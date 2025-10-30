На форуме в Петербурге БРИКС укрепил связи на уровне городов и муниципалитетов

Tекст: Елизавета Шишкова

Форум прошел 29-30 октября на площадке КВЦ «Экспофорум» в Петербурге и стал одним из крупнейших событий мировой муниципальной дипломатии. Мероприятие объединило свыше пяти тысяч участников, в том числе более 250 мэров, а также делегатов из федеральных и региональных органов власти, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Программа форума включала более 80 деловых и культурных мероприятий: сессии, круглые столы, выставки, деловые и государственно-частные встречи, а также церемонии подписания соглашений. Обсуждались умные города, зеленые технологии, молодежные инициативы и вопросы муниципальных финансов.

От России участвовали представители более 100 городов из 80 субъектов страны. В мероприятии приняли участие высокопоставленные чиновники.

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев заявил: «Все национальные проекты, инициированные президентом нашей страны Владимиром Путиным, любые муниципальные и региональные программы – человекоцентричны. Они направлены на создание условий для качественного оказания услуг нашим гражданам в любой сфере. Уверен, что и у наших партнеров из муниципалитетов стран БРИКС работа выстроена по аналогичным принципам».

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева подчеркнула важность международной кооперации муниципалитетов и продвижения проектов в рамках ассоциации. По ее словам, ВАРМСУ совместно с МГИМО запустила Международную школу муниципального лидерства, которая уже готовит первый поток мэров из разных стран.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поделился опытом реализации международных молодежных инициатив и отметил, что проекты города способствуют расширению культурного диалога и развитию у молодежи межнациональных компетенций.

Статус ВАРМСУ как единой организации по представлению интересов российских муниципалитетов позволяет расширять возможности межмуниципального взаимодействия и углублять сотрудничество на международном уровне.