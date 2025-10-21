С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.2 комментария
Стало известно о задержке публикации новой стратегии безопасности США
Публикация новой стратегии национальной безопасности США задерживается из-за необходимости дополнительных правок в документе, однако выпуск ожидается до конца года, пишет Politico.
Как отмечает Politico, в Белом доме ожидали, что документ выйдет в течение ближайших недель, однако процесс затянулся, передает РИА «Новости».
Газета сообщает, что в администрации президента Дональда Трампа считали стратегию почти завершенной, но ряд ведомств потребовал внести в нее больше изменений, чем предполагалось изначально. В результате публикацию пришлось перенести.
В сообщении подчеркивается, что несмотря на задержку, документ, вероятно, будет опубликован до конца года. В новой стратегии, как ожидается, будет уделено больше внимания странам Западного полушария по сравнению с предыдущими версиями.
Ранее в США объявили о планах изменить стратегию военного присутствия в мире.