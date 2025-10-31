Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
КНДР и Белоруссия договорились углубить международное взаимодействие
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели переговоры, в результате которых договорились развивать взаимовыгодные отношения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели переговоры в Минске 29 октября, передает РИА «Новости». В ходе встречи стороны детально рассмотрели возможности расширения сотрудничества и подтвердили готовность укреплять партнерские отношения.
Как отмечается в сообщении ЦТАК, опубликованном в пятницу, стороны пришли к консенсусу по вопросам всестороннего развития двусторонних связей на основе принципов уважения суверенитета, равенства и взаимной выгоды. Стороны обсудили планы по совместной защите интересов на международной арене и договорились о дальнейшем сотрудничестве в духе многолетней дружбы между народами КНДР и Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД КНДР Чхве Сон Хи планирует посетить Россию и Белоруссию. Запланированный визит должен укрепить сотрудничество между странами. МИД КНДР ранее подчеркивал важность стратегического партнерства с Россией.