В Москве наградили лауреатов премии «Гордость нации – 2025»

Tекст: Дарья Григоренко

Эта награда вручается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Премия является ключевым проектом Ассамблеи народов России и проводится уже в шестой раз.

Президент Владимир Путин направил лауреатам приветственное обращение, которое зачитал представитель администрации главы государства Анатолий Вылегжанин. В обращении говорится: «Сегодня мы чествуем лауреатов этой престижной награды – деятельных, неравнодушных людей, тех, кто своим подвижническим, созидательным трудом, активным участием в востребованных временем гуманитарных, добровольческих, образовательных, просветительских проектах содействует сбережению богатейшего исторического, духовного наследия и этнокультурного многообразия народов нашей страны».

Также президент отметил, что в 2025 году премия впервые провела отборочные этапы в каждом федеральном округе. «И конечно, отрадно, что в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы учреждена специальная номинация премии. Ее название – «Одна на всех» – созвучно духу боевого братства и подлинного товарищества наших героев – ветеранов боевых действий, военнослужащих, врачей, военкоров, волонтеров, которые вместе отстаивают Отечество, сражаются и трудятся во имя будущего нашей Родины», – говорилось в сообщении.

В номинации «Одна на всех» награды получили участники Великой Отечественной войны, спецоперации на Украине, врачи и военкоры. Вручение главной премии прошло под аплодисменты зала: среди отмеченных – 101-летняя Мария Рохлина, кавалер Ордена Отечественной войны II степени и Герой России Михаил Попов.

Генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович сообщил, что интерес к премии существенно вырос – число поданных заявок в 2025 году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и составило более 600. Особенно активно участие приняли представители Саратовской области, Краснодарского и Красноярского краев.

«Премия «Гордость нации» – событие всероссийского масштаба. В этом году мы впервые реализовали проект на двух уровнях: окружном и федеральном. С начала октября региональные отделения Ассамблеи народов России провели окружные этапы премии во всех восьми федеральных округах страны, наградили лучших из лучших на местах», – отметил Даркович.

Ведущими вечера выступили народная артистка РФ Ольга Будина и заслуженный артист России Аскар Абдразаков. Жюри премии отметило лучших за вклад в сохранение культуры, родных языков, информационное сопровождение национальной политики и эффективное лидерство в национальных объединениях.