Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода возобновили штатную работу
Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода возобновили штатную работу, ограничения на полеты сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Казани: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
В нижегородском аэропорту Стригино так же сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, добавили там.
Напомним, ранее Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Казани, а также в воздушной гавани Нижнего Новгорода.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение трех часов в небе над тремя российскими регионами были уничтожены 15 беспилотников самолетного типа вечером воскресенья.