  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 98 украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу
    Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке
    Дан прогноз появления вертолетов в российских городах в качестве транспорта
    Грузия выдвинула условие для вступления в Евросоюз
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    Опубликован ответ России на новые санкции ЕС
    Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    0 комментариев
    1 ноября 2025, 07:56 • Новости дня

    Раненый боец спас двух сослуживцев под обстрелом на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий с позывным «Фома» эвакуировал двух тяжелораненых сослуживцев под интенсивным огнем, несмотря на собственное ранение в руку, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Куба».

    По его словам, раненый боец группировки войск «Восток» с позывным «Фома» сумел вывести из зоны активных боевых действий двух своих тяжелораненых товарищей, передает РИА «Новости». «Куба» добавил, что спасательная операция происходила на запорожском направлении, где противник использовал пулеметы и ударные беспилотники.

    «Фома» с раненой рукой оказался под вражеским огнем, но смог эвакуировать сослуживцев в безопасную зону. Один из бойцов, которого он спас, в дальнейшем также получил ранение, но остался жив. Оба военнослужащих и сейчас выражают благодарность своему спасителю.

    «Куба» подчеркнул, что в рядах российских вооруженных сил присутствуют настоящие герои, и действия «Фомы» это доказывают. Он сообщил, что его товарища планируют представить к государственной награде, отметив, что такой поступок требует большого мужества и самоотдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России вынес двадцать раненых под огнем в Запорожской области. Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата. Младший лейтенант спас экипаж боевой машины, отбив рукой дрон.

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (14)
    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Комментарии (0)
    31 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска

    Минобороны: Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности

    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в «котлах» ВСУ стало официальным признанием катастрофы для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете для иностранных и украинских СМИ пытаться попасть к украинским военным, оказавшимся в «котлах», через освобожденные Россией территории стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, следует из заявления генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова в Telegram-канале.

    Конашенков подчеркнул, что подобное заявление украинского ведомства – это подтверждение отсутствия у журналистов и самих военнослужащих ВСУ других путей въезда или выезда из «котлов» вне российских «коридоров безопасности». Ограничения на посещение этих районов СМИ, по его словам, необходимы киевским властям для сокрытия реального положения дел на фронте.

    По мнению Конашенкова, подобные запреты используются руководством Украины для манипуляции общественным мнением как внутри страны, так и за рубежом. Генерал заявил, что цель этих действий – сохранить благоприятные условия для продолжения получения и хищения средств, которые направляются западными спонсорами на ведение боевых действий против России.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины угрожают иностранным журналистам, если те решатся поехать в районы, где Вооруженные силы Украины столкнулись с блокированием в Купянске Харьковской области и Красноармейске (Покровске) на территории ДНР.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.

    Комментарии (8)
    30 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска, где бой продолжается у железнодорожного вокзала.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва украинских сил из окруженных районов Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР».

    Отмечается, что штурмовые отряды продолжили уничтожение украинских формирований у железнодорожного вокзала. По данным ведомства, российские военные пресекли девять попыток прорыва противника в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, российские силы предотвратили очередную попытку деблокирования окруженной украинской группировки со стороны населенного пункта Гришино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Виктор Медведчук отметил, что Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Комментарии (3)
    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    Комментарии (2)
    29 октября 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Путин заявил о полном окружении ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские формирования оказались окружены и полностью заблокированы в городах Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР, заявил президент России Владимир Путин.

    «В двух местах – в городе Купянске и городе Красноармейске – противник оказался блокирован, в окружении», – сказал глава государства во время посещения военного госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны сообщило о срыве четырех попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске. Сообщалось, что около ста украинских военных попали в окружение в Купянске.

    Напомним, на стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    Комментарии (7)
    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    Комментарии (7)
    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий освободили Садовое в Харьковской области, а группировка «Восток» – Красногорское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» yанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кучеровки, Ковшаровки, Куриловки Харьковской области, Красного Лимана и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Купянске Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ.

    За последнрие сутки были пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны Петровки для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через Оскол в районе Садового.

    Подразделения 1-й танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника Петропавловки и Куриловки в Харьковской области.

    В районе юго-восточной окраины Петропавловки при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, однако троих боевиков удалось вывести в безопасное место, отчитались в Минобороны.

    За прошедшие сутки в районе Купянска были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника за минувшие сутки составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Красногорское в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Даниловки, Нечаевки Днепропетровской области, Веселого, Сладкого, Нового и Успеновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, бронемашину, американское 155-мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Павловки, Андреевки и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчансом и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, а также склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Платоновки, Северска, Закотного, Дроновки и Петровского ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоподгородного, Лозового, Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевки и Белицкого ДНР.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжается зачистка от боевиков территории Гнатовки, отчитались в Минобороны.

    Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.

    За последние сутки в этом районе уничтожены более 180 украинских военнослужащих, бронемашина и два пикапа.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомни, накануне российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    За день до этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, сообщили об издевательствах, применении электрического стула, избиениях и смертях от травли собаками в украинских тюрьмах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали о применении к ним пыток, передает РИА «Новости». Мирошник сообщил: «я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства. Человек рассказывал, что его однополчанина затравили собаками до смерти».

    Мирошник также сообщил, что военнослужащие рассказывают о существовании на Украине множества тайных тюрем, расположенных вдоль линии соприкосновения. По его словам, многие пленные попадают туда с контузиями и тяжелыми ранениями, а условия содержания там крайне жестокие.

    В подобных местах, отметил Мирошник, пленных подвешивают за ноги, избивают дубинами и заставляют работать до изнеможения. «Очень часто в этих тайных тюрьмах находятся люди с неуравновешенной психикой, садисты, которые не устают креативить, создавая механизмы пыток», – добавил дипломат.

    По его данным, почти все освобожденные военные рассказывают о пытках и издевательствах. Особенно тяжело, по его словам, приходится тем, кто попадает в так называемые тюрьмы украинских радикальных формирований, запрещенных в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный рассказал, что на Украине новобранцев ВСУ расстреливают за попытку бегства. Дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил её отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными.

    Комментарии (4)
    29 октября 2025, 09:11 • Новости дня
    После атаки украинского дрона в Симферополе загорелся резервуар с ГСМ
    После атаки украинского дрона в Симферополе загорелся резервуар с ГСМ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Симферополя вспыхнул пожар в резервуаре с горючим после удара беспилотника, пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Пожар вспыхнул на территории Симферополя после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале Аксенов.

    По словам главы региона, дрон попал в емкость с горюче-смазочными материалами, что и стало причиной возгорания.

    Сергей Аксенов заявил, что пострадавших нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

    Он также обратился к жителям и гостям города, порекомендовав сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Ранее на месте падения дронов в Ульяновской области потушили пожар.

    Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО в Буденновске нейтрализованы беспилотники, пытавшиеся атаковать промышленную зону.

    Минобороны сообщило об уничтожении 100 дронов за ночь, четыре из них сбиты над Крымом.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Великомихайловки, Новоалександровки в Днепропетровской области, Нового, Успеновки и Яблоково в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронемашину, американскую 155-мм гаубицу М777 и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ возле Андреевки, Садков и Хотени в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Волчанском, Волчанскими Хуторами и Покаляным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также три склада матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Куриловки и Кучеровки в Харьковской области, Дробышево, Красного Лимана и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области.

    Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка в Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее Купянска.

    Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих отказаться от сопротивления и сдаться в плен. Группа боевиков из 12 человек уже сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. Прорабатываются варианты их безопасного вывода.

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Васюковки, Дроновки, Закотного, Петровского, Плещеевки, Свято-Покровского и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак» и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, радиолокационная станция, два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Белицкого, Доброполья, Новониколаевки, Розы Люксембург, Торецкого в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала и в микрорайоне «Железнодорожный», закрепляются на территории городской промзоны.

    На юге города, после освобождения микрорайона «Троянда», подразделения 2-й армии продвинулись в Гнатовке (ДНР), проводится ее зачистка.

    Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части Димитрова (ДНР), проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6.

    Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

    При этом были уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пикап и артиллерийское орудие.

    Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 480 военнослужащих, машина пехоты, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    Президент России Владимир Путин поздравил с успехами военных объединенной группировки войск.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 21:53 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью и Крымом пять БПЛА

    Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Вера Басилая

    В течение шести часов системы ПВО уничтожили пять беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты над Белгородской областью, а один – над Крымом, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. Как уточнили в оборонном ведомстве, инциденты произошли 29 октября с 15:00 до 21:00 по московскому времени.

    В Минобороны сообщили, что четыре БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым.

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над Крымом за утро.

    В Симферополе после атаки БПЛА вспыхнул пожар в топливном хранилище.

    Комментарии (0)
    29 октября 2025, 19:30 • Новости дня
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    Дрон ВСУ устроил погоню за машиной главы Белгородского района
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время рабочей поездки по приграничью Белгородской области дрон ВСУ преследовал автомобиль главы района, который загорелся после удара.

    Дрон Вооруженных сил Украины преследовал автомобиль, в котором находилась глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова, об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба Белгородской области, передает ТАСС.

    При движении из Салтыково за машиной следовал вражеский дрон, который настиг авто в населенном пункте Ясные Зори.

    «Сегодня во время рабочей поездки по приграничью за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом», - говорится в сообщении.

    В результате атаки дрона автомобиль полностью сгорел. Круглякова и водитель автомобиля не пострадали, они покинули транспортное средство перед атакой беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов заявил, что именно он отдал приказ атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью третьего мая 2023 года. В Сумах был убит журналист Александр Тахтай, который занимался расследованием коррупции при строительстве оборонительных сооружений на Украине и критиковал украинских силовиков. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жители Херсона неоднократно предупреждали его о заложенных взрывных устройствах и помогали предотвращать покушения.

    Комментарии (0)
    30 октября 2025, 12:49 • Новости дня
    Депутат Рады опубликовал пункты обсуждаемого Украиной и ЕС плана урегулирования

    Депутат Рады Гончаренко опубликовал пункты обсуждаемого с ЕС плана урегулирования

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) опубликовал полный текст обсуждаемого Украиной и странами Европы соглашения о мирном урегулировании конфликта.

    Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил о публикации 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ состоит из двух фаз: сначала прекращение огня, затем переговоры.

    В предложениях плана значится, что о завершении конфликта должно быть объявлено в течение суток после принятия соглашения.

    Также в документе предусмотрено создание «Совета мира» под председательством президента США Дональда Трампа. На этапе переговоров стороны должны согласовать линию соприкосновения, а также создать зоны безопасности, мониторинг в которых будет осуществлять «многонациональная гражданская миссия».

    План подразумевает запуск прямого диалога между Россией и Украиной для «усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий». Гончаренко отметил, что в тексте содержатся также положения о гарантиях безопасности, однако детали этих мер пока не разглашаются.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства и Украина разрабатывают 12-пунктовый план мирного урегулирования по нынешней линии фронта. Контроль за реализацией соглашения отводится совету, который возглавит Дональд Трамп.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине похожи на попытки выиграть время.

    В МИД отметили, что Россия не испытывает иллюзий относительно плана стран Евросоюза по возможному прекращению огня на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    СК возбудил дело против блогера Лизы Миллер

    Почему то, что хорошо для США и ЕС, опасно для экономики России

    Глава российского Центробанка обещает продолжить снижать ставку, однако без резких движений. Слишком быстрое снижение ключевой ставки до 3-4% может обернуться гиперинфляцией, с которой Россия близко познакомилась в 90-е годы, считает Эльвира Набиуллина. При этом у США и ЕС ставки еще ниже, но двузначной инфляции нет. Почему в России по-другому? Подробности

    Перейти в раздел

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат. Подробности

    Перейти в раздел

    В Одессе перевернули символ бусификации

    Очередная попытка украинских военкомов насильно мобилизовать мужчину привела к ожесточенному конфликту в Одессе. Толпа людей опрокинула автобус ТЦК и избила нескольких военкомов. По мнению экспертов, произошедшее стало итогом все нарастающего в обществе недовольства мерами принудительного призыва гражданского населения в ряды ВСУ. Как эта тенденция изменит политическую жизнь Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Ограбление Лувра разворачивает миграционную политику Франции

    Французский парламент принял решение, которое от него никто не ожидал – резолюцию о денонсации соглашений с Алжиром от 1968 года. Еще более удивительным является тот факт, что впервые парламент одобрил документ, предложенный партией «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Какое значение имеют эти соглашения для всей Европы и как с этой политической сенсацией может быть связана сенсация криминальная – ограбление Лувра? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    • Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации