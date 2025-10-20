Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
В приложении «Хорошие новости» стартовала благотворительная акция помощи животным
Пользователи мобильного приложения «Хорошие новости» смогут до 20 ноября обменивать накопленные баллы на корм для животных из приютов в рамках благотворительной акции.
Всероссийская благотворительная акция «Забота, которая кормит» началась в мобильном приложении «Хорошие новости» президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Пользователи приложения могут до 20 ноября обменять заработанные в приложении «хорошие баллы» на корм для животных, который будет передан в приюты. Баллы начисляются за активность: участие в викторинах, событиях, публикацию новостей и репосты.
Команда приложения займется организацией передачи корма питомцам. Это позволяет пользователям даже небольшими действиями в онлайн-пространстве помогать животным и участвовать в формировании культуры взаимной поддержки и ответственности. Член Общественной палаты РФ Андрей Максимов отметил: «Когда человек видит, что его действия приносят конкретную пользу, он становится частью большого движения, частью сообщества. И это то, что сегодня нужно каждому гражданину нашей страны – чувство общности».
Менеджер спецпроектов приложения Евгения Гайдукова подчеркнула, что теперь «хорошие баллы» приобрели благотворительный смысл, ведь их можно обменивать на корм для животных. Инициатива призвана объединить людей из разных регионов, чтобы поддержать питомцев приютов и сделать добрые дела частью повседневной жизни.
Акция проводится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», мобильное приложение которой объединяет более 72 тысяч пользователей по всей стране. Платформа дает возможность участвовать в позитивных проектах, получать поощрения за активность и формировать доброжелательное сообщество.