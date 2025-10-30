Расследования ФБР приостановили на фоне длительного шатдауна правительства

Reuters: ФБР заморозило расследования из-за длительного шатдауна в США

Tекст: Мария Иванова

Федеральное бюро расследований США столкнулось с серьезными трудностями из-за частичного прекращения финансирования правительства, о чём сообщает Reuters.

По словам источников агентства, масштабный шатдаун, который стал вторым по продолжительности в истории страны, привёл к замедлению либо приостановке ряда расследований, отмечает ТАСС.

Финансовые ограничения сказались на проведении операций, командировках агентов и взаимодействии с информаторами, что подтверждают как действующие, так и бывшие сотрудники.

Один из источников отметил: «Без средств на оплату информаторов ведомство теряет важнейший источник оперативной разведывательной информации». В ведомстве подчеркнули, что нехватка ресурсов угрожает национальной безопасности.

Согласно заявлению главы ФБР Кэша Патела, вашингтонская администрация пообещала сохранить выплату зарплаты сотрудникам ведомства. Административно-бюджетное управление Белого дома также гарантировало продолжение выплат для американских военных и сотрудников правоохранительных органов, несмотря на шатдаун.

Частичная приостановка работы федеральных структур началась 1 октября, после того как республикацы и демократы не смогли согласовать бюджет, включая выделение средств на здравоохранение. Противостояние в Конгрессе продолжается, а обе стороны обвиняют друг друга в затягивании шатдауна по политическим причинам.

С 1977 года федеральное правительство США прекращало финансирование более 20 раз. Рекордно длительный шатдаун произошел зимой 2018–2019 годов и продлился 35 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США привлекли более 5 млрд долларов для продолжения выплат американским военным во время шатдауна.

Газета The New York Times назвала миллиардера Тимоти Меллона спонсором, нашедшим 130 млн долларов на выплаты военным.

Между тем власти США объявили о прекращении выдачи талонов на питание из-за остановки работы правительства.