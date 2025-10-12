Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
ХАМАС восстановил контроль над Газой после прекращения огня
Палестинское движение ХАМАС начало восстанавливать контроль над сектором Газа, устанавливая контрольно-пропускные пункты сразу после перемирия, пишет газета Financial Times со ссылкой на местных жителей.
Восстановление контроля над сектором Газа началось спустя несколько часов после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Жители Газы, опрошенные британской газетой, рассказали, что группировка боевиков быстро продвигается по территории, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты.
По данным Financial Times, ХАМАС уже установил контрольно-пропускные пункты и активно разыскивает людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Уиткофф и Кушнер останутся в Израиле для гарантий перемирия в Газе. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.