Путин выразил благодарность Рахмону за внимание к русскому языку
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уделяет должное внимание к русскому языку и культуре, заявил его российский коллега Владимир Путин в ходе рабочего визита в страну.
«Хочу вас особенно поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ – пять школ, все это работает, функционирует на самом хорошем уровне», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что студенты из Таджикистана учатся в вузах России, а в Таджикистане работают филиалы российских вузов.
«Мы будем самым внимательным образом относиться и к этой сфере деятельности», – указал Путин.
Напомним, Путин прибыл в Душанбе в среду с рабочим визитом. Он начал свой визит с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.
Глава российского государства назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах.