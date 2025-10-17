Участники конкурса «Это у нас семейное» поделились секретами воспитания ко Дню отца

Tекст: Дарья Григоренко

Конкурс приурочен ко Дню отца, который в 2025 году в России отмечается 19 октября. Участники рассказывают о своих принципах воспитания и о том, какие ценности они считают важными для передачи будущим поколениям.

Согласно статистике, 47% отцов-участников воспитывают или вырастили двоих детей, 24% – троих, 7% – четверых, а 4% – пятерых и более. Петербург лидирует по количеству заявок, на его долю приходится почти 8%, а многодетные папы составляют 6% участников. Среди увлечений отцов лидируют путешествия и активный отдых – это отметили 42% участников, еще 29% увлекаются рыбалкой и охотой, 21% – спортом и фитнесом.

В числе полуфиналистов – команда семьи Милинис, Боровиковых из Петербурга, где папа Михаил воспитывает семерых детей и придерживается принципа сочетания любви, принятия и дисциплины. «Это необходимо для правильного формирования личности ребенка. Кроме того, я считаю важным, чтобы между родителями и детьми были доверительные отношения, для этого нужно общаться, разговаривать на равных. Как бы ни было сложно, я стараюсь уделять время каждому», – рассказывает Михаил. Его дети отмечают, что учатся самостоятельности, ответственности, трудолюбию и вниманию к другим.

Из Кемерово в полуфинал прошла династия угольщиков Стасюк, Дементьевых, Шипицыных, Грачевых, занесенная в книгу почетных династий Кедровского разреза. Здесь деды и отцы учат молодежь справедливости, состраданию и любви к семье. Мама Валерия подчеркивает: «Можно сказать, я многого добилась в жизни благодаря своему папе, он для меня не просто отец, но и наставник, друг, который верил и верит в мой потенциал».

В Екатеринбурге в конкурсе участвует большая семья Макаровых, Савельевых, Панфиловых. Папа Дмитрий и дедушка Олег Августович считают важными трудолюбие, профессионализм и семейные ценности. «В нашей семье папа и дедушка – пример силы, мудрости и заботы. Они прекрасные работники, заботливые отцы, которые вкладывают душу в воспитание своих детей и внуков», – отмечает мама Ольга.

Не менее вдохновляющая история у семьи Говорун из Калуги: папа Антон и дедушка Дмитрий Владимирович, ветеран спецоперации на Украине, уверены, что воспитывать детей нужно личным примером. «Детям мы прививаем любовь к спорту, творчеству, говорим, что нужно оставаться честными и справедливыми людьми, любить свою Родину и близких людей. Ведь от каждого из нас зависит будущее страны. Вот взять нашего дедушку – обычный человек, который любит историю, увлекается спортом. Но он не побоялся трудностей, пошел защищать нашу страну. Мы очень им гордимся!» – говорит мама Татьяна.

В этом году в полуфинал конкурса «Это у нас семейное» вышли 1523 команды. Окружные полуфиналы стартуют в ноябре 2025 года и завершатся в мае 2026 года, а финал состоится 8 июля во Всероссийский День семьи, любви и верности. Победители получат сертификаты на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий, финалисты – семейные путешествия. Всего на конкурс зарегистрировались 726 191 человек – это 196 576 семей из 89 регионов России и 82 стран мира. С 2025 года конкурс стал частью нацпроекта «Семья».