Китайские СМИ оценили слова Путина на «Валдае» про НАТО и США

Китайские СМИ: Путин сказал западным элитам успокоиться

Tекст: Вера Басилая

Центральное народное радио Китая отметило слова Путина о том, что восстановление полноценных отношений с США отвечает национальным интересам России. Также радио процитировало, что Россия будет продолжать поставки урана в США, потому что «это выгодно», передает РИА «Новости».

Китайское государственное издание «Хуанцю шибао» опубликовало материал с заголовком «Путин Западу: успокойтесь, спите спокойно», отметив ответ Путина на обвинения в планах России «напасть на НАТО». Президент назвал такие заявления «чушью».

Издание также отметило призыв Путина к западным элитам «успокоиться» и обратить внимание на социально-экономические проблемы в своих странах. В отдельном материале издание опубликовало комментарии Путина о задержании Францией танкера, которое он назвал пиратством.

Центральное телевидение Китая выпустило несколько материалов с цитатами Путина. Так, они обратили внимание на слова президента о том, что «украинского конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО не приблизилось к границам России…». Также опубликовано заявление Путина о том, что «без участия России международное равновесие невозможно».

Телеканал также опубликовал реакцию Путина о том, что поставка ракет Tomahawk Украине спровоцирует новый виток эскалации, но не изменит ситуацию на поле боя, навредит отношениям между США и Россией.

Кроме того, Центральное телевидение Китая обратило внимание на комментарии Путина по поводу высказывания президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре».

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?» – поинтересовался Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине.