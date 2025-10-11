Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.7 комментариев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил в личном блоге странное видео с задумчивым настроением под песню Земфиры* (музыкант Земфира Рамазанова внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов), что вызвало активное обсуждение в сети.
Публикация вызвала широкий отклик в социальных сетях, где пользователи активно обсуждают настроение и мотивы поступка политика. Многие отметили, что подобная активность премьер-министра выглядит необычно и провоцирует недоумение у общественности.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал не соревноваться с ним в оскорбительной риторике, ссылаясь на свой опыт пребывания в тюрьме.
До этого Пашинян решил изменить имидж и сбрил бороду, опубликовав видео преображения в соцсетях.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом