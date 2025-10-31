  • Новость часаОбломки БПЛА упали на территорию ТЭЦ Орла и повредили электроснабжение
    В США ревнуют к мощи нового китайского авианосца
    Министр обороны Бельгии объяснил угрозы стереть Москву с карты мира
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться
    Дмитриев: Бизнес в ЕС не считает запрет на поставки унитазов в Россию смешным
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    Пушилин распорядился ликвидировать министерство обороны ДНР
    В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    Владимир Можегов Владимир Можегов В Японии произошла консервативная революция

    Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Монголия как зеркало России

    России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня

    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    30 октября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки и хранения ударных БПЛА дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 93 479 беспилотников, 633 ЗРК, 25 753 танка и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 912 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 303 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    За день до этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    А до этого ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

    30 октября 2025, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    Минобороны: ВСУ в Красноармейске игнорируют призывы сдаться и прячутся в домах
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные в Красноармейске продолжают игнорировать призывы о сдаче и предпочитают укрываться в жилых домах, сообщило Минобороны.

    Операторы российских разведывательных беспилотников отслеживают все перемещения украинских бойцов и передают координаты их укрытий расчетам ударных дронов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ВСУ не реагируют на призывы сдать оружие и сохранить жизни. «Игнорируя призывы сохранить свои жизни и сдаться в плен, военнослужащие ВСУ безуспешно прячутся в жилых домах и пытаются прикрыть свои перемещения в лесопосадках», – говорится в сообщении.

    Ранее Минобороны рассказало об успехах в освобождении Красноармейска. На стеле у западного въезда в Красноармейск установили флаг России.

    30 октября 2025, 15:50 • Видео
    США увидели на Украине «огромный прогресс»

    «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    30 октября 2025, 18:28 • Новости дня
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    Российская армия сорвала девять попыток прорыва ВСУ под Красноармейском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска, где бой продолжается у железнодорожного вокзала.

    Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва украинских сил из окруженных районов Красноармейска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    В сообщении Министерства обороны говорится: «Расчеты ударных БПЛА подразделений 2-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» срывают попытки прорыва боевиков ВСУ из окруженных районов Красноармейска в ДНР».

    Отмечается, что штурмовые отряды продолжили уничтожение украинских формирований у железнодорожного вокзала. По данным ведомства, российские военные пресекли девять попыток прорыва противника в северном и северо-западном направлениях. Кроме того, российские силы предотвратили очередную попытку деблокирования окруженной украинской группировки со стороны населенного пункта Гришино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Виктор Медведчук отметил, что Владимир Зеленский еще может спасти украинских солдат в окружении, приказав им сложить оружие.

    Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    30 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155л и 105-мм снаряды

    Czechoslovak Group начала производить на Украине 155- и 105-мм снаряды
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Украины приступили к выпуску серийных чешских боеприпасов для артиллерии и танков, включая калибры 155 и 105 миллиметров.

    Промышленное предприятие «Украинская бронетехника» совместно с чешской оборонной группой Czechoslovak Group (CSG) начали серийное производство артиллерийских и танковых снарядов на Украине, передает РИА «Новости».

    В сообщении предприятия говорится: «Украинская бронетехника» совместно с оборонной группой Czechoslovak Group запустили производство снарядов крупного калибра по новой модели сотрудничества«.

    Производство предусматривает выпуск чешских снарядов для танков и артиллерии калибра 155 миллиметров и 50 тысяч снарядов калибра 105 миллиметров по соглашению, заключенному в конце 2024 года. Боеприпасы будут изготавливаться непосредственно на территории Украины.

    Москва неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений киевскому режиму мешают дипломатическому урегулированию и провоцируют дальнейшее втягивание стран НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобные действия Запада имеют негативные последствия и не способствуют началу переговоров по урегулированию ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о намерении в течение четырех лет увеличить производство ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год.

    В юго-восточной части Польши открылся тренировочный лагерь Camp Jomsborg, где одновременно смогут проходить обучение примерно 1,2 тыс. военнослужащих с Украины.

    Немецкий концерн Rheinmetall и латвийская оборонная корпорация планируют инвестировать 275 млн евро в создание завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

    30 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Минобороны получило приказ Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ
    Минобороны получило приказ Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ
    @ HAITHAM IMAD/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая представителей с Украины, в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Соответствующий приказ получен Минобороны России.

    «Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ведомство подчеркнуло, что российское командование готово, если потребуется, на срок от пяти до шести часов прекратить боевые действия в данных районах для организации безопасных коридоров въезда и выезда журналистов при гарантиях безопасности как для представителей СМИ, так и для российских военнослужащих.

    Ранее Путин заявил о готовности пустить СМИ Украины и Запада к окруженным войскам ВСУ.

    30 октября 2025, 20:23 • Новости дня
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    «Яндекс-карты» вернули исторические названия городам на Украине
    @ yandex.ru/maps

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сервис «Яндекс-карты» вернул исторические названия для нескольких украинских городов, убедилась газета ВЗГЛЯД.

    Теперь на карте можно увидеть такие топонимы, как Днепропетровск вместо Днепр, Елизаветград вместо Кропивницкий и Переяслав-Хмельницкий вместо Переяслав.

    Ранее Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    30 октября 2025, 17:54 • Новости дня
    Эксперт назвал факторы неуязвимости и внезапности «Посейдона»

    Эксперт Джерелиевский назвал глубину и скорость главными преимуществами «Посейдона»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине, рассказал аналитик Борис Джерелиевский.

    «Это автономный подводный дрон. Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно, там находиться сколько угодно. Удар одного «Посейдона» приведет к огромным потерям», – заявил Джерелиевский телеканалу «360».

    По его словам, основное преимущество заключается в сочетании большой глубины погружения и высокой скорости, что существенно затрудняет раннее обнаружение дрона. В отличие от обычных баллистических ракет и подлодок, «Посейдон» может действовать автономно и долгое время оставаться незаметным в морских глубинах.

    На заключительном этапе маневра аппарата возможен резкий набор скорости, что делает дрон особенно опасным для потенциальных противников. В открытых источниках обсуждается способность «Посейдона» создавать радиоактивное цунами, способное уничтожить береговую инфраструктуру, порты и военно-морские базы.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня.

    30 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    РСТ опроверг массовое повреждение отелей с россиянами на Кубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил о незначительных повреждениях отелей на востоке Кубы после урагана, массовых жалоб от российских туристов не зарегистрировано.

    Как передает ТАСС, в провинции Ольгин на востоке Кубы были зафиксированы небольшие повреждения отелей, которые не относятся к числу популярных объектов среди туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что массовые туристические центры острова, такие как Гавана и Варадеро, практически не пострадали от урагана «Мелисса».

    По словам представителей РСТ, «основная зона воздействия урагана пришлась на восточную часть Кубы, в частности на провинцию Ольгин, где отмечаются незначительные повреждения отелей, не являющихся популярными туристическими объектами». Администрация уверяет, что востребованные у россиян курорты на Кубе работают в штатном режиме.

    О повреждении отеля Brisas Guardalavaca Hotel с российскими туристами сообщил ранее Telegram-канал Shot. По их информации, фасад гостиницы был поврежден, на пляже и в бассейне зафиксировано загрязнение воды, а также вырванные с корнем пальмы. Однако в РСТ подчеркнули: «Жалоб и обращений организованных туристов к туроператорам не поступало».

    Плановые рейсы для доставки россиян на остров продолжают прилетать по расписанию. Ожидается очередной самолет с туристами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ураган «Мелисса» привел к масштабным наводнениям на Гаити, где за последние дни погибли не менее 25 человек и разрушены десятки домов. Ураган «Мелисса» набрал силу при подходе к восточному побережью Кубы, принеся в Сантьяго-де-Куба штормовой ветер и почти 90 мм осадков.

    30 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года

    The Economist: Украине потребуется 389 млрд долларов за четыре года

    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинским властям потребуется почти в два раза больше средств, чем ранее полученных от Запада, чтобы поддерживать экономику и армию до 2029 года.

    Оценку необходимого объема финансирования и поставок вооружений в размере 389 млрд долларов на четыре ближайших года приводит журнал The Economist, передает ТАСС.

    Эта сумма почти в два раза превышает 206 млрд долларов, которые Киев получил с начала спецоперации на Украине, причем доля Соединенных Штатов среди доноров составила около 133 млрд долларов.

    The Economist отмечает, что в условиях нарастающего скептицизма нынешней администрации США по поводу дальнейшей финансовой поддержки Украины большая часть новой нагрузки ляжет на европейские страны-члены НАТО. По расчетам издания, расходы союзников по блоку на военную и экономическую поддержку Киева должны вырасти с 0,2% до 0,4% их совокупного ВВП.

    В статье подчеркивается: «Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к стратегической автономии, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку (или Китай)».

    Российская сторона также высказывала мнение, что усиление поставок вооружений Киеву лишь затягивает военный конфликт и не способствует его разрешению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил учредить фондовый инструмент для поддержки оборонных программ Евросоюза. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Реем Алабали-Радован прибыла на Украину с необъявленным визитом. Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Евросоюз рассматривает меры по масштабной поддержке Киева на сумму 200 млрд евро.

    30 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении

    СК: В Ростове-на-Дону предотвратили теракт в пенитенциарном учреждении

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили о пресечении подготовки террористического акта и захвата заложников в одном из пенитенциарных учреждений региона.

    Подозреваемый является сторонником признанной террористической организации и в период с апреля по июль 2025 года разрабатывал план нападения на сотрудников учреждения, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Следователи отметили, что по этому факту в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

    «По данным следствия, фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников учреждения», – отметили в ведомстве.

    В сентябре ФСБ в Ижевске пресекла подготовку теракта подростками на заводе.

    До этого в Удмуртии ФСБ выявила сторонника запрещенной террористической организации, который планировал поджечь поезд.

    30 октября 2025, 21:55 • Новости дня
    Жителям Чернигова запретили подходить к телебашне

    В Чернигове на севере Украины повреждена телебашня

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил городской совет Чернигова, российские войска в результате удара 29 октября повредили телевизионную башню в городе.

    «В Чернигове атакована телебашня, сообщают власти города», – сообщило украинское издание «Страна», не приводя иных подробностей.

    Местных жителей призывают не подходить к телебашне ближе чем на 200 м, а власти уверяют, что вскоре начнутся работы по «стабилизации конструкции», пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    По данным «Военного обозрения», украинские источники сообщают о прилете ФАБ с УМПК в районе телевизионной вышке, расположенной в центре Чернигова, конструкция получила серьезные повреждения. Черниговский телерадиоцентр продолжает гореть до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 29 октября в украинском Чернигове произошел взрыв, в городе был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.


    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    30 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    Российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» в результате решительных действий освободили Садовое в Харьковской области, а группировка «Восток» – Красногорское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» yанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кучеровки, Ковшаровки, Куриловки Харьковской области, Красного Лимана и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В Купянске Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ.

    За последнрие сутки были пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны Петровки для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через Оскол в районе Садового.

    Подразделения 1-й танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника Петропавловки и Куриловки в Харьковской области.

    В районе юго-восточной окраины Петропавловки при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, однако троих боевиков удалось вывести в безопасное место, отчитались в Минобороны.

    За прошедшие сутки в районе Купянска были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника за минувшие сутки составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены америкаснкая радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять станций РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Красногорское в Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Даниловки, Нечаевки Днепропетровской области, Веселого, Сладкого, Нового и Успеновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, бронемашину, американское 155-мм гаубицу М777 и 122 мм гаубицу Д-30, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах Павловки, Андреевки и Кондратовки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчансом и Волчанскими Хуторами.

    ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, а также склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Платоновки, Северска, Закотного, Дроновки и Петровского ДНР.

    Противник при этом потерял до 180 военнослужащих, три бронемашины, боевую машину РСЗО «Град» и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Новоподгородного, Лозового, Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья, Родинского, Торецкого, Новониколаевки и Белицкого ДНР.

    В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжается зачистка от боевиков территории Гнатовки, отчитались в Минобороны.

    Сорваны девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях Димитрова.

    За последние сутки в этом районе уничтожены более 180 украинских военнослужащих, бронемашина и два пикапа.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомни, накануне российские войска освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    За день до этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    30 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Швецию из-за страховок

    Посольство: Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Швецию из-за страховок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Швеции ужесточили требования к оформлению медицинских страховок для граждан России, сообщили в посольстве России в Стокгольме.

    В диппредставительстве сообщили, что с сентября этого года увеличилось число случаев отказа во въезде россиян в Швецию и даже аннулирования действующих шенгенских виз, передает ТАСС.

    Причиной стало то, что шведские власти считают российские страховые полисы недостаточными для покрытия всех возможных медицинских рисков.

    «Такой подход полностью соответствует заявлениям официальных шведских представителей о намерении максимально затруднить поездки граждан Российской Федерации в Европу в рамках намерения наращивать санкционное давление на Россию», – заявили в посольстве.

    Дипломаты рекомендуют россиянам заранее оформлять медицинские страховки, которые действуют в странах Шенгенского договора, и внимательно изучать требования пограничников непосредственно перед выездом. На сайте посольства Швеции в Москве указано, что принимаются только полисы, оформленные зарубежными страховыми компаниями.

    Газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС писала, что Еврокомиссия разрабатывает единые правила, которые обяжут все страны – члены Евросоюза одинаково ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам.

    Эксперт по туризму Майя Котляр в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам.

    31 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    Выживший при покушении офицер принял в суде извинения от исполнителя теракта

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавший летом 2024 года в результате взрыва на Синявинской улице офицер Минобороны заявил в суде о прощении обвиняемого, несмотря на тяжелые последствия для здоровья после покушения и угрозу жизни супруги.

    Офицер Минобороны, пострадавший в результате взрыва на Синявинской улице летом 2024 года, принял извинения обвиняемого Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает «Коммерсантъ». Его супруга, также получившая серьезные ранения, заявила о таком же решении.

    Следствие установило, что целью преступников было устрашение граждан и дискредитация деятельности российских властей, а также попытка повлиять на ход спецоперации. Первоначально злоумышленники планировали взорвать автомобиль следователя по особо важным делам, но затем переключились на военного, под чью машину установили взрывное устройство.

    Исполнителем взрыва стал Евгений Серебряков, который после нападения попытался скрыться в Турции, но был задержан и экстрадирован в Россию.

    На первом заседании суда Серебряков попросил прощения у шести из восьми пострадавших, включая военного и его супругу. В ходе допроса офицер подтвердил судье свое согласие принять извинения, подчеркнув, что это его личное решение.

    Жена также указала на страдания, причиненные не только ее семье, в которой могли остаться сиротами четверо детей, но и семье обвиняемого, однако согласилась простить.

    Четверо владельцев поврежденных в результате теракта автомобилей отказались принимать извинения подсудимого, чья вина в совершении преступления была признана им самим.

    Мнение потерпевших будет учтено при вынесении приговора. Согласно оценке экспертов, у Серебрякова выявлены психические проблемы, однако его признали вменяемым. Приговор может быть оглашен в конце ноября, подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года при взрыве автомобиля в Москве пострадал офицер российского Генштаба. Удалось установить личность террориста – им оказался москвич Евгений Серебряков. Обвиняемый в подрыве машины в Москве Серебряков был внесен в список террористов и экстремистов.

    В материалах дела указано, что покушавшегося на военного Серебрякова завербовали в игре Mobile Legends.

