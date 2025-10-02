Меликов: Возмущен нападением толпы подростков на сверстников в Махачкале

Tекст: Антон Антонов

Инцидент произошел в среду возле махачкалинской школы. Видеозаписи, опубликованные в соцсетях, зафиксировали, как группа подростков избивает двух лежащих на земле сверстников, передает РИА «Новости».

МВД республики сообщило, что шесть человек доставлены в полицию, один участник драки госпитализирован. Его состояние стабилизировалось после оказания медицинской помощи, уточнили в минздраве республики.

Министерство образования и науки Дагестана сообщило, что в конфликте принимали участие обучающиеся трех школ и совершеннолетние, часть из них занимались в одной секции вольной борьбы.

«Возмущен событием, произошедшим в одной из махачкалинских школ. Группа подростков толпой избила двух своих сверстников», – заявил Меликов в Telegram.

По словам Меликова, «родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность». Он заявил, что также необходимо «строго спросить и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео».

Меликов отметил, что конфликты бывали и в его школьные годы, но бить одного толпой всегда «считалось подлым и гнусным», особенно в Дагестане.

Глава региона подчеркнул, что взрослым стоит больше заниматься воспитанием детей и объяснять им разницу между реальной жизнью и компьютерными играми, которые могут провоцировать агрессию. Меликов добавил, что «каждый участник потасовки вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения», и власти продолжат следить за развитием ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале в мае произошли массовые драки среди подростков. Полиция задержала 67 человек.