В «Сенеже» стартовал новый поток «Школы муниципальных команд»

Tекст: Ольга Иванова

В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустился второй поток программы «Школа муниципальных команд». В образовательном мероприятии принимают участие управленцы из семнадцати российских регионов, среди которых Татарстан, Московская и Астраханская области, Чувашия и другие субъекты. Участниками стали выпускники программы «Школа мэров» и их команды муниципальных администраций, всего более семидесяти человек.

Программа, рассчитанная до мая 2026 года, реализуется совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Основной акцент сделан на развитие компетенций руководителей по современным направлениям, включая креативную экономику, искусственный интеллект, цифровизацию, экспортный потенциал территорий и управление изменениями. По словам Евгения Грачева, заместителя начальника Управления Президента РФ по внутренней политике, второй поток стартовал благодаря высокой востребованности и уже продемонстрировал эффективность: выпускники первого потока разработали девятнадцать реальных проектов.

Сергей Бочаров, первый проректор Мастерской управления «Сенеж», подчеркнул ценность командной работы и системных изменений. Первый обучающий модуль посвящен искусственному интеллекту и цифровым решениям. В пленарной сессии принимают участие эксперты по ИИ из Минцифры, Сбер x МФТИ и Ростеха.

Участников ждут лекции по развитию территорий, интенсивы по ИИ-инструментам, мастер-классы по коммуникациям и проектному мышлению. Запланирована масштабная проектная работа: команды из Иннополиса разрабатывают проект по раздельному сбору отходов, из Вейделевского района – возрождение мотокросса, а команда Рабочего поселка Искателей реализует проект по созданию цивилизованной инфраструктуры для маломерных судов и снегоходной техники.

Глава поселка Искателей Иван Егоров считает программу эффективной площадкой для обмена практиками и быстрой реализации инициатив. Команда Калманского района Алтайского края презентовала проект муниципального офиса и конкурс инициативных проектов. Обучение построено по смешанной модели: очные и онлайн-модули чередуются, результаты и планы будут оценены через три месяца, чтобы закрепить успех и тиражировать лучшие практики.