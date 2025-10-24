Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.2 комментария
Пленный раскрыл координаты центра подготовки наемников ВСУ для нанесения удара
Пленный военнослужащий 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Козловский стал источником информации о центре подготовки иностранных наемников в Черниговской области, по которому был нанесен удар ВС России, сообщили в силовых структурах.
Центр подготовки иностранных наемников в Черниговской области стал целью удара ВС России после того, как пленный военнослужащий украинской армии Андрей Козловский предоставил соответствующие сведения, передает ТАСС.
Козловский заявил: «В Черниговской области есть большой учебный центр, где готовят иностранцев. Среди инструкторов там украинские военнослужащие и тоже иностранцы».
По его утверждению, наемников содержали отдельно, они отличались внешним видом, оснащением и вооружением.
