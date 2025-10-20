Роспотребнадзор сообщил о выявленном случае кори в МГУ

Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
На химфаке МГУ выявили заболевание корью
В московском университете выявлен заболевший корью первокурсник, после чего начата иммунизация и рассматривается перевод студентов на дистанционное обучение.
Случай заболевания корью у студента химического факультета Московского государственного университета был зафиксирован, передает ТАСС. В сообщении отмечается, что заболевший – первокурсник, а число контактировавших с ним составило более 1 800 человек.
В МГУ уже началась иммунизация студентов и преподавателей, которых признали контактными лицами. В адрес университета Роспотребнадзор направил предписание о проведении противоэпидемических мероприятий.
В частности, предписание предусматривает ограничение очного посещения учебного процесса для студентов и сотрудников, не имеющих сведений о вакцинации против кори либо о перенесенном ранее заболевании. Администрация МГУ рассматривает вопрос о временном переводе части студентов на удаленное обучение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство химического факультета МГУ перевело студентов на дистанционное обучение из-за возможного случая кори.
В 2024 году в России наблюдался рост числа заболевших корью, краснухой и коклюшем, причем большинство заболевших были непривиты, а среди непривитых детей фиксировались летальные исходы.
В одном из детских садов на юге Москвы выявили случай кори, после чего учреждение ограничило посещение для непривитых воспитанников и сотрудников.