Оперштаб сообщил о выбросах нефтепродуктов на побережье Анапы

Tекст: Ольга Иванова

Незначительные выбросы нефтепродуктов были обнаружены на береговой линии в Анапе, передает РИА «Новости». Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сейчас на местах проводится очистка загрязнённых участков.

В штабе отметили: «В Анапе очищают береговую линию от незначительных выбросов нефтепродуктов. Фракции мазута размером до 1,5 сантиметра обнаружили в основном на выброшенных на берег водорослях от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса »Эра« протяженностью примерно шесть километров».

По информации оперштаба, аналогичные загрязнения были обнаружены и в районе станицы Благовещенской – протяжённость участка здесь составляет около 1,5 километра. Все необходимые работы по устранению последствий организованы и продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Севастополя зафиксировали локальные загрязнения мазутом в отдельных точках. В городе установили лодки для сбора отходов. Для мониторинга ситуации привлекли ученых.