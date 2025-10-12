Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.9 комментариев
Оперштаб сообщил о выбросах нефтепродуктов на побережье Анапы
Береговую линию Анапы и район Благовещенской очищают после обнаружения фракций мазута, среди которых встречались частицы размером до полутора сантиметров.
Незначительные выбросы нефтепродуктов были обнаружены на береговой линии в Анапе, передает РИА «Новости». Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, сейчас на местах проводится очистка загрязнённых участков.
В штабе отметили: «В Анапе очищают береговую линию от незначительных выбросов нефтепродуктов. Фракции мазута размером до 1,5 сантиметра обнаружили в основном на выброшенных на берег водорослях от центрального пляжа Анапы до пирса в районе технополиса »Эра« протяженностью примерно шесть километров».
По информации оперштаба, аналогичные загрязнения были обнаружены и в районе станицы Благовещенской – протяжённость участка здесь составляет около 1,5 километра. Все необходимые работы по устранению последствий организованы и продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Севастополя зафиксировали локальные загрязнения мазутом в отдельных точках. В городе установили лодки для сбора отходов. Для мониторинга ситуации привлекли ученых.