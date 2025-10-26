Володин заявил о значении «Буревестника» для мировой безопасности

Володин назвал ракету «Буревестник» гарантией равной безопасности в мире

Tекст: Вера Басилая

Вячеслав Володин в Max особо подчеркнул стратегическую значимость появления «Буревестника» как для обороны России, так и для глобальной безопасности.

«Событие! Значимость которого огромна», – отметил Володин.

По его словам, новая разработка станет важным фактором укрепления обороноспособности и защиты суверенитета России, а также внесет вклад «в соблюдение принципа равной и неделимой безопасности в мире». Он отметил, что появление «Буревестника» – это шаг к укреплению баланса сил.

Володин выразил отдельную благодарность разработчикам и испытателям ракеты, подчеркнув, что «на протяжении многих лет работали над проектом и обеспечили его успешную реализацию». Председатель Госдумы заявил, что создание такой системы стало возможным благодаря целеустремленности и профессионализму российских специалистов.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров за время испытательного полета.

Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

Президент России отметил, что важнейшие задачи по испытаниям этой ракеты завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

