Суд взыскал налоговую задолженность с супруги экс-сенатора Шпигеля

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд решил взыскать с Евгении Шпигель, супруги экс-сенатора Бориса Шпигеля, задолженность по налогам и сборам. Инстанция полностью удовлетворила иск заявление налоговой, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Размер налоговой задолженности в документах не уточняется. Ранее суд также взыскал с Бориса Шпигеля долги по коммунальным платежам по иску Мосэнергосбыта. По данным судебных приставов, общая задолженность супругов Шпигелей превышает 17,1 млрд рублей, из которых более 900 млн рублей приходится на коммунальные платежи и налоги.

В январе 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего сенатора Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы, однако впоследствии освободил его от наказания по состоянию здоровья. Его супруга Евгения была приговорена к восьми с половиной годам.

Оба были признаны виновными в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который получил 12 лет лишения свободы. Мосгорсуд признал приговор законным в августе, после чего он вступил в законную силу.

Следствие и суд установили, что взятки передавались в виде наличных, подарков и услуг. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и ряда компаний почти 8,2 млрд рублей в доход государства, при этом Генпрокуратура требовала взыскать 9,9 млрд рублей.

Напомним, Московский арбитражный суд ввел начальную процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей супруги Николая Баскова. Бывшая теща и тесть Баскова Евгения и Борис Шпигели накопили задолженность свыше 17,1 млрд рублей.

Долга Светланы Шпигель перед компанией «Биотэк» вырос до 71 млн рублей из-за просрочки и исполнительского сбора в 4,6 млн рублей.