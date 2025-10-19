  • Новость часаFinancial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры
    Дробницкий разъяснил ультиматум Трампа Колумбии
    Венгрия заявила о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа
    Названа стоимость строительства тоннеля между Россией и США
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Эксперты: Требование Трампа о Донбассе неприемлемо для России
    Армия Израиля объявила о начале новых ударов по ХАМАС
    Глава МВД Франции раскрыл подробности ограбления Лувра
    Золотой запас России удвоился с 2023 года
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространенному мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    46 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    29 комментариев
    19 октября 2025, 22:10 • Новости дня

    Кнайсль назвала выбор Будапешта для саммита уступкой с российской стороны

    Tекст: Ирма Каплан

    Будапешт был выбран местом российско-американского саммита и принят российской стороной, несмотря на статус Венгрии как члена НАТО, отметила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    По ее словам, ранее, как ей рассказывали коллеги, местом саммита рассматривался Стамбул, но Турция также является членом НАТО, поэтому этот вариант был отклонен. Теперь же Россия и США согласились встретиться в Венгрии, правительство которой во главе с Виктором Орбаном последние годы  «придерживалось практической нейтральности», заявила Кнайсль ТАСС.

    «Орбан не разрешал транспортировку оружия через территорию Венгрии, как страны НАТО. Я думаю, что в этом он даже превзошел Австрию, которая нейтральна, но ежедневно пропускает через свою территорию транспорт НАТО, военные грузы», – сказала она.

    Кнайсль напомнила и о хороших отношениях Орбана с президентами США и России, а также об активном участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в организации встречи. Сийярто часто посещает Москву и выражает явный энтузиазм по поводу предстоящего саммита, резюмировала дипломат.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште. В Кремле заявили, что встреча может пройти в ближайшие две недели. Трамп пояснил, что Венгрия – это безопасная площадка для переговоров политиков, а премьер-министр страны Виктор Орбан отметил, что Будапешт – единственная точка в Европе, где возможен прогресс по Украине. При этом Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии.

    19 октября 2025, 16:17 • Новости дня
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона
    @ 7777777kz/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные заняли промзону Херсона и дачные поселки на островах в низовьях Днепра, что фактически означает начало операции по освобождению города, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По словам Сальдо, Вооруженные силы России взяли под контроль промышленную часть Херсона, расположенную на левом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что российские военные полностью контролируют дачные поселки на островах в низовьях Днепра, которые находятся от Херсона ниже по течению к Черному морю, передает ТАСС.

    Сальдо считает, что освобождение самого города Херсона уже начато.

    Губернатор подчеркнул, что эти территории важны для дальнейшего продвижения и полного освобождения города Херсона. Он добавил, что контролируемые районы формируют плацдарм для последующих операций.

    Ранее Владимир Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев.

    Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ.

    Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена».

    Комментарии (8)
    19 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии

    Сийярто: Политики ЕС попытаются сорвать саммит России и США в Венгрии

    Сийярто заявил о попытках ЕС сорвать встречу Путина и Трампа в Венгрии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что большинство политиков Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать намеченный саммит лидеров России и США в Будапеште.

    По словам Сийярто, большинство политиков Евросоюза попытаются помешать проведению саммита между Россией и США в Будапеште, передает РИА «Новости».

    Глава МИД Венгрии уверен, что европейские лидеры не заинтересованы в мире, а заинтересованы в продолжении войны, поэтому сделают все возможное в ближайшие недели или дни, чтобы саммит не состоялся.

    Он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается единственным политиком в Европе, который смог наладить отношения на основе взаимного уважения с президентами России и США, что и стало причиной выбора Будапешта площадкой для встречи.

    Сийярто также подчеркнул, что почти все страны Евросоюза, кроме Словакии и Венгрии, придерживаются провоенной политики, рассматривают конфликт на Украине как свой собственный, готовятся к военному режиму, вооружают Украину и финансируют ее за счет европейских граждан. Венгрия же, по его словам, организует саммит ради поиска мира.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    Вопрос о логистике полета Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом остается открытым.

    Комментарии (2)
    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 11:00 • Новости дня
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    @ Роменська Міська Рада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиационного удара в районе Красноармейска был уничтожен украинский подполковник Андрей Борков, занимавшийся вопросами связи и кибербезопасности, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный.

    По его словам, российские войска ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова ударом фугасной авиационной бомбы, передает Lenta.ru.

    «Прилет ФАБ в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ», – написал военкор.

    Также он подчеркнул, что украинские войска связи и кибербезопасности получают поддержку сразу от нескольких европейских стран, включая Данию, Исландию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды и Эстонию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России уничтожили пункты ВСУ ударом ФАБ в ДНР и Харьковской области. ВКС России также нанесли удар ФАБ по взводу ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (15)
    19 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России

    Зеленский потребовал решительных шагов против России от США, Европы и Запада

    Зеленский заявил, что не будет ничего «дарить» России
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Украина не намерена делать уступки России, заявил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает Lenta.ru.

    «Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7», – заявил глава киевского режима. Зеленский добавил, что Киев рассчитывает на поддержку своей позиции со стороны западных государств.

    В ходе заявления украинский лидер вновь обвинил Россию в затягивании конфликта и стремлении достичь мира исключительно «с позиции силы». Он отметил, что Украина не будет ничего дарить России, и призвал международное сообщество к более активной поддержке.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Политолог Тимофей Бордачев подчеркнул, что территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны.

    Комментарии (19)
    19 октября 2025, 20:31 • Новости дня
    Командир танка рассказал, как прикрыл экипаж отца при освобождении Волновахи

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время освобождения Волновахи в 2022 году командир танка Богдан Бердянский прикрывал экипаж своего отца, когда у них закончился боекомплект.

    Отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат вместе в одной танковой роте с 2021 года, оба являются командирами танков, передает ТАСС. Богдан сообщил, что во время боев за Волноваху в 2022 году его танк прикрывал экипаж отца, когда у них закончился боекомплект.

    «Когда мы штурмовали центр города, у них закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их», – рассказал старший сержант Богдан Бердянский.

    Богдан пошел на службу в 18 лет, а через месяц к нему присоединился отец. В том же батальоне служит и двоюродный брат Богдана. Отец и сын признают, что совместная служба придает им сил и уверенности. Роман Бердянский отметил: «Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка – я ему помогаю, он мне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский военный рассказал, что приветственный жест помог ему избежать гибели в зоне спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 15:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта

    Эксперт Бордачев: Требования Трампа противоречат референдумам в Донбассе и Новороссии

    Эксперт объяснил неприемлемость требования Трампа поделить Донбасс по линии фронта
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов в 2022 году. Потому территориальные идеи США по урегулированию украинского кризиса нежизнеспособны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины заключить мир по линии фронта.

    «Прекращение СВО по нынешней линии боевого соприкосновения невозможно в первую очередь потому, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в 2022 году были проведены референдумы, согласно которым все четыре региона выразили желание войти в состав России», – пояснил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Соответственно, входить в состав России все четыре исторических региона должны в том виде, в котором они находились на момент проведения референдумов. Такие условия соответствуют как российским законам, так и международным нормам. Сейчас эти границы не совпадают с линией боевого соприкосновения. Потому требование Трампа поделить территории неприемлемо для Москвы», – детализировал аналитик.

    Ранее издание The Washington Post сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в четверг потребовал, чтобы Киев полностью отказался от контроля над ДНР.

    На следующий день после беседы с Путиным Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским, по итогам которой заявил: «Следует остановиться по линии фронта, где бы она ни проходила, иначе все слишком усложнится – вы никогда не сможете разобраться».

    «Обе стороны должны разойтись по домам, вернуться к своим семьям, прекратить убийства – и на этом все. Остановиться прямо сейчас на линии фронта. Я сказал это Зеленскому, я сказал это Путину», – добавил американский лидер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в июне прошлого года поставил точку в разговорах про возможную заморозку конфликта на линии соприкосновения, подразумевающую сохранение российских территорий под украинской оккупацией.

    Комментарии (7)
    19 октября 2025, 04:50 • Новости дня
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В России может появиться перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав, включая препараты, затрудняющие концентрацию внимания, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

    В список планируют включить препараты, ухудшающие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства, сообщил Сергей Леонов РИА «Новости».

    Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении весной. Законопроект был внесен правительством России в июне 2023 года. Документ предусматривает административную ответственность для водителей за управление транспортом под воздействием подобных лекарств.

    Перечень веществ, влияющих на внимание и реакцию, определит правительство России. За нарушение водителю может грозить штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

    Леонов уточнил, что для выписки штрафа должна быть зафиксирована совокупность клинических признаков опьянения, вызванных приемом соответствующих препаратов.

    К таким веществам не относятся этиловый спирт, наркотические или психотропные средства.

    В ЛДПР предложили маркировать такие лекарства специальной надписью «противопоказано при вождении», чтобы водителям было проще определить риск перед поездкой за рулем.

    Ответственность будет наступать при обнаружении в организме потенциально опасных психоактивных и одурманивающих веществ, а также веществ из лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, при наличии клинических признаков опьянения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России допускается конфискация транспортных средств у водителей, повторно пойманных за рулем в нетрезвом виде, независимо от их дохода, такое решение вынес Третий кассационный суд общей юрисдикции.

    Комментарии (9)
    19 октября 2025, 03:10 • Новости дня
    В посольстве России в Боготе рассказали о просьбах родственников наемников ВСУ

    Посольство РФ в Боготе рассказало о запросах от родственников наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    В российское посольство в Боготе продолжают обращаться родственники колумбийских наемников ВСУ с просьбами помочь с репатриацией тел и поиском пропавших, рассказал временный поверенный в делах России в Колумбии Константин Дорохин.

    В российское посольство регулярно поступают обращения родственников колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ. Люди просят содействия в возвращении тел погибших и помощи в поиске пропавших без вести наемников, сообщил дипломат РИА «Новости».

    Он уточнил, что всем обратившимся рекомендуется направлять подобные запросы в консульский отдел посольства Колумбии в Москве.

    «Судьбы всех «солдат удачи», отправляющихся «на заработки» на стороне ВСУ, бесславны и предельно схожи. Все они без исключения используются киевским режимом в качестве пушечного мяса, чьи интересы никого не волнуют, а о каких-либо правах и вовсе не идет и речи. Конец таких 'вояжей' иностранцев на Украину, как правило, трагичен», – заявил Дорохин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан. Российский военный рассказал, как ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам.

    Комментарии (14)
    19 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В привычном ироничном тоне итальянский портал L'Antidiplomatico оценил итоги поездки главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, отметив, что итоги поездки можно назвать полной капитуляцией: ни ракет, ни санкций, ни разрешения на удары вглубь России.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

    «Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

    Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

    «Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    19 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    Комментарии (5)
    19 октября 2025, 00:10 • Новости дня
    Глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Россией
    Глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Россией
    @ Скриншот с видео YouTube-канала телеканала Al-Ikhbaria

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани сообщил в интервью телеканалу Al-Ikhbaria о том, что Россия и Сирия пересматривают прежде заключенные между странами соглашения.

    «Новые соглашения с Россией не заключены, а действие предыдущих соглашений приостановлено», – сказал он телеканалу Al-Ikhbaria.

    Аш-Шейбани в ходе интервью уточнил, что пока между странами действующих соглашений нет.

    «Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены. К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений. Российские базы в настоящее время являются предметом переговоров и переосмысления их роли», – приводит слова министра Сирии ТАСС.

    Он пояснил, что пока данный вопрос «приостановлен», а стороны решают, «каким будет российское присутствие, если останется».

    Аш-Шейбани заявил, что эти вопросы обсуждались в Москве между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и российским лидером Владимиром Путиным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве 15 октября прошли переговоры Путина с и аш-Шараа, прибывшим с рабочим визитом. Лидеры России и Сирии обсудили  текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Главы государств также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    19 октября 2025, 21:56 • Новости дня
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на российские условия прекращения конфликта, пригрозив в противном случае уничтожением Украины, сообщает британская Financial Times.

    Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского принять условия России для завершения конфликта на Украине, передает Financial Times. По словам источников издания, Трамп заявил украинскому президенту, что президент России Владимир Путин якобы пригрозил «уничтожить» Украину, если Киев не согласится на его требования.

    В ходе переговоров Трамп неоднократно перебивал Зеленского и использовал резкие выражения. Он отбросил карту фронта, предложенную украинской делегацией, и настаивал на том, чтобы Зеленский сдал России весь Донбасс, отмечают собеседники издания. Американский президент также повторял многие тезисы, которые ранее озвучил Путин во время телефонного разговора.

    Один из европейских чиновников рассказал, что Трамп в разговоре с Зеленским использовал формулировку Путина о том, что «это спецоперация, даже не война», и предупредил: «Если [Путин] захочет, он вас уничтожит». Также Трамп заявил, что устал видеть карту боевых действий: «Эта красная линия, я даже не знаю, где это. Я там никогда не был».

    Белый дом и офис Зеленского не прокомментировали встречу, однако европейские лидеры восприняли ее как сигнал нежелания Трампа оказывать дополнительную военную помощь Киеву. Зеленский рассчитывал добиться согласия США на поставки крылатых ракет Tomahawk, но получил отказ. В заявлении в воскресенье Зеленский подчеркнул: «Необходимы решительные шаги от США, Европы, стран G20 и G7 для окончания войны».

    Ранее Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом признал, что Вашингтон оказывает на Киев большее давление по урегулированию конфликта, чем на Москву.

    The Washington Post отметила, что Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом якобы потребовал полного контроля над ДНР.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Комментарии (0)
    19 октября 2025, 09:41 • Новости дня
    Российский боец без оружия уничтожил двух украинских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецкой народной республике российский боец с позывным «Перс» сумел ликвидировать двоих противников, оказавшись без автомата после атаки дрона, рассказал РИА Новости командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец.

    По его словам, российский военнослужащий с позывным Перс сумел ликвидировать двух украинских бойцов в ДНР, несмотря на то что остался без оружия, сообщает РИА «Новости». Боец рассказал, что после атаки украинского FPV-дрона автомат Перса оказался прижат броней, и ему пришлось перемещаться в другое укрытие. Когда боец дошел до блиндажа, он заметил двух украинских военных и, чтобы сблизиться, притворился своим, сказав: «Хлопцы, я свой». Украинские бойцы впустили его, после чего «Перс» нанес удар ножом одному в шею, забрал автомат и ликвидировал второго противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат одержал победу в рукопашном бою над бойцом ВСУ. Штурмовик описал рукопашную схватку, которая произошла в окопе у Александрополя. Российский танкист взял в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки.

    Комментарии (4)
    19 октября 2025, 10:29 • Новости дня
    Мирошник сообщил о хищении полмиллиона единиц оружия «воришками» на Украине

    Мирошник: Полмиллиона единиц оружия разворовано «мелкими воришками» на Украине

    Мирошник сообщил о хищении полмиллиона единиц оружия «воришками» на Украине
    @ Bernd Weibrod/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Почти полмиллиона единиц оружия разворовано на Украине «мелкими воришками», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что оружие растащили «мелкие воришки» по углам и схронам. Речь идет о вооружении, которое было украдено внутри страны.

    Мирошник подчеркнул, что перепродажа иностранного вооружения происходит в гораздо больших масштабах и вне учета полиции, а контролирует эти процессы, по его словам, верхушка киевского режима совместно со спецслужбами западных стран.

    «Эти полмиллиона относятся к категории «трошечки для себе» (немного для себя – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил дипломат.

    Ранее Нацполиция Украины сообщила о почти полумиллионе украденных или утерянных единиц оружия с февраля 2022 года.

    Между тем, страны ЕС обязались купить у США оружие для Украины на 422 млн долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западное оружие, поставляемое на Украину, уже наводнило черные рынки и это приведет Европу к катастрофическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Комментарии (3)
    19 октября 2025, 11:59 • Новости дня
    Трамп опубликовал видео, где бомбит протестующих коричневой жидкостью
    Трамп опубликовал видео, где бомбит протестующих коричневой жидкостью
    @ realDonaldTrump

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях ролик, где управляет истребителем с надписью «KING TRUMP» и сбрасывает на протестующих коричневую жидкость на Таймс-сквер.

    По информации The Independent, Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен в короне за штурвалом истребителя с надписью KING TRUMP. В ролике экс-президент США пролетает над толпой протестующих движения No Kings, собравшихся на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

    В какой-то момент самолет сбрасывает на протестующих коричневую жидкость, а в фоне звучит песня Kenny Loggins «Danger Zone» – отсылка к фильму «Лучший стрелок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп раскритиковал обложку журнала Time из-за того, что ему не понравилось выбранное для публикации фото. Трамп признал, что Владимир Путин выглядит лучше него на совместном снимке, сделанном на Аляске.

    Комментарии (6)
    19 октября 2025, 10:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    Подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате удара по Славянску в ДНР были уничтожены склады с вооружением, позиции техники и укрытия для украинских войск, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в результате удара по Славянску, находящемуся под контролем украинских военных, были уничтожены склады, техника и укрытия Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове. Подполье нанесло удар по натовским самолетам в Кривом Роге.

    Комментарии (4)
    Главное
    Financial Times: Трамп призвал Зеленского принять условия Путина
    Российские войска освободили Чунишино в ДНР и запорожскую Полтавку
    Высокопоставленный офицер ВСУ ликвидирован ударом ФАБ под Красноармейском
    МИД Германии отозвал посла из Грузии после обвинений Тбилиси
    Пекин обвинил АНБ США в кибератаке на Национальный центр службы времени
    Замгубернатора Вологодской области стал участником драки в Петербурге
    В Госдуме предложили составить список лекарств для лишения водительских прав

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    «Снова ощущаю радость. Это один из эффектов реабилитации ветеранов»

    «Страх спасает, рефлексы помогают удержать концентрацию внимания. Природа не зря его придумала». Ветеран спецоперации Артем Бельский из Хабаровского края рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как боевые действия перевернули его представление о человеческих отношениях – и как собака и компьютерные игры помогли в реабилитации после возвращения с фронта. Подробности

    Перейти в раздел

    Четверо грабителей унизили главный символ французской культуры

    «Невыносимым унижением для нашей страны» французские политики уже называют действительно крайне дерзкое ограбление, средь бела дня совершенное в центре Парижа. Из легендарного Лувра похищены бесценные драгоценности из коллекции Наполеона. Что придумали грабители и почему охрана оказалась бессильна? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации