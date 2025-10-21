Обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки в 2011 году задержали на Урале

Tекст: Дарья Григоренко

Тело девочки обнаружили 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в одном из микрорайонов города с признаками насильственной смерти. Тогда установить личность преступника не удалось, передает РИА «Новости».

В 2022 году следователи СК России совместно с уголовным розыском заново изучили материалы дела, проверяя на причастность к преступлению широкий круг лиц, ранее судимых. Следственно-оперативная группа собрала биоматериалы для сравнения с ДНК-профилем, найденным на месте преступления, более чем у двух тысяч мужчин, проживавших или находившихся на момент убийства в Нягани.

Как отметили в СК, «в результате масштабной работы была установлена причастность к совершению преступлений жителя Нягани 1986 года рождения, который после отбора биологического материала скрылся от органов следствия». Ему заочно предъявили обвинения по статьям об убийстве малолетнего, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также объявили в международный розыск.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. 20 октября 2025 года подозреваемого задержали сотрудники полиции в Первоуральске. Сейчас решается вопрос о его этапировании для проведения следственных действий.

При задержании фигурант представился чужим именем, но дактилоскопия позволила идентифицировать его личность, в ближайшее время он будет этапирован в Югру для проведения следственных действий с его участием.



