Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций

Путин подписал соглашение с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает ТАСС.

Документ подписан в Москве 8 мая 2025 года и направлен на укрепление сотрудничества между двумя странами на паритетных условиях.

В соглашение внесены уточнения к терминам «инвестор» и «инвестиция», а также к порядку применения документа, чтобы сузить возможности для иностранных инвесторов предъявлять необоснованные иски в международный арбитраж против России. Особо отмечено, что права требования по денежным средствам, возникающие только из коммерческих договоров на поставку товаров и услуг или кредитования, не признаются инвестициями в понимании соглашения.

В уточненные положения о защите интересов инвесторов в случае экспроприации, национализации или аналогичных мерах добавлены ограничения, чтобы исключить расширительное толкование мотивов для компенсаций со стороны арбитражей. Теперь есть конкретный перечень ситуаций, которые не считаются экспроприацией, включая выдачу принудительных лицензий по интеллектуальной собственности или меры, применяемые во время экономического кризиса, например, мораторий на выплаты госдолга.

Процедура разрешения споров между инвесторами двух стран стала более предсказуемой за счет новых требований к срокам исковой давности, содержанию запросов на консультации и передаче споров на арбитраж.

Кроме того, соглашение дает возможность сторонам договариваться о трактовке его положений, что становится обязательным и для арбитражей. Документ упрощает механизмы осуществления инвестиций и обеспечивает прозрачные процессы получения разрешений, чтобы инвестдеятельность не затруднялась бюрократией.

Ранее Владимир Путин заявил, что обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придадут серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации.

Владимир Путин подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против других стран.