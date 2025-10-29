Врач назвал лучшую защиту от всех «ужасов» московской лужи

Tекст: Татьяна Косолапова

«Из любой московской лужи, да и в принципе любой городской или сельской, теоретически заразиться чем-то можно, но практически – почти невозможно. Вода в лужах может содержать микробы, занесенные с почвы, обуви, колес, а иногда и от животных. Но для заражения нужен прямой контакт с поврежденной кожей. Если у человека нет ран, ссадин и трещин, вероятность заболеть стремится к нулю», – говорит Парамонов.



Наиболее известный «грозный» вариант заражения через лужу – лептоспироз, продолжает терапевт. Это острое природно-очаговое инфекционное заболевание, которое передается через воду, но предварительно загрязненную мочой грызунов, и вызывает поражение почек, печени и нервной системы. Однако в Москве и других крупных городах это крайне редкая история, поскольку санитарный надзор и климат не позволяют инфекции циркулировать.

«Грибки и бактерии в городских лужах есть. Но такие же, как и на любой поверхности улицы, поручне или телефоне. Большинство из них безвредны. Чтобы возникло заболевание, нужна комбинация факторов: поврежденная кожа, теплая влажная среда и сниженный иммунитет. Если промочили ботинки, то достаточно просто высушить обувь и вымыть ноги с мылом», – рассказывает специалист.

А современные реагенты не представляют серьезной химической опасности для кожи, но могут вызывать раздражение или сухость, предупреждает врач. Главная проблема – не инфекция, а контакт с агрессивной средой: щелочные соли разрушают кожный барьер.

«Поэтому зимой стоит пользоваться плотной обувью, не ходить в промокших сапогах и применять крем-барьер или обычный жирный крем после возвращения домой. Поэтому в любое время года главное правило: сухая обувь и целая кожа – лучшая защита от всех «ужасов» московской лужи», – заключил Парамонов.

