Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Tекст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и передал ему самые добрые пожелания, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Москвой и Анкарой.

Кроме того, президенты обменялись мнениями по развитию ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг спецоперации на Украине. Стороны договорились продолжать контакты и поддерживать регулярный диалог.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин получает поздравления с днем рождения от лидеров стран СНГ и премьер-министра Индии. В ходе телефонных разговоров стороны обсуждают вопросы будущего сотрудничества.