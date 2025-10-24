80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
Минюст внес в реестр иностранных агентов журналисток Новик и Росебашвили
Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, в перечень добавлены журналистки Ирина Новик и Нино Росебашвили, востоковед Руслан Сулейманов, историк Дмитрий Чернышевский, сообщила пресс-служба ведомства.
В официальном сообщении министерства указано: «24 октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Кузьмичева, Н.Р. Росебашвили, Р.В. Сулейманов, Д.В. Чернышевский, проект »Сердитая Чувашия«, а также проект »Усть-Кут24«», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что журналист Денис Загорье, работавший в Мурманской области, оказался среди новых лиц, попавших в перечень иностранных агентов в России. Кроме того, Министерство юстиции России включило Марину Овсянникову и Григория Амнуэля в реестр иностранных агентов.