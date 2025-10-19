В Москве пройдет Ассамблея Русского мира

Tекст: Ольга Иванова

XVII Ассамблея Русского мира пройдет с 20 по 22 октября в Москве. Масштабный международный форум соберет преподавателей, лингвистов, переводчиков, общественных деятелей и дипломатов из более чем ста государств.

Главной темой мероприятия станет фундаментальный вклад Русского мира в международное развитие. В торжественном открытии примет участие председатель Наблюдательного совета фонда, советник президента России Елена Ямпольская. Ключевое пленарное заседание проведет ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов. Среди участников – представители Вьетнама, Зимбабве, Мали, Южной Кореи и других стран.

В рамках Ассамблеи пройдут панельные дискуссии о роли русского языка в формировании идентичности и о вкладе Победы во Второй мировой войне в формирование нового миропорядка. В обсуждениях примут участие историки, политологи, писатели, журналисты и дипломаты, а также представители Международного движения русофилов.

В числе докладчиков – радиоведущий Тим Керби, писатель Кристиан Ламеса, политологи из Италии, Финляндии, Норвегии и Франции.

Второй день форума будет посвящен тематическим площадкам в партнерстве с МГУ, ГИРЯП, ГИТИС, Россотрудничеством и TV BRICS, где рассмотрят вопросы образования, литературы, новых медиа, искусственного интеллекта и народной дипломатии. Итоги работы форума и направления гуманитарного сотрудничества отразят в итоговом документе.

Для участников также запланированы рабочие встречи, мастер-классы, а вне деловой программы – посещение театров, музеев и концертных залов столицы.