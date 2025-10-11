Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Эрдоган объявил о планах лично посетить сектор Газа
Президент Турции Эрдоган объявил о планах посетить сектор Газа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о планах посетить Газу после заключения соглашения о прекращении огня и стабилизации ситуации.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о намерении в будущем посетить сектор Газа, передает ТАСС. Такое заявление он сделал, выступая перед членами Партии справедливости и развития в провинции Ризе.
Во время выступления на вопрос однопартийцев он ответил: «Сначала я поеду туда [в Газу], а потом уже вы».
Эрдоган заявил, что «не должно быть возврата назад» после достижения договоренностей. По его словам, власти Израиля должны выполнить свои обязательства, прекратить агрессивную политику и обеспечить безопасность региона и своих граждан.
Президент Турции также отметил, что необходимо снять все препятствия для доставки гуманитарной помощи в Газу и назвал решение о двух государствах ключом к постоянному миру на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, Анкара начала обсуждение возможной отправки военных в Газу, однако вопрос пока находится на стадии согласования между ведомствами и не вынесен в парламент.