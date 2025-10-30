В НЦ «Россия» объявили о старте голосования за участников премии «Голос героев»

Tекст: Елизавета Шишкова

Старт голосования Всероссийской народной премии «Голос героев» официально объявлен в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Премия создана для поддержки и признания граждан, которые помогают другим и совершенствуют жизнь в своих регионах и по всей стране. Организацию мероприятия взяла на себя автономная некоммерческая организация «Подвиги» при содействии Президентского фонда культурных инициатив.

Глава Мордовии Артем Здунов отметил: «В этой номинации у нас много заявок и интересных историй», подчеркнув отдельную значимость направления «Герои семьи». По словам основателя и главного редактора «Подвигов» Натальи Широковой, проект постоянно развивался, постепенно охватывая новые регионы – от Мордовии до Ульяновской, Пензенской, Нижегородской области и Чувашии. Число зрителей выросло с пяти тысяч в первый год до 16,5 тысячи в прошлом году.

Инициатор премии Денис Шапкарин обратил внимание, что многие герои остаются в тени: «Когда мы берем интервью у героев после их подвига, чаще всего слышим одно и то же: 'Любой на моем месте поступил бы так же. Я не сделал ничего особенного'». Постепенно проект из маленьких мероприятий в Мордовии вырос до масштабного фестиваля, собравшего шестнадцать тысяч участников на стадионе в Саранске.

Ярким примером героя стал параспортсмен Рустам Набиев, который заявил, что стал самым популярным человеком с инвалидностью в России и отметил свои достижения в альпинизме и спорте. Набиев сообщил: «Мой путь доказывает, что невозможное возможно – нужно лишь попробовать».

В этом году участие в премии примут представители 81 региона и 1160 участников. Всего определят 36 победителей в 31 номинации, а призовой фонд составил пять миллионов рублей. Голосование пройдет с тридцатого октября по седьмое ноября, а церемония награждения состоится шестого декабря в Саранске. Директор по маркетингу «Одноклассников» Борис Мокроусов отметил, что премия выйдет на главную страницу соцсети, охватив двадцать миллионов человек по всей стране.