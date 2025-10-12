ХАМАС восстановил контроль над Газой после прекращения огня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восстановление контроля над сектором Газа началось спустя несколько часов после достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Жители Газы, опрошенные британской газетой, рассказали, что группировка боевиков быстро продвигается по территории, чтобы восстановить свой контроль и свести счеты.

По данным Financial Times, ХАМАС уже установил контрольно-пропускные пункты и активно разыскивает людей, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем.

