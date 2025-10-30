Церемонию вручения премии «Евразия» провели в центре «Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

В Национальном центре «Россия» состоялась торжественная церемония первой Международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» при партнерстве с Россотрудничеством, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Премия призвана отмечать вклад в развитие традиционных ценностей, культуры, образования, добровольчества, народной дипломатии и сохранения исторической правды. Всего на конкурс поступило свыше 3700 заявок из 27 государств, включая страны СНГ, Испанию и Италию. За награды в разных номинациях боролись лауреаты, эксперты и общественные деятели.

Одной из главных стала номинация «Мосты дружбы», где победу одержал Международный форум «ПроСвет» за содействие международному сотрудничеству. Первый приз в этой категории вручил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «То, чем занимается АНО «Евразия», – это благая задача – заниматься культивированием исторической тяги наших народов. Благое дело – объединять людей затем, чтобы они могли обсуждать общие ценности, которые они разделяют. Обсуждать общее видение того, как государства должны сожительствовать и сотрудничать. Обсуждать, как, не ущемляя интересы друг друга, можно вместе реализовывать очень важные проекты».

Директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова высоко оценила премию, подчеркнув реальный вклад ее лауреатов в укрепление мира и добрососедства.

Номинацию «Голос Евразии: Вдохновлять» вручила генеральный директор центра «Россия» Наталья Виртуозова. Она отметила важность сохранения культурной традиции, обратив внимание на опыт собственной семьи, где представители разных народов веками мирно сосуществовали.

Председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова, награждая победителей, отметила: благодаря премии удалось увидеть «какое невероятное количество увлеченных, сильных и неравнодушных людей объединяет наш континент».

В номинации «Язык мира» победила Ботагоз Омарова из Казахстана – за вклад в популяризацию русского языка. Эту премию вручил меценат Илан Шор. Евгений Примаков, глава Россотрудничества, учредил специальную премию к столетию народной дипломатии, которой были удостоены активисты и педагоги из разных стран, в частности Саодат Турсунбаева (Узбекистан), Степан Берил (Молдова), Эльдар Айтматов (Кыргызстан), Пателис Димитриос (Греция).

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов наградил победителей в номинации «Память поколений», где лучшим признан проект «Бессмертный полк России» за вклад в сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Среди почетных гостей церемонии отметились Мария Захарова, Джаник Файзиев, Ирина Роднина, Светлана Журова и другие известные деятели. Музыкальная программа включила выступления популярных артистов.

Премии получили победители еще в одиннадцати номинациях, среди которых – «Культурный код», «Общественное признание», «Яркий старт», «По зову сердца» и другие. Призовой фонд составил 25 млн рублей. Победителям помимо финансовой поддержки предоставят менторскую и информационную помощь.