Tекст: Вера Басилая

Председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий заявил, что в октябре это уже седьмой удар по газовой инфраструктуре региона, а производственные мощности по добыче газа на Полтавской области получили новые повреждения в результате атаки, передает ТАСС.

Корецкий подчеркнул, что для поддержания стабильности во время отопительного сезона стране потребуется дополнительно импортировать более четырех миллиардов кубометров газа. Проблема дефицита топлива стала особенно острой на фоне недавних повреждений критически важных объектов энергетики.

По оценке агентства Bloomberg, в результате атак на объекты в Полтавской и Харьковской областях три октября Украина утратила свыше 60% своих возможностей по добыче газа и теперь вынуждена тратить почти 2 млрд евро на закупку топлива за рубежом.

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины первого января текущего года дефицит топлива усугубился. Начало отопительного сезона было перенесено на месяц, до 1 ноября, а Киев закупает топливо на европейских рынках по высоким ценам.

В пригороде Днепропетровска прогремела серия взрывов.

ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ.

Бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец заявила, что на Украине ожидается самый тяжелый отопительный сезон за всю историю.