Проект «ТопБЛОГ» запустил бесплатный курс по медиаправу

Tекст: Елизавета Шишкова

Новый онлайн-курс «Юридические аспекты коммуникации в публичном пространстве» стал доступен на сайте президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Проект рассчитан на блогеров, представителей СМИ, предпринимателей и всех, кто работает с соцсетями или создает контент в цифровой среде.

Курс ведет журналист и преподаватель Президентской академии Андрей Сорокин. За три часа интенсивных занятий участники узнают, как грамотно публиковать материалы, оформлять сотрудничество с брендами и защищать свои права в интернете. «Знать правовые основы работы в медиа – важно любому современному публичному автору. Новый курс поможет блогерам, педагогам, музыкантам и другим специалистам действовать в сети грамотно и безопасно», – заявил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Программа включает практические рекомендации, разбор актуальных кейсов и понятное объяснение юридических ситуаций, которые возникают у креаторов. Среди тем особое внимание уделяется авторскому праву, защите персональных данных, правилам рекламы и юридическим рискам для блогеров. Курс ориентирован как на новичков, так и на опытных участников медиарынка.

По словам амбассадора проекта Натальи Ратнер, знание правовых основ становится необходимым инструментом защиты работы и репутации. Она подчеркнула, что курс делает медиа-пространство более безопасным и способствует профессиональному росту авторов. Принять участие могут все желающие без возрастных и территориальных ограничений, регистрация доступна на сайте проекта.