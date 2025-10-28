  • Новость часаЮшков оценил риски «Лукойла» при продаже зарубежных активов
    Как украинцам навязывали русофобию
    Второй МС-21 с двигателями ПД-14 успешно совершил испытательный полет
    Набиуллина заявила о разморозке половины активов российских инвесторов за рубежом
    Вассерман прокомментировал создание Маском конкурента «Википедии»
    Рар объяснил идею альянса Венгрии, Словакии и Чехии
    Казахстан задумался о покупке активов «Лукойла»
    Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество
    Набиуллина рассказала о ключевой ставке ЦБ в 2026 году
    В Британии представили сценарий ядерного удара по Лондону
    Сергей Худиев Сергей Худиев Виктор Орбан против «юных ленинцев» из ЕС

    Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков У санкций США против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа» меркантильные интересы

    Трамп играет одновременно на трех досках: украинской, энергетической и китайской. Получится ли у него выиграть хотя бы одну партию – большой вопрос. Абсолютно очевидно одно: Россия выдержит и это давление.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    9 комментариев
    28 октября 2025, 12:45 • Новости дня

    Песков анонсировал селекторные звонки Путина с министрами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник намерен провести несколько селекторных звонков, в ходе которых могут подключаться министры и вице-премьеры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент может выводить на звонок сразу несколько министров, несколько вице-премьеров, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ранее Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в полевой форме с нашивками «Президент РФ» и эмблемой верховного главнокомандующего. Там он провел совещание с военным командованием.

    Также глава государства сообщал о проведении испытательных пусков всех трех компонентов ядерной триады России.

    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    Комментарии (55)
    26 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил уникальность ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, подчеркивая, что такие вооружения отсутствуют у других государств.

    По словам российского лидера, Россия завершила испытания крылатых ракет «Буревестник», обладающих неограниченной дальностью благодаря ядерной энергетической установке, передает РИА «Новости». Путин в ходе совещания с командующими подтвердил уникальность разработанного изделия: «Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», – заявил президент.

    По словам главы государства, ему докладывали результаты испытаний как представители промышленности, так и Министерства обороны. Обсуждение состоялось при участии военного командования, задействованного в специальной военной операции.

    Также Путин напомнил, что на этой неделе российские военные провели тренировку стратегических наступательных сил, в рамках которой были проведены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегического ядерного оружия и испытания новых видов вооружений, включая «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» изменила стратегический баланс в мире. В Китае заявили, что появление «Буревестника» влияет на расстановку сил в области ядерного баланса. Кремль не раскрыл сроки проведения испытания новой ракеты.

    Комментарии (42)
    27 октября 2025, 21:21 • Видео
    США смирились с мощью Китая

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    Путин утвердил новые правила уголовного преследования иностранцев за рубежом
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал документ, который определяет порядок обращения к иностранным властям в случае совершения преступления иностранцем на территории России.

    Закон, подписанный Владимиром Путиным, регулирует порядок взаимодействия России с иностранными государствами при уголовном преследовании подозреваемых или обвиняемых, скрывшихся за пределами страны, передает ТАСС.

    Теперь Генпрокуратура обязана обращаться за уголовным преследованием в иностранные компетентные органы согласно международным договорам либо по принципу взаимности в ходе предварительного следствия.

    Если суд уже начал рассмотрение дела, решение о передаче необходимых материалов Генпрокуратуре для обращения за рубеж принимает сам суд. Поправки также охватывают обратную ситуацию: если подозреваемый скрылся на территории России, уголовное преследование будет вестись на тех же основаниях – исходя из международных договоров или принципа взаимности.

    Ранее в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствовала четкая процедура взаимодействия с зарубежными структурами по этим вопросам. Разъясняется, что нововведения направлены на усиление неотвратимости ответственности для лиц, избежавших расследования, скрываясь за границей.

    Напомним, с 26 октября вступил в силу закон, который ужесточает уголовную ответственность для иностранных агентов. Теперь для привлечения к уголовной ответственности таким лицам достаточно совершить однократное административное нарушение.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»

    NYT: Путин отправил Западу сигнал успешными испытаниями «Буревестника»

    NYT назвала «Буревестник» «летающим Чернобылем»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление президента России об успешно завершенных испытаниях новой крылатой ракеты «Буревестник» стало сигналом для Запада, пишет издание The New York Times (NYT).

    Издание отмечает, что заявление было расценено как предупреждение странам Запада. Путин подчеркнул, что подобного рода вооружение обладает неограниченной дальностью действия, что накладывает новые вызовы для международной безопасности, передает New York Times.

    Эксперты подчеркнули, что разработка этой ракеты велась на протяжении многих лет, а ее испытание не стало неожиданностью для международного сообщества. Однако эксперт по нераспространению ядерного оружия Джеффри Льюис заявил: «Это маленький летающий Чернобыль», сравнив новую российскую разработку с аварией на Чернобыльской электростанции.

    По мнению Льюиса, появление подобного оружия «дестабилизирует ситуацию и затрудняет контроль над вооружениями», а сама ракета вызывает серьезную обеспокоенность специалистов в сфере безопасности.

    Президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России об успешном испытательном полете этой ракеты на дистанцию 14 тыс. километров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эта система вооружений заставляет США пересматривать принципы своей обороны.


    Комментарии (14)
    27 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин занимает первое место по популярности среди мировых лидеров, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    В интервью телеканалу RTVI Карлсон отметил, что  глава российского государства значительно опережает других лидеров по уровню поддержки в разных странах, передает ТАСС.

    «Он самый популярный лидер в мире, и с большим отрывом», – заявил Карлсон. Журналист отметил, что, находясь в Канаде, Западной Европе, других англоязычных странах, на Ближнем Востоке или в Азии, невозможно встретить человека, который бы негативно относился к Путину. Он назвал российского президента своего рода «всемирной знаменитостью».

    Карлсон уверен, что секрет популярности Путина заключается в том, что «он во многом поставил интересы своей страны выше своих собственных», отметив, что западные руководители зачастую действуют наоборот.

    Ранее Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером современности.

    Комментарии (7)
    26 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации, выделив храбрость солдат.

    По его словам, успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму солдат, передает РИА «Новости». Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации на Украине, отметил скрупулезную работу командования и штабов на разных уровнях и, кроме личных заслуг военных, подчеркнул вклад руководителей в достижение результатов.

    Российский лидер перед лицом командиров заявил: «Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа».

    В ходе визита в пункт управления объединенной группировки Путин отдельно обратил внимание на трудности украинских солдат, которые проявляют готовность сдаваться в плен, но сталкиваются с угрозой расправы своими же сослуживцами. Он указал: «В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих – тех, которые, конечно, пожелают это сделать».

    Путин объяснил, что, по данным российских военных, сдаваться в плен украинским солдатам сложно из-за стрельбы в спину и применения дронов против тех, кто пытается сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили порядка 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми отрядами из заключенных. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    Комментарии (10)
    27 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Кремле.

    Открывая встречу, Путин обратился к северокорейской делегации с просьбой передать Ким Чен Ыну личные пожелания, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    «Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – сказал российский лидер.

    Ранее в послании по случаю дня рождения Владимира Путина лидер КНДР подчеркнул важность союзнических отношений между Россией и КНДР.

    В июне президент России посетил КНДР.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения
    Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что на купянском и красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить свои позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Как передает РИА «Новости», Путин во время совещания с командующими группировками, участвующими в спецоперации на Украине, заявил о намерении противника попытаться деблокировать свои силы на купянском и красноармейском направлениях.

    Президент подчеркнул: «Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования».

    Ранее президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации, выделив храбрость солдат.


    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник»
    Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и поручил разработать варианты её применения.

    Как передает РИА «Новости», Владимир Путин в рамках совещания с командующими российскими группировками заявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Глава государства поручил начальнику Генерального штаба армии Валерию Герасимову определить к какому классу относится новая крылатая ракета. Путин подчеркнул: «Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных силах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обеспечила изменение стратегического баланса в мире после создания ракеты «Буревестник». В Китае заявили, что появление этой ракеты повлияло на ядерный баланс. Кремль отказался раскрывать сроки проведения испытания ракеты «Буревестник».

    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу

    Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук

    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ставило своей задачей в том числе демонстрацию нашим оппонентам решимости России в достижении целей СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск.

    «Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.

    «Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.

    «Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.

    «И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.

    «Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте.

    В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение частей и подразделений ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки».

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо принять меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 09:36 • Новости дня
    Путин сообщил о достижении задач по испытаниям «Буревестника»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

    Как сообщил президент России Владимир Путин, ключевые задачи по испытаниям стратегической ракеты «Буревестник» были выполнены, передает РИА «Новости». Он отметил на совещании с командующими группировками, участвующими в СВО, что в настоящее время завершены решающие испытания системы.

    «И вот сейчас решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый ракетный комплекс «Буревестник» изменил стратегический баланс сил в мире. Китайские военные отметили значительное влияние системы «Буревестник» на мировой ядерный баланс. Кремль отказался раскрывать сроки проведения испытаний данной ракеты.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 10:28 • Новости дня
    Путин: Россия не станет приурочивать успехи в зоне СВО к каким-либо датам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выполнение поставленных задач на Украине не будет зависеть от календарных дат, акцент смещен на военную целесообразность и сохранность жизней военнослужащих.

    По его словам, Россия не будет приурочивать успехи в зоне спецоперации на Украине к каким-либо датам или событиям, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих». По его словам, этот принцип действует и в текущих условиях.

    Президент также указал, что сохранение жизни российских военнослужащих остается ключевым приоритетом. Он напомнил, что этот подход последовательно реализуется, добавив, что соответствующие установки разделяют и его коллеги, принимающие участие в обсуждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения. Путин поздравил российских военных с успехами объединенной группировки войск.

    Комментарии (3)
    26 октября 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в полевой форме с нашивками «Президент РФ» и эмблемой верховного главнокомандующего, где провел совещание с военным командованием.

    Путин прибыл в пункт управления объединенной группировки войск в военной форме, передает ТАСС. На нем был полевой комплект формы без погон, отличавшийся наличием нашивок «Президент РФ» и «Путин В.В.». На груди президента находился шеврон с эмблемой верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

    В рамках визита Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами группировок, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

    Отмечается, что глава государства уже второй раз с начала осени появляется в подобной военной форме. Первый раз за осенний период Путин был одет в форму в ходе визита на стратегические учения «Запад-2025» в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о проведении испытательных пусков всех трех компонентов ядерной триады России. Путин поручил определить возможные способы применения межконтинентальной ракеты «Буревестник». Путин также заявил о достижении запланированных задач по испытаниям «Буревестника».

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин подписал закон о прекращении соглашения по плутонию с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил прекращение соглашения о совместной утилизации плутония, ранее достигнутого между Москвой и Вашингтоном, а также всех сопутствующих протоколов.

    Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Соединенными Штатами по утилизации оружейного плутония, пишет ТАСС.

    Документ больше не регламентирует действия сторон по утилизации этого материала, который ранее не использовался для оборонных целей.

    Соглашение между Россией и США было достигнуто в 2000 году. Ратификация документа в России прошла в 2011 году. Согласно положениям соглашения, каждая из сторон должна была утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, не предназначенного для военных программ.

    Закон также распространяется на прекращение действия всех протоколов, сопутствовавших основному соглашению. Речь идет о документах, касающихся финансирования, гражданской ответственности за возможный ущерб и порядка утилизации плутония путем его облучения в ядерных реакторах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики США разрешило компаниям использовать оружейный плутоний для производства топлива для современных ядерных реакторов.

    Эксперты объяснили, что денонсация соглашения о плутонии позволяет США самостоятельно распоряжаться оставшимися запасами.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов выразил скепсис в отношении потенциального успеха программ США по переработке оружейного плутония в топливо для АЭС.

    Комментарии (0)
    27 октября 2025, 14:17 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия официально ратифицировала договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой.

    Подпись президента России Владимира Путина завершила процедуру ввода соглашения в действие, передает ТАСС.

    «Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года», – указано в документе.

    Договор, инициированный президентом России, охватывает расширенное сотрудничество в политике, экономике, энергетике, добыче ресурсов, транспорте, связи, а также в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом.

    В пояснительной записке подчеркивается, что государства создают регулярный политико-дипломатический диалог и новые механизмы координации по двусторонней и международной повестке. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что соглашение позволит вывести отношения двух стран на принципиально новый уровень.

    В сентябре Путин внес в Госдуму Договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

    Напомним, президенты России и Венесуэлы 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главы государств подписали Договор о стратегическом партнерстве.

    Комментарии (0)
    Как Китай наращивает вес юаня

    Пекин стал еще активней продвигать юань на мировой арене. Теперь он предлагает своим должникам переводить долларовые займы в юаневые. Кения уже согласилась на это и сэкономит несколько сотен миллионов долларов. Популярней стали китайские облигации. Каждое новое соглашение увеличивает массу и вес юаня в международном обороте. Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Киев от затопления спасает российская стрессоустойчивость

    Украинская армия нанесла удар по Белгородскому водохранилищу, пытаясь остановить наступление ВС РФ на Волчанск. Но, как полагают эксперты, добиться этим она может лишь незначительного замедления в снабжении войск, что не повлияет на общую ситуацию на фронте. В чем тогда состоял мотив ВСУ при нанесении таких ударов и стоит ли России применить аналогичные методы против Украины? Подробности

    Как украинцам навязывали русофобию

    Опровергнут еще один пропагандистский миф киевского режима – о том, что именно послужило толчком массовой русофобии на Украине. Что именно на самом деле резко ухудшило отношение украинцев к русским и России – и почему новые данные социологов доказывают, что все изменится после окончания СВО? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США смирились с мощью Китая

      Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что идея ввести против Китая повышенные тарифы более не актуальна. Судя по всему, в Вашингтоне испугались вступать с Пекином в полноценную экономическую войну и лихорадочно ищут мира.

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Церковные праздники в ноябре 2025 года: три главные даты, православный календарь

      Ноябрь в православной традиции – месяц духовной тишины и благодарности, предвестник Рождественского поста. В это время Церковь вспоминает святых, чудотворцев и почитает Казанскую икону Божией Матери. Особое место занимает поминальная Димитриевская суббота – день памяти всех павших воинов и усопших. Чтобы не пропустить важные даты, православный календарь ноября 2025 года собран в этой статье с пояснениями и традициями каждого дня.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
