Путин выразил благодарность Рахмону за внимание к русскому языку

Tекст: Алексей Дегтярев

«Хочу вас особенно поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ – пять школ, все это работает, функционирует на самом хорошем уровне», – цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что студенты из Таджикистана учатся в вузах России, а в Таджикистане работают филиалы российских вузов.

«Мы будем самым внимательным образом относиться и к этой сфере деятельности», – указал Путин.

Напомним, Путин прибыл в Душанбе в среду с рабочим визитом. Он начал свой визит с возложения цветов к мемориалу основателю первого государства таджиков Исмоилу Сомони.

Глава российского государства назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками во всех сферах.