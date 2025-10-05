Дегтярев дал старт Всероссийскому спортивному диктанту в НЦ «Россия»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всероссийский спортивный диктант стартовал в Национальном центре «Россия», сообщает Telegram НЦ «Россия». Министр спорта России Михаил Дегтярев дал официальный старт акции, которая прошла на 800 площадках по всей стране. Главная цель мероприятия – популяризация знаний о спортивной истории страны.

В ходе открытия Дегтярев процитировал Владимира Путина: «Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты, несмотря ни на что, берут все новые высоты, остается одним из ведущих участников мирового спортивного движения». Министр подчеркнул, что важно помнить достижения Российской империи, Советского Союза и современной России.

К просветительской акции подключился и филиал Национального центра в Приморском крае, где заслуженный мастер спорта, олимпийский серебряный призер по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль задал вопрос по видеосвязи.

