  Лента новостей
    «Чешский Трамп» развеет иллюзии Европы о России
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом после распада СССР
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    В США «заморозили» обсуждение помощи Киеву из-за шатдауна
    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    3 октября 2025, 08:26

    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США

    Китайские СМИ: Путин сказал западным элитам успокоиться

    Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США
    Tекст: Вера Басилая

    Китайские СМИ выделили темы НАТО, отношений Москвы и Вашингтона, а также конфликта на Украине в выступлении российского президента Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Центральное народное радио Китая отметило слова Путина  о том, что восстановление полноценных отношений с США отвечает национальным интересам России. Также радио процитировало, что Россия будет продолжать поставки урана в США, потому что «это выгодно», передает РИА «Новости».

    Китайское государственное издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал с заголовком «Путин Западу: успокойтесь, спите спокойно», отметив ответ Путина на обвинения в планах России «напасть на НАТО». Президент назвал такие заявления «чушью».

    Издание также отметило призыв Путина к западным элитам «успокоиться» и обратить внимание на социально-экономические проблемы в своих странах. В отдельном материале издание опубликовало комментарии Путина о задержании Францией танкера, которое он назвал пиратством.

    Центральное телевидение Китая выпустило несколько материалов с цитатами Путина. Так, они обратили внимание на слова президента о том, что «украинского конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России…». Также опубликовано заявление Путина о том, что «без участия России международное равновесие невозможно».

    Телеканал также опубликовал реакцию Путина о том, что поставка ракет Tomahawk Украине спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя, навредит отношениям между США и Россией.

    Кроме того, Центральное телевидение Китая обратило внимание на комментарии Путина по поводу высказывания президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

    «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» – поинтересовался Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине.

    2 октября 2025, 20:15
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    2 октября 2025, 21:54
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой с выключенными транспондерами
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что именно страны НАТО отказались от обязательного включения транспондеров во время полетов военных самолетов над Балтийским морем.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о полетах российских самолетов, которые не включают транспондеры над Балтийским морем, передает РИА «Новости».

    «Я обращал внимание, когда в Финляндию, Хельсинки, приезжал, на то, что летают натовские самолеты без транспондеров. И тогда финский президент сказал: «Давайте договоримся, чтобы все включали транспондеры», я говорю: «Мы согласны, Россия согласна». Чего ответили страны НАТО? «Не будем». Не будем, ладно, и мы летаем тогда без транспондеров», – отметил Путин.

    Ранее Путин заявил, что все государства НАТО воюют с Россией на Украине.

    Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Президент также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    2 октября 2025, 18:10
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    2 октября 2025, 21:07
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал ситуацию с задержанием танкера французскими властями.

    По словам главы государства, эти действия являются пиратством, передает РИА «Новости».

    «Это пиратство, этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», – подчеркнул Путин.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил задерживать в море танкеры так называемого теневого флота на несколько дней или недель, чтобы нарушить поставки российской нефти.

    2 октября 2025, 23:57
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал, что в одном из стихотворений Александра Пушкина нашел отражение современных событий.

    «У меня дома на столе лежит томик Пушкина. Я иногда люблю, когда пять минут есть, туда погрузиться», – сказал глава государства. Его слова приводит сайт Кремля. По словам главы государства, он обнаружил стихотворение «Бородинская годовщина», которое произвело на него сильное впечатление.

    «Это выглядит так, как будто Александр Сергеевич написал его вчера», – отметил Путин, после чего прочитал часть стихотворения: 

    «Великий день Бородина

    Мы братской тризной поминая,

    Твердили: «Шли же племена,

    Бедой России угрожая;

    Не вся ль Европа тут была?

    А чья звезда ее вела!

    Но стали ж мы пятою твердой

    И грудью приняли напор

    Племен, послушных воле гордой,

    И равен был неравный спор.

    И что ж? Свой бедственный побег,

    Кичась, они забыли ныне;

    Забыли русской штык и снег,

    Погребший славу их в пустыне.

    Знакомый пир их манит вновь –

    Хмельна для них славянов кровь;

    Но тяжко будет им похмелье;

    Но долог будет сон гостей

    На тесном, хладном новоселье,

    Под злаком северных полей!»

    «Здесь все сказано. Еще раз убеждаюсь в том, что Пушкин – наше все», – добавил президент.

    «Кстати, дальше Александр Сергеевич вообще раздухарился, я не стану это читать, но вы, если хотите, почитайте», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба озвучил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, включая ситуацию на Украине.

    Путин отметил, что прежний моноцентричный мир строился на силе, а новый требует умения договариваться. Глава государства также заявил, что ООН нуждается в изменениях в условиях новой мировой ситуации.

    2 октября 2025, 20:48
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    @ Michael Gloss

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» рассказал о подвиге погибшего в ходе СВО сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса. Глава государства подчеркнул, что Глосс, несмотря на гражданство США, «был русским солдатом» и воевал наравне с другими военнослужащими, проявив мужество и самоотверженность.

    «Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении орденом Мужества. Честно, не скрою, меня это самого немало удивило», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что погибший Майкл Глосс, несмотря на американское происхождение, был русским солдатом. Путин также подчеркнул, что Глосс воевал наравне с другими российскими военнослужащими.

    «Воевал достойно. Получил тяжелое ранение и вместе с другим своим товарищем, с русским, третий товарищ их вытащил, получил 25% ожогов тела. И вот этот молодой парень сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил дрон, сбросил мину – и оба погибли», – рассказал президент.

    «Я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русскими солдатами. Вот он, хоть и американец, он был русским солдатом», – подчеркнул Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий ВДВ Михаил Теплинский назвал погибшего в зоне специальной военной операции на Украине сына заместителя директора ЦРУ Майкла Александра Глосса героем. СМИ сообщили о гибели сына Джулиан Галлины Глосс на Украине. В ЦРУ подтвердили информацию о его гибели в боях на Украине.

    2 октября 2025, 21:32
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром

    Путин: Евросоюз является мощным, но затухающим центром

    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз – очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    На пленарной сессии «Валдая» Владимир Путин заявил, что Евросоюз представляет собой очень мощное объединение с огромным потенциалом, передает ТАСС.

    «Это очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи», – отметил Путин.

    «И дело даже не в том, что в локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, на следующий год стагнация вроде тоже намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом, а дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают», – заявил президент.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал психологическую стойкость России ее главным преимуществом в противостоянии с Европой.

    Путин также пообещал дать убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    2 октября 2025, 21:19
    Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
    Путин описал политику США по закупкам нефти России поговоркой о Юпитере и быке
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам латинским выражением «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».

    Президент России Владимир Путин прокомментировал действия США, которые продолжают закупать российские энергоносители, в то время как пытаются запретить их импорт другим странам, передает РИА «Новости».

    «Покупать наши энергоносители вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Вот что это такое значит», – заявил Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Путин подчеркнул, что США продолжают импорт урана из России, одновременно препятствуя закупкам российской нефти и газа Индией и Китаем.

    На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин добавил, что ни Китай, ни Индия, в отличие от некоторых европейских стран, не станут «быком» при «Юпитере» в лице США.

    «Ни Китай, ни Индия – даже если иметь в виду, что в Индии коровы – это священные животные – быками быть не хотят. Есть такие политические деятели, прежде всего в Европе, которые готовы быть и быком, и козой, и бараном. Такие есть, не будем показывать пальцем. Но это точно не про Китай, Индию – это не про тех, кто уважает себя и не позволит себя унижать», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал тех, кто грозил России, успокоиться и изменить курс.

    Путин назвал Россию рекордсменом в истории по числу введенных против страны санкций.

    Президент России заявил о провале попыток Запада управлять миром.

    2 октября 2025, 19:05
    Путин сравнил мировые события с появлением нового «лома»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выступил на заседании клуба «Валдай», где прокомментировал природу противостояния и хода мировых событий, используя народную поговорку.

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в мире всегда находится баланс сил, передает РИА «Новости». Глава государства отметил: «Есть у нас в народе такое выражение: «против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется».

    «Попытка контролировать все и вся вокруг создает перенапряжение, а оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть эту роль «грандов», законные вопросы: а зачем нам все это надо?», – добавил Путин.

    «Какое-то время назад мне приходилось слышать что-то подобное от наших американских коллег, которые говорили: «Мы приобрели мир, но потеряли саму Америку». Хочется задать вопрос: «А это того стоило? И приобрели ли вообще?», – сказал президент.

    Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.


    2 октября 2025, 19:10
    Путин предупредил желающих «потягаться» с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.

    «Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят «вольному – волю», пусть пробуют», – заявил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    «Россия не раз доказывала: когда появляется угроза нашей безопасности, миру и спокойствию наших граждан, нашему суверенитету и самой государственности, мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы, в конечном счете, это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не нужно ждать и впредь: их не будет», – подчеркнул президент.

    Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Организация была основана в 2004 году, а свое название получила в честь озера Валдай, где проходила первая конференция в Великом Новгороде.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.

    2 октября 2025, 18:56
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Путин заявил, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал на пленарной сессии клуба «Валдай», что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО.

    По словам главы государства, первый раз подобная инициатива была озвучена в 1954 году в советский период, а второй раз – в 2000 году во время визита в Москву президента США Билла Клинтона, передает ТАСС.

    «Наша страна, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР. Это было сделано тогда. А второй раз в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву. Я уже об этом говорил в 2000 году, когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали. И оба раза мы фактически получили отказ, причем с порога», – заявил Путин.

    «Мы были готовы к совместной работе, к нелинейным шагам в сфере безопасности и глобальной стабильности. Но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», – сказал президент. По его словам, реальный шанс на другой, позитивный вектор развития международных отношений был.

    «Но верх, увы, взял другой подход. Западные страны не устояли перед соблазном абсолютной власти», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий. Он также отметил слом прежней системы глобальных правил.

    2 октября 2025, 18:50
    Путин заявил о провале попыток Запада управлять миром

    Путин: Попытки США и их союзников управлять миром провалились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, «нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать», передает РИА «Новости».

    «Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей», – сказал Путин.

    Напомним, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен затронуть вопросы современного международного положения и его истоков на форуме клуба «Валдай».

    2 октября 2025, 19:14
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия проявила высочайшую меру устойчивости, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Путин подчеркнул, что страна смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств, передает РИА «Новости».

    «Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», – заявил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций.

    2 октября 2025, 18:35
    Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций
    Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций
    Tекст: Валерия Городецкая

    Современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, заявил президент России Владимир Путин, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий.

    «Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется», – сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в условиях столь быстрых глобальных трансформаций важно сохранять готовность к любым изменениям и вызовам.

    «Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки чрезвычайно высоки», – заявил глава государства.

    Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае».

    2 октября 2025, 20:59
    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

    Путин: Российская армия является самой боеспособной в мире

    Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия сегодня является самой боеспособной армией в мире, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».

    По словам главы государства, он не преувеличивает и не занимается хвастовством, оценивая уровень подготовки и технические возможности Вооруженных сил России. Он добавил, что российские военные умеют не только применять современные вооружения, но и быстро внедрять новые разработки на линию фронта.

    «Без всякого преувеличения, – это не гипербола, не хвастовство – я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией и по выучке личного состава, и по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения, и даже по тактике ведения боевых действий», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил об уверенном продвижении войск России вперед в ходе СВО.

    2 октября 2025, 22:48
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом россиян после распада СССР
    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал простофилями российских граждан и бывших советских чиновников, которые после распада Советского Союза рассчитывали на установление «по-семейному хороших» отношений с Западом.

    «Советский Союз рухнул. И российские простофили и бывшие чиновники Советского Союза думали, что вот теперь-то – и я так думал – теперь-то мы одна семья цивилизационная, сейчас мы обнимемся, расцелуемся в губы... и пойдем, общая семья народов, будем по-семейному хорошо жить. Ни фига подобного. Даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки Советского Союза, [это] было несколько неожиданным», – цитирует ТАСС Путина.

    Глава государства подчеркнул, что эти ожидания не оправдались, Запад не был готов к таким отношениям, несмотря на перемены в политической системе России.

    Ранее Путин заявил, что современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий

