Верховный суд признал незаконным увеличение пошлины на ввоз иномарки
Увеличение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного россиянкой в Южной Корее, признано неправомерным Верховным судом, сообщили в пресс-службе инстанции.
Виктория Барабанова заключила агентский договор для покупки подержанного автомобиля в Южной Корее за 57,8 тыс. долларов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Размер ввозной пошлины составил 2,6 млн рублей. Однако Владивостокская таможня сочла цену заниженной, так как на зарубежном аукционном сайте аналогичный автомобиль продавался почти в три раза дороже, и обязала доплатить 2,8 млн рублей пошлин. Покупательница оспорила это решение, сославшись на недостоверность сведений сайта.
«Отдельное закрепление правил определения стоимости товаров, ввозимых для личного пользования, связано с тем, что покупатели не осуществляют предпринимательскую деятельность и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления коммерческих документов. В случае несогласия со сведениями, представленными декларантом, бремя доказывания обстоятельств возлагается на таможенный орган», – определил Верховный суд.
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда, рассмотрев кассационную жалобу, оставила в силе решение суда первой инстанции, признав неправомерным повышение таможенной стоимости автомобиля, приобретенного гражданином для личного пользования.
Ранее правительство утвердило изменения в постановление об утилизационном сборе на колесные транспортные средства и прицепы. Новые правила начнут действовать с 1 декабря 2025 года, а не с 1 ноября, как планировалось ранее.