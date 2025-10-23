Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Хакеры показали видео испытаний новых технологий для беспилотников ВСУ
Записи с сервера крупнейшего производителя беспилотников на Украине демонстрируют испытания технологии сброса боеприпасов с помощью новых разработок для ВСУ.
На полученных кадрах демонстрируется процесс тестирования новых разработок в области беспилотников для вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».
Хакерские группировки KillNet и Beregini ранее заявили агентству о взломе серверов крупнейшего украинского производителя дронов «Боевые Птахи Украины».
Представитель KillNet предоставил видео, на котором мужчина осуществляет испытания новых технологий. В ролике видно, как испытывается технология сброса боеприпасов с дрона. Тестировщик использует курсоры пульта дистанционного управления и одновременно наблюдает за показаниями на экране.
На видеозаписи отчетливо фиксируется работа оператора, который контролирует процесс в режиме реального времени. Видео подтверждает доступ к серверу производителя и демонстрирует этапы испытаний техники.
Ранее группировка KillNet получила доступ к личным данным сотрудников маркетплейса дронов для украинских военных, а также к информации о заказчиках и характеристиках техники.
Финансовый оборот маркетплейса беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.