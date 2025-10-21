Стало известно о задержке публикации новой стратегии безопасности США

Politico: Публикация новой стратегии нацбезопасности США перенесена

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает Politico, в Белом доме ожидали, что документ выйдет в течение ближайших недель, однако процесс затянулся, передает РИА «Новости».

Газета сообщает, что в администрации президента Дональда Трампа считали стратегию почти завершенной, но ряд ведомств потребовал внести в нее больше изменений, чем предполагалось изначально. В результате публикацию пришлось перенести.

В сообщении подчеркивается, что несмотря на задержку, документ, вероятно, будет опубликован до конца года. В новой стратегии, как ожидается, будет уделено больше внимания странам Западного полушария по сравнению с предыдущими версиями.

Ранее в США объявили о планах изменить стратегию военного присутствия в мире.