчика. Вполне вероятно, что он оказался в данной ситуации случайно.

    «Деньги, конечно, в первую очередь вызывают интерес у взрослых, потому что понимание их ценности больше. Не исключено, что кто-то над кем-то хотел так пошутить или кто-то кому-то решил отомстить, вот и собрали это самодельное взрывное устройство, прикрепленное к купюрам», – рассуждает эксперт.

    Собеседник подчеркивает, что сделать самодельное взрывное устройство не просто, нужно обладать определенными знаниями. В открытом доступе информации о его создании нет, да и ингредиенты в обычном бытовом магазине не купить. К тому же не просто сделать так, чтобы детонатор сработал именно тогда, когда жертва подняла или развернула объект.

    «Думаю, следствие быстро разберется, против кого это было направлено. Для того, чтобы вычислить злоумышленника, они будут использовать различные технические средства, приемы и методики. Например, изымут записи уличных и подъездных видеокамер и проанализируют их, опросят свидетелей на предмет того, кто приходил на детскую площадку и когда, проведут оперативные мероприятия в возможных местах покупки элементов для создания этого устройства. Обычная работа правоохранительных органов, случай не сложный», – заключил Филатов.

    Ранее в подмосковном Минздраве сообщили, что школьник, который получил травмы при попытке подобрать купюры с земли, был госпитализирован в ДНКЦ имени Леонида Рошаля. По словам медиков, мальчик находится в тяжелом состоянии. При этом операция уже проведена.

    12 ноября 2025, 21:53 • Новости дня
    Не принятая в школу Москвы девочка-переселенка из Латвии отлично сдала тест

    Tекст: Катерина Туманова

    Восьмилетняя Оля, переехавшую в Россию из Латвии из-за притеснений русскоговорящего населения, сдала тест на право учиться в московской школе на отлично (18 баллов из 20), но чиновники посчитали ее уровень знания русского языка недостаточным.

    Согласно результатам обязательного для детей переселенцев теста на знание русского языка, Оля набрала с первого раза 18 баллов из 20, но в школу зачислять ребенка не позволили, как рассказала агентству «Регнум» мать девочки Виктория.

    По ее словам, чиновники связались с ней и признали ошибку, добавив, что Оля не единственная, кто попал в такую ситуацию.

    «Нам пришел результат апелляционной комиссии. Изучили документ и увидели, что Оля изначально успешно прошла тестирование! Дочь выполнила почти все задания и набрала 18 баллов из 20 возможных, но ее все равно завернули и отказались зачислить в школу. Я вообще не понимаю, что происходит!» – поделилась Виктория.

    Позднее сотрудница департамента образования Москвы связалась с ней, чтобы сверить данные, и призвала ждать ответа из школы о наличии мест рядом с домом. В противном случае искать для ребенка школу уже третий месяц учебного года придется заново.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, русские дети записали видеообращение после провала «антимигрантского» экзамена. В Госдуму внесли проект об отмене языкового теста для русскоязычных детей мигрантов. Русскоговорящую девочку из Латвии не приняли в школу в Москве за якобы недостаточное знание русского языка. Девочка при этом общается на русском языке свободно, и даже пишет стихи.

    12 ноября 2025, 14:27 • Новости дня
    Победительница конкурса «Русская красавица» Юлия Рыбакова умерла в 29 лет
    @ vk.com/palantay

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 30-м году жизни скончалась Юлия Рыбакова, победительница конкурса «Русская красавица» и амбассадор арт-кластера «Таврида», причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

    В Марийском колледже культуры и искусств им. И.С. Палантая сообщили о кончине Юлии Рыбаковой, победительницы конкурса «Русская красавица» и амбассадора арт-кластера «Таврида», передает РИА «Новости».

    «К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет», – говорится в сообщении колледжа.

    По информации издания «Аргументы и факты», причиной смерти девушки стали осложнения, развившиеся на фоне пневмонии. Юлия Рыбакова с отличием окончила колледж по специальности «Сольное и хоровое народное пение», а затем продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств.

    После завершения образования Юлия осталась в Чувашии, где активно работала в культурной сфере. Она также участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, как сообщается в публикации колледжа.

    Ранее сообщалось, что занявшая второе место на «Мисс Россия 2017» и участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет.

    Мария Лорена Аргуэлло, обладательница титула «Мисс Эквадор», скончалась в возрасте 28 лет за несколько дней до своей свадьбы.

    13 ноября 2025, 00:35 • Новости дня
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    12 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»

    Эксперт Юшков: Разрыв сделки с «Ямал СПГ» ударит по Германии, а не по России

    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если немецкая SEFE откажется от выполнения обязательств по поставкам газа в Индию, для «Ямал СПГ» это будет даже выгодно, поскольку весь законтрактованный объем российская компания будет продавать на споте и заработает больше, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее ФРГ потребовала, чтобы бывшая «дочка» Газпрома разорвала сделку с «Ямал СПГ».

    «Речь идет о бывшей «дочке» Газпрома – SEFE. Немцы в 2022 году национализировали компанию. При этом у них сохраняется контракт на 2,9 млн тонн ежегодной закупки у «Ямал СПГ». Теперь, судя по всему, Берлин хочет очень широко протрактовать 19-й пакет антироссийских санкций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Дело в том, что в новом пакете рестрикций запрещена поставка российского СПГ в страны Евросоюза. А ФРГ пытается трактовать так, будто компаниям, зарегистрированным в ЕС, нельзя в целом покупать наш газ, даже если в итоге он не доставляется на территорию Евросоюза», – допускает аналитик.

    Он при этом указал, что те объемы, которые SEFE покупает у «Ямал СПГ», далее перепродаются Индии. «Именно поэтому Москва со своей стороны сохранила этот контракт три года назад. Это предотвратило неприятные последствия для индийских потребителей. В то же время все другие дочерние компании Газпрома, которые были арестованы или национализированы в Европе, оказались под российскими санкциями», – детализирует собеседник.

    «К слову, против SEFE тоже были введены рестрикции. Причиной стало несоблюдение контракта. Однако в итоге для «Ямал СПГ» сделали исключение. Если же сейчас немцы откажутся от контракта, то это будет даже выгодно Москве. Ведь по долгосрочным контрактам цены, как правило, ниже, чем по краткосрочным или на споте», – объясняет эксперт.

    «Также стороны могут договориться, что Индия будет напрямую закупать газ у «Ямал СПГ». Как бы то ни было, Москва всячески дала понять, что заботится о Дели и не хочет, чтобы у них возникали проблемы. Но раз SEFE этого не хочет, то и не надо», – сказал он. Тем более что «Ямал СПГ» в итоге заработает даже больше, чем планировалось.

    «Другими словами, европейцы в очередной раз ударят по себе. Если раньше они могли оставлять себе хотя бы часть закупленного, то теперь и этой возможности они лишаются», – заключил Юшков.

    Ранее сообщалось, что бывшая «дочка» Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE) может прекратить прием газа по контракту с «Ямал СПГ» и объявить о форс-мажоре. Это станет результатом действия программы RePowerEU по сокращению зависимости ЕС от российского газа и 19-го санкционного пакета. Соответствующее заявление выпустило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Берлин сетует, что несмотря на европейские санкции против российских энергоносителей, введенные после начала СВО, импорт голубого топлива до сих пор полностью не запрещен. «Напротив: в 2024 году поставки газа в ЕС увеличились почти на 20% по сравнению с предыдущим годом», – говорится в докладе. В этой связи деятельность SEFE «вызывает особую озабоченность», отмечают в ФРГ.

    Евросоюз поставил цель отказаться от российского газа даже после разрешения украинского кризиса. Совет ЕС уже принял соответствующий двухлетний поэтапный план. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с поставками энергоносителя из России и как европейские потребители справятся с такими изменениями.

    12 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских

    Депутат Колесник: Политика русофобии привела Финляндию к всплеску национализма

    @ MARKKU OJALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хельсинки откровенно нагнетает русофобию. Это привело к всплеску национализма в Финляндии, а также к тому, что любой диалог с финном превращается в «разговор с телевизором», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло рекордного уровня.

    «Не удивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Я много раз был в Финляндии и Прибалтике, и везде ощущалась эта русофобия. В 1982 году, будучи военными курсантами, мы гуляли по Таллину и на нас сбросили кирпич с крыши. К счастью, ни в кого не попали. Да, финны были более сдержаны, но холод в отношении русских чувствовался всегда», – продолжил он.

    «Теперь же Хельсинки, не стесняясь, откровенно нагнетает ненависть к русским всеми способами. Это привело к тому, что финны уже мыслят антироссийскими штампами. Любой диалог с ними превращается в разговор с телевизором», – посетовал парламентарий.

    Собеседник также указал на лицемерный характер финский русофобии. «Я вижу, как в Калининград регулярно прилетают бизнесмены из Финляндии и потом направляются на материковую часть России по своим делам. При этом возвращаясь домой, они продолжают нас ругать», – заметил депутат.

    «Но я хочу напомнить, что Москва защищает русских в любой точке мира. К тому же в середине прошлого века на территории Финляндии действовала советская военно-морская база Порккала-Удд. У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести», – резюмировал Колесник.

    Ранее в Финляндии количество преступлений на почве ненависти достигло рекордного уровня, сообщает Yle со ссылкой на доклад полицейской академии. В 2024 году было зарегистрировано 1,8 тыс. инцидентов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Из них на первом месте по распространенности стоят словесные оскорбления и угрозы, на втором – физические нападения.

    Причем если не брать в расчет коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения жертв, то наиболее распространенными объектами преступлений стали граждане России, Эстонии, а также родившиеся в бывшем СССР. Исследователи указали, что причиной может быть украинский кризис.

    Мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм. Почти 70% сообщений были связаны с инцидентами, мотив которых был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, конфликты провоцируют сексуальная ориентация и религиозная принадлежность людей.

    В прошлом месяце посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии, подчеркнув ее проявление в спортивной сфере, включая недавний инцидент на футбольном матче в Турку, который был прерван из-за оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков клуба «Яро» российского происхождения.

    12 ноября 2025, 19:13 • Новости дня
    Умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Фирсов
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер Иван Фирсов, известный по ролям в популярных российских сериалах, скончался в возрасте 57 лет, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

    Актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Невский», умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты», которому о трагедии сообщил знакомый актера.

    «Иван Фирсов покинул нас 10 ноября», – сказал источник.

    По словам женщины, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Фирсов родился 30 января 1968 года в Петербурге. Его актерская карьера началась в 2010 году с исполнения роли в эпизоде сериала «Дознаватель». За свою профессиональную деятельность он снялся более чем в 20 проектах, среди которых такие сериалы, как «Ментовские войны-9», «Невский», «Морские дьяволы. Особое задание», «Условный мент-2» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве скончался народный артист Владимир Симонов. Актеру было 68 лет. Симонов был заслуженным артистом России и работал в театре и кино.

    12 ноября 2025, 11:47 • Новости дня
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем, на которой изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой, что символизирует технологичность и мощь.

    Минобороны продемонстрировало эмблему войск беспилотных систем. На ней изображены скрещенные стрела и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Символика была продемонстрирована на видео работы подразделений нового рода войск, предоставленном Минобороны России, передает ТАСС.

    В видео показано уничтожение пикапа с личным составом ВСУ расчетом FPV-дрона «Воган-15» подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад» в районе Купянска.

    Заместитель начальника войск беспилотных систем Сергей Иштуганов заявил о завершении создания нового рода войск в составе ВС России.

    Войска получили определенную структуру и органы военного управления на всех уровнях. Были созданы штатные полки и прочие подразделения нового рода войск.

    12 ноября 2025, 18:30 • Новости дня
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»

    В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на «Веселую вдову»

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожья, находящегося под контролем Киева, пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на бесплатный показ спектакля «Веселая вдова», пишут СМИ.

    Власти Запорожья на подконтрольной Киеву части региона пригласили членов семей погибших солдат ВСУ на спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

    «Уважаемые ветераны, члены их семей и родственники погибших защитников! Департамент по делам ветеранов Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова», – цитирует издание приглашение в соцсетях.

    По подсчетам ТАСС, только  за 7 месяцев текущего года ВСУ потеряли более 300 тыс. человек убитыми и ранеными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее именно на Запорожском направлении обнаружили десятки тел украинских военных.

    Кроме того, при отступлении из Часова Яра ВСУ оставляли множество тел погибших солдат на позициях и опорных пунктах.

    Украинское командование скрывает данные о потерях, чтобы занизить статистику и присваивать выделяемые средства. заявил пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    12 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих, включая Леонида Якубовича и Александра Гордона.

    В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.

    Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

    12 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    @ Анна Майорова/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому водителей, не имеющих полиса ОСАГО, будут штрафовать не более одного раза в день, если нарушение зафиксировано камерами.

    Документ, предложенный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит изменения в статью 12.37 КоАП РФ, касающуюся несоблюдения требований об обязательном страховании, передает ТАСС.

    Согласно действующей статье, за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение штраф может составить от трех тыс. до пяти тыс. рублей. Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, ограничивающим привлечение к ответственности более одного раза в день при фиксации нарушения камерами два и более раза.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что поправки связаны с разработкой Банком России, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков дополнительного механизма контроля за исполнением обязанности по страхованию.

    В сентябре в Госдуму внесли законопроект об одном штрафе в сутки за езду без ОСАГО.

    12 ноября 2025, 18:15 • Новости дня
    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков

    Во Франции неизвестный БПЛА несколько раз пролетел над колонной танков Leclerc

    @ Robert Ghement/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный беспилотник был замечен над колонной танков Leclerc в Мюлузе на востоке Франции, как сообщила радиостанция Europe 1.

    Неизвестный беспилотник несколько раз пролетел над колонной танков Leclerc в городе Мюлуз на востоке Франции, об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

    По данным радиостанции, БПЛА пролетел над железнодорожной станцией Мюлуза в ночь с 11 на 12 ноября, когда там находилась колонна танков. Тревогу поднял местный охранник.

    За несколько минут до этого сотрудники правоохранительных органов также заметили беспилотник, который несколько раз пролетел над центральным комиссариатом полиции города.

    Ранее Europe 1 сообщила, что сотрудники порохового завода в Бержераке, где недавно были открыты новые производственные линии для крупнокалиберных боеприпасов, заметили над предприятием неизвестный беспилотник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Испании правоохранительные органы задержали преступную группировку, занимающуюся контрабандой гашиша при помощи самодельных беспилотников. Запад использует инциденты с беспилотниками для наращивания давления на власти России.

    На территории Бельгии фикисровали несколько дронов, за которыми могут стоять сторонники Украины. В польской армии проходят засекреченные учения, где украинские военные обучают коллег противодействию атакам беспилотников.

    12 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    В Москве старшеклассник напал на учителя

    В Москве десятиклассник избил учителя из-за тетрадей

    Tекст: Вера Басилая

    Ученик десятого класса во время перемены напал на учительницу, когда та потребовала вернуть похищенные тетради, педагог госпитализирован, сообщили в департаменте образования и науки Москвы.

    Старшеклассник напал на учителя в одной из московских школ, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки Москвы.

    Сообщается, что ученик десятого класса во время перемены дождался, когда педагог выйдет из кабинета, и унес стопку тетрадей, лежавших на столе.

    Когда преподаватель вернулась и потребовала вернуть тетради, школьник начал наносить женщине удары по голове. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, учитель была госпитализирована.

    В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Руководство учреждения начало внутреннее расследование случившегося. По результатам проверки подросток будет наказан по всей строгости закона, также рассматривается вопрос об его исключении из школы.

    Ранее в сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, в результате которого подросток получил перелом кисти.

    В Самаре против педагога открыли уголовное дело за пощечину ученику.

    В Нижнем Новгороде ученик сломал нос учителю на уроке.

    Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести наказание за оскорбления в адрес педагогов.

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Запад отнимает у Армении русский хлеб

    Армения послала России «поцелуй Иуды»: по информации СВР, Ереван готовится частично отказаться от закупок зерна Москвы в пользу продукции Киева ради демонстрации расположения Евросоюзу. Однако эксперты предупреждают: это решение дорого обойдется кавказской республике в силу значительно больших затрат на логистику при вывозе пшеницы с Украины. Удастся ли Москве остановить Ереван от действий «себе во вред»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

