В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин заявил об отсутствии понятия «теневой флот» в морском праве
В международном морском праве не существует термина «теневой флот», заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Говорят, введено в обиход понятие «теневой флот». А что такое «теневой флот»? Вы можете сказать? А кто-то здесь может сказать? Уверен, что нет, потому что нет такого понятия в международном морском праве. Его не существует», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин назвал пиратством задержание танкера Францией.
Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.